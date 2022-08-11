Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Коммунистов удвоили наполовину

КПРФ обнаружила «двойников» у 20 из 40 своих кандидатов в омский горсовет

В Омске в среду завершилась регистрация кандидатов в депутаты городского совета. В КПРФ говорят о масштабной кампании, организованной политтехнологами конкурентов: в половине из 40 одномандатных округов кандидатам Компартии противостоят соперники с одинаковыми или похожими фамилиями. Из-за подобных «двойников» на прошлогодних выборах в законодательное собрание Омской области коммунисты, по их подсчетам, недобрали четыре мандата. Конкуренты КПРФ обвинения в «спойлерстве» отвергают.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Выборы в омский горсовет в этом году пройдут только по одномандатным округам. В феврале 2022 года горсовет по инициативе мэра Сергея Шелеста отменил голосование за партсписки, по итогам которого ранее распределялось 20 мест из 40. В нынешнем составе горсовета у «Единой России» (ЕР) 25 мандатов, у КПРФ — восемь, по два — у ЛДПР и «Справедливой России — За правду» (СРЗП), один — у «Коммунистов России». Еще один депутат не входит во фракции, и одно место вакантно.

Как выяснилось по итогам регистрации кандидатов в горсовет Омска, в девяти из 40 одномандатных округов бороться друг с другом будут однофамильцы. Например, в округе №2 зарегистрированы Виталий и Иван Федины, в округе №10 — Нелли и Елена Воробьевы, в округе №8 в числе кандидатов сразу двое Александров Краевых, а в округе №25 — трое Жуковых.

Еще в 11 округах поборются кандидаты с похожими фамилиями. Так, в 4-м округе соперниками стали Александр Светецкий и Станислав Свинтицкий, в 5-м — Сергей Скрипаль и Анатолий Скрипкарев, в 6-м — Наталья Донских и Людмила Донцова, в 15-м — Евгений Немцев и Сергей Немцов, в 17-м — Сергей Абдулин и Мухамед Абдувалинов. А в округе №14 омичам придется выбирать между двумя Гавриленко и двумя Гавриловыми.

Во всех случаях с «двойниками» столкнулись кандидаты от КПРФ. «Мы первыми выдвинули кандидатов и список на заверение, первыми зарегистрировались»,— напомнил “Ъ” первый секретарь обкома партии, депутат Госдумы Андрей Алехин. По его мнению, в Омской области есть две главные политические силы — это КПРФ и «власть, которая ведет борьбу с коммунистами, имеющими в регионе большую популярность». На выборах в Госдуму-2021 по партспискам КПРФ получила в Омской области 31,2% голосов, уступив лишь ЕР (32,9%), и выиграла два из трех одномандатных округов. На проходивших одновременно выборах в областное заксобрание коммунисты тоже стали вторыми в партийном голосовании с результатом 23,7% (у ЕР — 31,3%).

По оценке господина Алехина, на прошлогодних выборах в заксобрание КПРФ недобрала из-за «двойников» четыре мандата, но возможности борьбы с этой технологией ограниченyы: «Здесь только разъяснительная работа (среди избирателей.— “Ъ”), другим способом влиять на них ("двойников".— “Ъ”) бесполезно». Избранные в Госдуму от Омской области коммунисты уже проинформировали о сложившейся ситуации Центризбирком. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал на сайте регионального отделения партии обращение к омичам, в котором заявил, что «омские выборы оказались единственными в стране, где партия власти пошла в таких беспрецедентных масштабах на прямой обман избирателей».

В трех округах однофамильцами кандидатов от КПРФ являются выдвиженцы «Коммунистов России». Но глава омского обкома этой партии Владимир Казанин спойлерами своих соратников не считает: «Спойлеры — это никому не известные люди, которых за руку приводят на выборы. Но как может быть спойлером наш действующий депутат Владимир Жуков, который ведет в горсовете активную работу?» В других округах, по его словам, «бывает, совпадают (фамилии кандидатов.— “Ъ”), но там нормальные активисты, они там живут и действуют — они еще и выиграть могут». С этим согласен и сам Владимир Жуков: «Один из трех Жуковых в округе №25 — я, депутат горсовета, второй — тоже депутат горсовета от КПРФ, третий — кандидат от ЛДПР, который проживает в этом округе. Я в шутку тоже спросил у представителя ЛДПР: вы мне спойлера поставили?»

В двух округах совпадают фамилии кандидатов от КПРФ и СРЗП. В омском отделении СРЗП на вопросы “Ъ” не ответили. Большинство остальных «двойников» — самовыдвиженцы.

«Законодательство не содержит запрета выдвижения на одних и тех же выборах граждан, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество. Все процедуры выдвижения кандидатов на выборах депутатов Омского горсовета 7-го созыва проведены в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, по полученной информации, среди кандидатов со схожими фамилиями факты смены фамилии, имени или отчества в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов отсутствуют»,— пояснил “Ъ” зампред омского облизбиркома Иван Ходаков. Он также отметил, что среди кандидатов со схожими фамилиями есть действующие депутаты горсовета.

Заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко согласна, что появление «двойников» в ряде случаев может быть результатом деятельности политтехнологов, а не только случайным совпадением. Тем более что подобный способ борьбы на выборах, который позволяет рассеивать голоса кандидатов, в Омске начали применять довольно давно, добавляет эксперт: «Технология старая и понятная, иногда она приводит к плачевным результатам для кандидатов».

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...