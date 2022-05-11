Адвоката не пустили к детям

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Как стало известно “Ъ”, суд города Кинешма Ивановской области отказался освободить из колонии известного столичного адвоката Ольгу Лукманову, осужденную без малого на три года за особо крупное мошенничество. Напомним, сначала юрист, участвовавшая в большом числе резонансных дел, получила условный срок, а реальным его по настоянию прокуратуры сделала апелляционная инстанция. Уже после этапирования к месту отбытия наказания защитники госпожи Лукмановой, матери пятерых детей, просили предоставить ей отсрочку до достижения младшим из них 14-летнего возраста. Однако, несмотря на довольно распространенную подобную практику, суд встал на сторону прокуратуры и администрации колонии ИК, не считавших отсрочку возможной, хотя тюремные психологи, напротив, дали заключение о ее целесообразности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Лукманова осталась в колонии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Лукманова осталась в колонии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам адвоката Юрия Авдеева, Кинешемский горсуд рассматривал ходатайство о предоставлении госпоже Лукмановой отсрочки наказания до достижения младшим из детей 14-летнего возраста (ст. 82 УК РФ) в отсутствие самой осужденной. Как пояснил защитник, госпожа Лукманова находится в ИК-3 в Кинешме на улице Шуйской, то есть всего в нескольких километрах от здания суда, но все же было принято решение общаться с ней с помощью видео-конференц-связи. «Впрочем, я успел заехать к Ольге в колонию, чтобы обсудить с ней тактику поведения на слушании, а потом уже отправился непосредственно на заседание»,— пояснил “Ъ” защитник. Господин Авдеев сообщил, что он, как и сама заключенная и ее семья, надеялись на благополучный исход дела. В пользу осужденной говорили хорошие характеристики из колонии, где она трудоустроилась на швейном производстве, активно участвует в жизни своего отряда и не имеет взысканий. Кроме того, в российском судопроизводстве нередка практика предоставления отсрочек матерям, особенно многодетным, осужденным на небольшие сроки. А потому известный до последнего времени адвокат, будучи матерью пятерых детей, некоторые из которых имеют хронические заболевания, вполне могла рассчитывать на освобождение. Тем более что ранее за нее вступались десятки ее коллег. Однако оказалось, что прокуратура категорически против смягчения наказания осужденной. Как пояснил господин Авдеев, позиция надзорного ведомства была связана с тем, что реальный срок наказания для исправления осужденной избрала не первая судебная инстанция, а именно апелляционная, а потому все обстоятельства дела не раз были исследованы.

Администрация ИК-3, где сейчас работает на «швейке» экс-адвокат, получая 720 руб. в месяц, также оказалась против ее освобождения, не пояснив детально своей позиции. При этом, по словам защитника, не сыграло роли даже заключение специалистов психологической службы колонии, приложенного к материалам дела, в котором они считали ее освобождение «целесообразным». «Суд подошел формально к делу, будем подавать апелляцию в Ивановский облсуд»,— заявил “Ъ” господин Авдеев. Близкие госпожи Лукмановой назвали происшедшее кошмаром, а особенно их возмутило, что суд посчитал, что дети ни в чем не нуждаются и могут жить без матери.

Как сообщал “Ъ”, Ольгу Лукманову, которая участвовала во многих громких процессах, задержали весной 2017 года сотрудники ФСБ и СКР, обвинившие ее в обмане своего же клиента — участкового уполномоченного полиции, мошеннически завладевшего квартирой психически нездоровой женщины (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превысившего свои должностные полномочия (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, госпожа Лукманова получила от подзащитного 4 млн руб., пообещав прекращение уголовного преследования: она напирала на свои знакомства со следователями СКР, которым якобы и передаст деньги. Изначально адвокат подписала признание, но потом от него отказалась, заявив, что на нее оказывалось давление со стороны сотрудников спецслужб, которые якобы хотели привлечь ее к негласному сотрудничеству. Адвокату предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, но она осталась на свободе, продолжая защищать доверителей по многим делам, включая такие громкие, как расследование в отношении экс-начальника УСБ СКР Александра Ламонова, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и клиники «Мать и дитя». До суда дело дошло только спустя почти четыре года, причем якобы обманутый адвокатом участковый к тому времени за свои деяния так ответственности и не понес.

В суде, как рассказывал “Ъ”, Ольга Лукманова настаивала на своей невиновности, утверждая о фальсификации материалов дела и поясняя, что все деньги от клиента были проведены через бухгалтерию адвокатского бюро в соответствии с договором. Она заявляла, что ее уголовное преследование — месть спецслужб за отказ сотрудничать с ними в ее громких делах. В итоге в феврале прошлого года Измайловский райсуд столицы приговорил ее к пяти годам условно, в то время как представители обвинения просили для адвоката такой же срок, но реальный. Решение суда было обжаловано обеими сторонами: госпожа Лукманова требовала полного оправдания, а прокуратура продолжала настаивать на реальном лишении свободы. По мнению надзорного ведомства, адвокат не только посягнула на деньги клиента, но и на «нормальное функционирование правосудия», а также «подорвала доверие к институту адвокатуры». С другой стороны, в поддержку Ольги Лукмановой было подано около 30 жалоб от маститых юристов. Но весной прошлого года апелляционная инстанция Мосгорсуда приняла удивившее все стороны решение. С одной стороны, срок наказание был снижен до трех лет, но с другой — превратился в реальный, и юриста взяли под стражу в зале суда.

Как говорят адвокаты, в колонии Ольга Лукманова уже освоилась и нормально себя чувствует. Вместе с другими осужденными она участвует в изготовлении более 60 образцов формы для сотрудников ФСИН и самих заключенных.

Как пояснил “Ъ” Юрий Авдеев, в ближайшее время кассационному суду предстоит установить, правильно ли был сделан зачет проведенных женщиной дней в СИЗО. Из расчетов суда следует, что на УДО она может рассчитывать в сентябре этого года, тогда как адвокаты считают — уже в мае.

Сергей Сергеев