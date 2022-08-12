Покупатели вспомнили про магазины

Новости об очередях, выстраивающихся в торговых центрах в российских регионах перед магазинами шведской H&M Group, постепенно открывающей объекты для продажи оставшихся товаров перед окончательным уходом из страны, заполонили на этой неделе порталы разных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщали на днях местные СМИ, в Уфе поток покупателей растянулся на весь коридор торгового центра, и работникам H&M пришлось ограничить проход в магазин. Десятки людей стояли в очередях у кассы и в примерочные в магазинах в Екатеринбурге и Саратове. «Люди скупают горы вещей»,— цитировали журналисты очевидцев.

Но, как следует из наблюдений в московских торговых центрах, подобный эффект, скорее всего, временное явление. Да, открытие H&M и Cos в начале месяца вызвало волну интереса у потребителей, СМИ и Telegram-каналы фиксировали столпотворения, а на «Авито» появились традиционные для таких случаев объявления о продаже мест в очередях. Но спустя несколько дней шумиха заметно утихла. Как следует из наблюдений участников рынка торговой недвижимости в соцсетях, количество покупателей в магазинах H&M в Москве сегодня сравнимо с регулярным потоком до начала военных действий на Украине и волны ухода из РФ иностранных сетей.

В измеряющей посещаемость торговых центров Focus Technologies подтверждают, что открытие точек не привело к всплеску трафика. По их данным, Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах Москвы остается на 5% ниже уровня 2021 года и на 24% — 2019 года. Отчасти, наверное, это связано с политикой самой H&M Group. В компании сразу заявили, что намерены продавать товары по регулярным ценам, а запасов в российских магазинах хватит на 50 недель. Возможно, и сами россияне стали меньше реагировать на новости о смене формата работы того или иного бренда перед уходом из страны.

Для управляющих и владельцев торговой недвижимости такое поведение покупателей — плохие новости. Закрытие магазинов крупных западных брендов вроде H&M и Zara аналитики называли в числе основных причин снижения посещаемости торговых объектов. Арендные ставки и, следовательно, доход собственников недвижимости, как правило, зависит именно от трафика. Но получается, что дело далеко не только в закрывшихся магазинах. Ухудшение потребительского оптимизма, осторожное отношение к финансам, неготовность к тратам становятся реальностью и нормой. Кроме того, потребители все чаще переходят на онлайн-покупки одежды и обуви, тем более что многие бренды сейчас можно найти только в интернете.

В таких условиях управляющим торгцентрами придется придумывать новые способы генерации дополнительного трафика — либо смириться с плохими цифрами посещаемости.