Суд не услышал адвоката

Кассационный суд отклонил жалобу защиты известного столичного адвоката Ольги Лукмановой, осужденной почти на три года по делу о мошенничестве. Госпожа Лукманова и ее адвокат требовали отмены приговора и возвращения дела в прокуратуру из-за большого числа грубых нарушений, допущенных, по их мнению, по время расследования. Однако суд не только посчитал приговор законным, но и отказался отсрочить его исполнение до достижения детьми осужденной 14-летнего возраста. Не удалось добиться защите госпожи Лукмановой и пересчета срока наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО,— это позволило бы ей уже сейчас подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Лукманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Лукманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заседание 2-го кассационного суда общей юрисдикции, на котором рассматривалась жалоба защиты Ольги Лукмановой, длилось около трех часов, и полтора из них заняло выступление самой осужденной. Госпожа Лукманова подготовила речь на 25 страницах, где говорилось о 23 нарушениях, допущенных во время разбирательства с ее уголовным делом и выявленных защитой и самой осужденной. Основным из них являлась история с экспертизами, которые были проведены во время рассмотрения уголовного дела о покушении на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). Как указывается в жалобе, следователь, дважды подписывая постановления о проведении физико-химических экспертиз, не знакомил с ними госпожу Лукманову и ее адвоката, что нарушало право обвиняемой на защиту. Таким образом, говорится в жалобе, результаты обеих экспертиз, которые были подложены в основу предъявленного госпоже Лукмановой обвинения, а также протокол допроса проводившего их эксперта следует считать недопустимыми доказательствами.

Ольга Лукманова и ее адвокат требовали отменить приговор и вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом — такую возможность предусматривает ст. 237 УПК РФ.

Кроме того, адвокат госпожи Лукмановой Юрий Авдеев ходатайствовал перед судом об отсрочке исполнения наказания до достижения детьми осужденной 14-летнего возраста. Как рассказывал ранее “Ъ”, Ольга Лукманова является матерью пятерых детей, трем из которых сейчас 11, 7 и 4 года. При этом у одной из дочек серьезное заболевание, а бабушка, которая присматривает за детьми, одновременно вынуждена ухаживать и за своим мужем, состояние здоровья которого также не очень хорошее.

Попытка добиться отсрочки предпринималась ранее в горсуде Кинешмы (в колонии в Ивановской области московский адвокат отбывает срок и работает там на швейном производстве), однако она закончилась неудачей. Затем Мосгорсуд постановил, что этот вопрос должен решить Люблинский суд столицы. В минувшую среду, впрочем, заседание не состоялось, оно отложено до 31 августа. А днем позже во 2-м кассационном суде добиться отсрочки защите госпожи Лукмановой не удалось. Отметим, что сейчас Ольга Лукманова находится в Москве в СИЗО. Ее доставили из колонии в столицу для устранения нарушения, допущенного Измайловским райсудом, выносившим приговор адвокату: при процедуре обжалования госпожу Лукманову не ознакомили с делом, как того требует законодательство. Представители осужденной рассказали “Ъ”, что и тут ей пришлось столкнуться с проблемами: сначала родным не разрешили свидания с ней, а кроме того, запрещали телефонные переговоры.

Теперь Ольга Лукманова и ее адвокат готовятся к подаче прошения об условно-досрочном освобождении (УДО). Это можно будет сделать в сентябре этого года. Защита рассчитывала на то, что УДО станет возможным еще в мае — в том случае, если срок наказания госпоже Лукмановой пересчитают по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии»). Однако ей отказали даже в этом.

Как сообщал “Ъ”, Ольгу Лукманову, которая участвовала во многих громких процессах, задержали весной 2017 года сотрудники ФСБ и СКР, обвинившие ее в обмане клиента — участкового уполномоченного полиции, мошеннически завладевшего квартирой психически нездоровой женщины и превысившего должностные полномочия. До суда дело дошло только спустя почти четыре года, причем якобы обманутый адвокатом участковый к тому времени за свои деяния так ответственности и не понес. В суде Ольга Лукманова настаивала на своей невиновности. Измайловский суд назначил ей пять лет условно, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда снизила срок до трех лет (впоследствии он был уменьшен еще на два месяца), но сделала его реальным.

Александр Александров