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Коммерсантъ FM
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Смартфонам дефицит параллелен

Ритейлеры подключают к поставкам электроники ИП

У крупных российских дистрибуторов электроники происходит значительное сокращение поставок, по некоторым категориям падение во втором квартале достигло 75% год к году. Компании считают, что заметный дефицит в рознице может начаться уже осенью. Однако ритейлеры не разделяют этих опасений, утверждая, что продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. По версии участников рынка, поток товаров переключился на небольших частных поставщиков, которые смогли быстро наладить параллельный импорт.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” опросил крупнейших дистрибуторов электроники о ввозе техники в Россию по итогам второго квартала. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова говорит, что поставки смартфонов во втором квартале сократились в три-четыре раза год к году, поставки ноутбуков и ПК — до 75%. По ее словам, «полки в магазинах уже начинают пустеть», в первую очередь в дефиците продукция от Apple и Samsung. Как уточняет госпожа Скокова, в первом квартале наблюдался рост поставок на 20% в штучном выражении, и именно это позволило рознице отработать второй квартал относительно неплохо: «Товарный запас на один-два месяца есть, но дефицит заметен».

Исполнительный директор diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов подтвердил сокращение поставок ушедших из России брендов. По его словам, «настоящий дефицит» потребительской электроники начнется в сентябре-октябре. Представитель «Марвел-Дистрибуции» говорит, что у ритейлеров уже есть проблемы с запасом товаров высокобюджетных брендов, также отдельно отмечая Apple и Samsung.

Однако сами ритейлеры, напротив, заверяют “Ъ”, что запасы техники сохраняются и возобновляются. «Мы не отмечаем дефицита и регулярно пополняем и расширяем ассортимент, текущие запасы и в ширину, то есть разнообразие моделей и брендов, и в глубину, то есть достаточное количество востребованных товаров, удовлетворяют текущий спрос»,— заверил представитель «М.Видео-Эльдорадо». По его словам, в магазине доступны все флагманские смартфоны известных брендов, игровые консоли, ноутбуки, ТВ и техника для дома. В «МегаФоне» и МТС также заявили, что не испытывают проблем с наличием иностранной техники.

Представитель re:Store признает, что «запас гаджетов не такой, какой был при регулярных официальных поставках», но ритейлер «делает все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие». В июне re:Store начал ввозить в РФ продукцию Apple через параллельный импорт (см. “Ъ” от 5 июля).

Данные по поставкам крупных дистрибуторов и ритейлеров могут отличаться, поскольку последние стали находить альтернативных поставщиков, объяснил “Ъ” источник на рынке электроники: «Если раньше поставками занимались в основном крупные дистрибуторы и официальные представительства вендоров, то сейчас круг игроков заметно расширился — от индивидуальных предпринимателей до самих ритейлеров».

В «Марвел-Дистрибуции» уверены, что у альтернативных поставок есть ряд минусов: например, товары, которые подлежат обязательной сертификации, скорее всего, не пройдут ее, правовая защита покупателей также «под большим вопросом». «Нельзя вернуть производителю неисправный товар, и получается, что продавцу придется оформлять возврат из своего кармана»,— подчеркивают в компании.

По словам Андрея Тарасова, никто кроме дистрибуторов не сможет профинансировать такой объем товара, который бы удовлетворил спрос всей страны: «Процессы отрабатывались и складывались десятилетиями, в одночасье их не изменить».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что небольшие поставщики быстрее находят альтернативные варианты поставки техники от брендов, которые покинули Россию: «Крупные дистрибуторы — это менее поворотливые структуры, таким компаниям тяжелее принять решение о поставке через параллельный импорт, поскольку в будущем вендоры могут отказаться с ними сотрудничать». Эксперт допускает, что мелкие компании начнут забирать долю у крупных дистрибуторов. В то же время он признает, что логистический процесс параллельного импорта пока до конца не налажен, поэтому он не способен покрыть весь российский рынок.

Тимофей Корнев

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