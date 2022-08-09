Инвесторы совершили благородные покупки

На фоне ухода зарубежных инвесторов из фондов, инвестирующих в золото, российские ПИФы драгоценных металлов демонстрируют приток инвесторов. Во втором квартале их активы увеличились почти на 0,4 тонны и превысили 2,7 тонны. На фоне сужения вариантов валютного инвестирования золото выступает дополнительной альтернативой теряющим популярность валютным вкладам. В таких условиях все больше управляющих компаний готовят запуск фондов на физическое золото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Управляющие компании активно скупают золото в паевые инвестиционные фонды. По оценке “Ъ”, основанным на отчетности ПИФов, по итогам второго квартала объем вложения в благородный металл выросли на 382 кг, до 2,72 тонны. Это почти вдвое выше объема золота, приобретенного в первом квартале. Основной объем металла сосредоточен в биржевых ПИФах (свыше 1,5 тонны), оставшаяся часть приходится на фонды смешанных инвестиций. В линейке управляющих компаний есть и открытые ПИФы, ориентированные на золотые активы, но все они инвестируют не в физический металл, а в ценные бумаги ETF. Причем большая часть таких фондов остается недоступной для клиентов из-за заморозки счетов НРД в Euroclear.

Российские инвесторы увеличивают вложения в золото на фоне падения спроса на него со стороны международных.

По данным Bloomberg, за второй квартал активы биржевых фондов снизились почти на 43 тонны, до 3,245 тыс. тонн. За последующие пять недель активы фондов сократились еще на 106 тонн, достигнув минимума с 1 марта.

Отличия в поведении иностранных и российских инвесторов связаны с разной природой спроса. Международные инвесторы уходят из благородного металла на фоне подъема ставки ФРС, что сделало более привлекательным для инвестиций облигации. «Реальная доходность гособлигаций США стала положительной, что снизило привлекательность золота как альтернативы для сохранения капитала»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Инвесторы в РФ активно скупают физический металл на фоне возросшей токсичности доллара и евро.

«На фоне увеличившихся рисков хранения иностранной валюты золото становится альтернативой банковскому счету в валюте»,— отмечает руководитель направления по управлению активами «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов. По словам старшего аналитика УК «Альфа-Капитал» Максима Бирюкова, экспозиция на драгоценный металл через фонды с физическим золотом дает наилучшее соотношение риска и стоимости. Инфраструктурные риски таких инвестиций минимальны, так как металл покупается в России и здесь же хранится.

В таких условиях российские частные инвесторы готовы мириться со слабыми результатами таких инвестиций.

По итогам первого полугодия паи золотых фондов потеряли в цене 25–30%, причем во втором квартале паи обесценились на 39–42%. Убытки минувшего квартала лишь отчасти были связаны со снижением стоимости металла на мировом рынке (на 6,7%, до $1807 за тройскую унцию), больший вклад внесло снижение курса доллара в России (на 38%).

Вместе с тем в июле на фоне восстановления позиций американской валюты золотые фонды принесли пайщикам прибыль в размере 6–14%. Это в сочетании с разворотом долларовых цен на металл может подстегнуть интерес к таким инвестициям. За последние три недели золото прибавило в цене более 5% и вновь вернулось к уровню $1800 за унцию. Но, как считает Виталий Громадин, до конца года на фоне цикла повышения ставки ФРС цены, вероятно, останутся на текущем уровне.

Высокий интерес клиентов к золоту и дефицит валютных инструментов вынуждают и другие управляющие компании запускать такие фонды. В управляющих компаниях «Первая» и «Открытие» рассказали о том, что уже в ближайшее время запустят золотые ПИФы. Начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов рассказал о том, что правила фонда уже зарегистрированы и в настоящее время решаются последние инфраструктурные вопросы. «Клиенты проявляют повышенный интерес к таким вложениям, поэтому мы решили сделать новый биржевой фонд максимально доступным: вложиться в него можно будет от 10 руб.»,— отметили в УК «Первая».

Виталий Гайдаев