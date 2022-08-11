Коммунистов удвоили наполовину

В Омске в среду завершилась регистрация кандидатов в депутаты городского совета. В КПРФ говорят о масштабной кампании, организованной политтехнологами конкурентов: в половине из 40 одномандатных округов кандидатам Компартии противостоят соперники с одинаковыми или похожими фамилиями. Из-за подобных «двойников» на прошлогодних выборах в законодательное собрание Омской области коммунисты, по их подсчетам, недобрали четыре мандата. Конкуренты КПРФ обвинения в «спойлерстве» отвергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Выборы в омский горсовет в этом году пройдут только по одномандатным округам. В феврале 2022 года горсовет по инициативе мэра Сергея Шелеста отменил голосование за партсписки, по итогам которого ранее распределялось 20 мест из 40. В нынешнем составе горсовета у «Единой России» (ЕР) 25 мандатов, у КПРФ — восемь, по два — у ЛДПР и «Справедливой России — За правду» (СРЗП), один — у «Коммунистов России». Еще один депутат не входит во фракции, и одно место вакантно.

Как выяснилось по итогам регистрации кандидатов в горсовет Омска, в девяти из 40 одномандатных округов бороться друг с другом будут однофамильцы. Например, в округе №2 зарегистрированы Виталий и Иван Федины, в округе №10 — Нелли и Елена Воробьевы, в округе №8 в числе кандидатов сразу двое Александров Краевых, а в округе №25 — трое Жуковых.

Еще в 11 округах поборются кандидаты с похожими фамилиями. Так, в 4-м округе соперниками стали Александр Светецкий и Станислав Свинтицкий, в 5-м — Сергей Скрипаль и Анатолий Скрипкарев, в 6-м — Наталья Донских и Людмила Донцова, в 15-м — Евгений Немцев и Сергей Немцов, в 17-м — Сергей Абдулин и Мухамед Абдувалинов. А в округе №14 омичам придется выбирать между двумя Гавриленко и двумя Гавриловыми.

Во всех случаях с «двойниками» столкнулись кандидаты от КПРФ. «Мы первыми выдвинули кандидатов и список на заверение, первыми зарегистрировались»,— напомнил “Ъ” первый секретарь обкома партии, депутат Госдумы Андрей Алехин. По его мнению, в Омской области есть две главные политические силы — это КПРФ и «власть, которая ведет борьбу с коммунистами, имеющими в регионе большую популярность». На выборах в Госдуму-2021 по партспискам КПРФ получила в Омской области 31,2% голосов, уступив лишь ЕР (32,9%), и выиграла два из трех одномандатных округов. На проходивших одновременно выборах в областное заксобрание коммунисты тоже стали вторыми в партийном голосовании с результатом 23,7% (у ЕР — 31,3%).

По оценке господина Алехина, на прошлогодних выборах в заксобрание КПРФ недобрала из-за «двойников» четыре мандата, но возможности борьбы с этой технологией ограниченyы: «Здесь только разъяснительная работа (среди избирателей.— “Ъ”), другим способом влиять на них ("двойников".— “Ъ”) бесполезно». Избранные в Госдуму от Омской области коммунисты уже проинформировали о сложившейся ситуации Центризбирком. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал на сайте регионального отделения партии обращение к омичам, в котором заявил, что «омские выборы оказались единственными в стране, где партия власти пошла в таких беспрецедентных масштабах на прямой обман избирателей».

В трех округах однофамильцами кандидатов от КПРФ являются выдвиженцы «Коммунистов России». Но глава омского обкома этой партии Владимир Казанин спойлерами своих соратников не считает: «Спойлеры — это никому не известные люди, которых за руку приводят на выборы. Но как может быть спойлером наш действующий депутат Владимир Жуков, который ведет в горсовете активную работу?» В других округах, по его словам, «бывает, совпадают (фамилии кандидатов.— “Ъ”), но там нормальные активисты, они там живут и действуют — они еще и выиграть могут». С этим согласен и сам Владимир Жуков: «Один из трех Жуковых в округе №25 — я, депутат горсовета, второй — тоже депутат горсовета от КПРФ, третий — кандидат от ЛДПР, который проживает в этом округе. Я в шутку тоже спросил у представителя ЛДПР: вы мне спойлера поставили?»

В двух округах совпадают фамилии кандидатов от КПРФ и СРЗП. В омском отделении СРЗП на вопросы “Ъ” не ответили. Большинство остальных «двойников» — самовыдвиженцы.

«Законодательство не содержит запрета выдвижения на одних и тех же выборах граждан, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество. Все процедуры выдвижения кандидатов на выборах депутатов Омского горсовета 7-го созыва проведены в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, по полученной информации, среди кандидатов со схожими фамилиями факты смены фамилии, имени или отчества в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов отсутствуют»,— пояснил “Ъ” зампред омского облизбиркома Иван Ходаков. Он также отметил, что среди кандидатов со схожими фамилиями есть действующие депутаты горсовета.

Заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко согласна, что появление «двойников» в ряде случаев может быть результатом деятельности политтехнологов, а не только случайным совпадением. Тем более что подобный способ борьбы на выборах, который позволяет рассеивать голоса кандидатов, в Омске начали применять довольно давно, добавляет эксперт: «Технология старая и понятная, иногда она приводит к плачевным результатам для кандидатов».

Валерий Лавский, Новосибирск