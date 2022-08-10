К фейкам приплюсовали вымогательство

СУ СКР по Ростовской области подписано постановление о привлечении журналиста Сергея Резника, последнее время проживающего в Грузии, в качестве обвиняемого по уголовному делу по трем статьям УК РФ — о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и о вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163).

Согласно материалам дела, 22 июня 2021 года Сергей Резник разместил в своем Telegram-канале запись к годовщине начала Великой Отечественной войны. Эксперты выявили в ней «лингвистические и психологические признаки оправдания нападения фашистской Германии на Советский Союз». Также, по версии следствия, 10–11 марта 2022 года Сергей Резник опубликовал не менее двух публикаций, содержащих недостоверные сведения о действиях российской армии на территории Украины. Третье дело связано с публикациями о владельце Нахичеванского рынка в Ростове Романе Геворкяне. Негативные посты о предпринимателе были опубликованы летом 2021 года в анонимном Telegram-канале «Зам всех управлений». После появления постов журналист якобы позвонил сыну Романа Геворкяна и потребовал 60 тыс. руб. за прекращение публикации негативных постов.

Сергей Резник в разговоре с “Ъ” так выразил свою позицию: «Они еще не извинились за предыдущие семь дел, где я ни разу не был виновным. Что касается этих трех дел — по двум из них я готов улыбнуться, третьего (вымогательства) вообще не было». Журналист считает, что его уголовное преследование может быть связано с отказом от сотрудничества с силовиками. По его мнению, последние намереваются взять под контроль наиболее успешные Telegram-каналы.

В 2013 году суд приговорил Сергея Резника к полутора годам колонии, признав его виновным в ложном доносе об угрозах, оскорблении председателя Арбитражного суда Ростовской области, а также коммерческом подкупе сотрудника станции техосмотра. В 2015 году журналисту увеличили срок наказания до трех лет колонии: Сергей Резник был признан виновным в ложном доносе в отношении ростовского полицейского, а также оскорблении нескольких представителей власти.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону