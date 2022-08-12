По «двойникам» ударят видом и местом

Лидер московского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Дмитрий Гусев в четверг внес в нижнюю палату проект поправок к выборному законодательству. В документе предлагается обязать избиркомы выставлять фотографии кандидатов на стендах избирательных участков и указывать в бюллетенях внутригородской район проживания кандидата, если он зарегистрирован в городе федерального значения. Справороссы уверены, что такие поправки позволят эффективнее бороться с технологией «двойников», которая по-прежнему применяется на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители оппозиции надеются, что обязательное размещение на участках фотографий участников выборов поможет избирателям отличить «настоящих» кандидатов от их «двойников»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Представители оппозиции надеются, что обязательное размещение на участках фотографий участников выборов поможет избирателям отличить «настоящих» кандидатов от их «двойников»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В базовый федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан РФ» Дмитрий Гусев предложил внести две поправки. Согласно первой из них, на информационных стендах, оборудуемых в помещениях избирательных участков, должны присутствовать фотографии кандидатов (с их согласия). Сейчас ст. 61 упомянутого закона относит к обязательной для размещения на стендах информации лишь биографии кандидатов, указание о форме их выдвижения, сведения о доходах и имуществе и данные о «фактах представления кандидатом недостоверных сведений». Другая поправка предусматривает включение в бюллетень сведений о том, в каком внутригородском районе проживает кандидат, если речь идет о городе федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь). Действующая ст. 63 требует указывать только наименование региона, района, города или иного населенного пункта. Причем ранее Верховный суд разъяснял, что «внутригородские районы не подпадают под действие закона».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемые изменения упростят «процесс идентификации кандидатов избирателями» и повысят «прозрачность электорального процесса муниципальных выборов». В частности, указание района регистрации, по мнению автора проекта, приведет к тому, что избиратели «гораздо охотнее отдадут голос за своих соседей, нежели за тех, кто привязан к территории лишь работой».

На пресс-конференции, которую справороссы провели 11 августа для разъяснения своей инициативы, член фракции СРЗП Анатолий Вассерман признался, что новая норма об указании адреса, будь она принята до выборов в Госдуму-2021, ударила бы и по нему: «Я не баллотировался по округу, где живу, потому что не хотел перебегать дорогу Галине Хованской, но дело, конечно, не во мне лично». Дмитрий Гусев в ответ заявил, что предложенная им поправка будет действовать лишь на муниципальных выборах. Правда, из самого законопроекта это не следует, так как описание в упомянутых статьях закона стендов и бюллетеней относится ко всем уровням выборов.

Отметим также, что во время нынешней муниципальной кампании в Москве некоторые кандидаты подали документы на регистрацию сразу в нескольких районах. Чаще всего так поступали представители несистемной оппозиции, чтобы повысить шансы на регистрацию хотя бы в одном районе, который мог и не совпадать с местом их жительства или активности.

Опрошенные “Ъ” оппозиционеры заявили, что поддержали бы поправку об обязательном размещении фотографий.

Так, депутат Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») считает, что без фотографий кандидатов на стендах «проблема идентификации спойлерства практически нерешаема». «В случае смены фамилии кандидата эти сведения отражаются на плакате. Но что касается спойлеров, которые фамилии не меняли,— здесь ничего не сделаешь»,— пояснил господин Круглов.

Один из координаторов платформы поддержки независимых кандидатов «ВыДвижение», депутат московского района Зюзино Александр Замятин тоже уверен, что фотографии на стендах «определенно нужны»: «Это важная часть визуальной идентификации кандидата. На муниципальных выборах кандидаты могут много лично общаться с избирателями, поэтому люди запоминают активных кандидатов не только по фамилии, но и по внешности».

Депутат района Кунцево Алексей Алексеев (КПРФ), который на осенних выборах борется с выдвинутым партией «Коммунисты России» Александром Алексеевым, считает, что вполне может пострадать из-за отсутствия фотографий на стенде. «Неискушенный избиратель может быть невнимательным и подумать, что это КПРФ, и попасть в их ловушку»,— опасается депутат. Без фотографий идентификация «оригинала» затруднена, поэтому жителям своего района коммунист рекомендует, прежде чем прийти на участок, запомнить полные ФИО своих избранников.

На пресс-конференции Дмитрий Гусев оговорился, что его поправки не могут вступить в силу уже на выборах-2022, поскольку Госдума соберется после каникул уже по окончании этой кампании. Но таким образом депутат, по его словам, рассчитывает привлечь больше внимания к своему проекту и повысить шансы на его принятие.

Кира Хейфец