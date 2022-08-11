Беспилотники рвутся в облака

“Ъ” узнал, что «Яндекс» может перенести разработку технологий беспилотного транспорта за рубеж и уже переводит работу этих сервисов на облачную инфраструктуру зарубежных провайдеров. В «Яндексе» уверяют, что исходный код проекта останется в России, но компания думает о выходе на новые зарубежные рынки, например в Сербию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков, рассказал источник “Ъ” в профильном подразделении компании. По его словам, в компании обсуждаются несколько потенциальных названий новой структуры. Среди них roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai. Согласно данным сервиса who is, два последних домена были заняты в конце июня и конце июля, владелец доменов скрыл себя настройками приватности.

Собеседник “Ъ” в компании также отмечает, что команда «Яндекса», которая занимается разработкой беспилотников, начала перевод своих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы. В частности, специалисты хотят переехать с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта перенести из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub (сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, принадлежит Microsoft). “Ъ” обнаружил на GitHub закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.

«Яндекс» начал развивать направление беспилотных автомобилей с 2017 года, а в 2020-м объявил о выделении его в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) из группы «Яндекс.Такси». Разрешение на испытания беспилотного автомобиля в Израиле компания получила в 2018 году, с этого момента машины тестируются в стране, у «Яндекса» в регионе уже есть команда инженеров. После начала военных действий на Украине «Яндекс» лишился лицензии на эксплуатацию беспилотников в США, где также тестировал их с 2018 года, писал The Verge. 17 марта правительство РФ разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси в нескольких районах Москвы, в Иннополисе в Казани и на территории центра «Сириус» в Сочи. В августе 2021 года Morgan Stanley оценивал бизнес «Яндекса» по разработке беспилотников в $7 млрд. Это направление входит в бизнес-группу электронной коммерции, мобильности и доставки «Яндекса». По итогам второго квартала выручка группы выросла на 62%, до 29,9 млрд руб.

Сотрудники «Яндекса» планируют к середине сентября перевести работу своих сервисов, обеспечивающих работу беспилотных автомобилей, с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы, эта идея обсуждалась на одном из совещаний профильного подразделения 15 июля. «Речь шла о том, чтобы к сентябрю проект научился жить с наиболее критичными для себя процессами на облачной инфраструктуре. Это нужно, чтобы в случае необходимости мы могли бы быстро перенести работу со своей инфраструктуры на внешние облака, например Amazon»,— объяснил “Ъ” один из участников встречи.

В «Яндексе» отказались сообщить “Ъ”, принадлежат ли компании домены avride.ai и avnear.ai. В компании лишь заверили, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей остаются в России. «На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию»,— заявили в «Яндексе», добавив, что каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта.

По словам собеседника “Ъ” в одном из профильных министерств, российские разработчики беспилотного транспорта после начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций начали испытывать трудности с закупкой оборудования: «Лидары, видеокамеры, гироскопы — это не широко доступные на рынке компоненты, их производит узкое число зарубежных компаний под заказ». Приобретение компонентов осложнилось из-за логистики, а многие из них еще и являются товарами двойного назначения, поэтому их закупка стала крайне проблематичной, подтверждает гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Можно предположить, что с помощью переноса работы своих сервисов во внешние облака «Яндекс» стремится обеспечить себе мобильность, подчеркнуть интернациональный статус, а также снизить санкционные риски, считает господин Арлазаров. Для таких категорий, как ИИ и транспорт, облачные вычисления должны быть максимально близко к потребителю, добавляет директор по стратегии облачного бизнеса T1 Cloud Антон Захарченко.

Никита Королев, Юлия Тишина