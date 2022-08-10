«Эльгауголь» докупила площадей

«Эльгауголь» купила контрольный пакет геологоразведочного актива, который владеет двумя угольными лицензиями рядом с Эльгинским месторождением. Ресурсы оцениваются в 2 млрд тонн. По мнению экспертов, изучение участков, защита запасов и оформление необходимых документов займут несколько лет, прежде чем «Эльгауголь» сможет приступить там к промышленной добыче угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Эльгауголь», развивающая Эльгинское месторождение угля в Якутии, приобрела в начале июля 67% в компании «Ундыткан», следует из данных «Картотеки.ру». Остальные 33% принадлежат ООО «РГ Партнер» (51% владеет Дмитрий Чепурной, 49% — у структуры «Росгео»). По данным «СПАРК-Интерфакс», «Ундыткан» владеет двумя лицензиями на геологическое изучение площадей Приграничная и Ундытканская в Якутии. Представитель «А-Проперти» рассказал “Ъ”, что площади расположены рядом с Эльгинским месторождением. По его словам, ресурсы оцениваются в 2 млрд тонн угля. В «Росгео» отказались от комментариев.

Геологоразведочное направление является новым для «Эльгаугля». Компания до этого была сосредоточена на Эльгинском месторождении, запасы которого по JORC оцениваются в 2,2 млрд тонн коксующегося угля, и создании необходимой инфраструктуры для вывоза угля с него.

В 2022 году угольный холдинг претерпевает период активной трансформации. В июле Альберт Авдолян стал 100-процентным владельцем крупнейшего в мире производителя антрацитов «Сибантрацита». Консолидация произошла за счет выхода из капитала Максима Барского. В 2021 году объем добычи «Сибантрацита» составил 22,6 млн тонн.

Господин Авдолян также консолидировал Эльгинское месторождение, выкупив 5% у госкорпорации «Ростех». Новым партнером «А-Проперти» в Эльгинском угольном проекте стала компания «Энергогрупп», 100% которой принадлежит генеральному директору управляющей компании «Эльгауголь» Александру Исаеву. Его доля в Эльгинском угольном комплексе, куда войдут строящаяся частная Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, составит 20%.

Якутия, где работает «Эльгауголь», активно наращивает добычу угля, выигрывая от близости к рынкам АТР. По информации пресс-службы правительства региона, в январе—июне добыча угля в республике выросла на 38%, до 19 млн тонн. Около 90% угля идет на экспорт, а основным потребителем является Китай. Однако главной проблемой является нехватка пропускной способности железных дорог для вывоза угля. В июне 2022 года министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко говорил, что при возможности добыть 50 млн тонн угля в год провезти можно только 36–38 млн тонн.

Планы развития Эльгинского угольного комплекса предусматривают увеличение объема добычи угля до 45 млн тонн. «А-Проперти» собирается построить 500 км собственной железной дороги от Эльги до Охотского моря. Строительство дороги и порта обойдется в 137 млрд руб. В финансировании проекта будут участвовать средства Газпромбанка.

В среднем подготовка и согласование проекта геологического изучения недр занимают год, говорит Сергей Гришунин из НРА. Затем производятся сами геологоразведочные работы, которые обычно занимают от одного до трех сезонов, вскрышные работы, бурение скважин, проходка канав, тестовая добыча в рамках подготовки проекта по защите запасов. Еще год понадобится на подготовку и защиту полученных данных в госкомиссии по запасам. Уже на основании этой информации подготовка проекта разработки месторождений занимает еще один-два года. Только после прохождения этих этапов можно приступать к началу промышленной добычи, говорит эксперт. Он также отмечает, что с учетом того, что необогащенный уголь сегодня мало кому интересен, потребуется еще полгода-год на строительство обогатительной фабрики.

Евгений Зайнуллин