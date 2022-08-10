Лирно настроенные банки

Картами «Мир» подстанционных российских банков, в частности крупнейших — Сбербанка и ВТБ, можно расплачиваться в Турции, выяснил “Ъ”. По меньшей мере два банка из пяти в Турции, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир», принимают карты без оглядки на SDN-статус банка-эмитента, хотя и не афишируют это. Они рискуют попасть под вторичные санкции, вплоть до отключения от SWIFT, отмечают юристы. Впрочем, пока расчеты идут в национальных валютах России и Турции, не затрагивая доллар, риски вторичных санкций не столь высоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

До последнего времени иностранные банки с опаской относились не только к работе с банками, попавшими под блокирующие санкции США (SDN-List), но и вообще к обслуживанию карт российских эмитентов. Так, карты ПС UnionPay, выпущенные российскими банками, не принимают большинство западных банков (см. “Ъ” от 13 апреля). Однако есть и те, кто считает, что польза от обслуживания карт российских крупнейших банков из SDN-списка перевешивает риски. Как рассказали “Ъ” несколько туристов из Турции, несмотря на опасения и предостережения экспертов, они без проблем пользуются картами «Мир» Сбербанка и ВТБ в этой стране. Как показала проверка, их принимают в своей инфраструктуре как минимум DenizBank и VakifBank. В обоих банках собеседники “Ъ” смогли снять наличные в турецких лирах по картам «Мир» ВТБ и Сбербанка.

В Турции карты ПС «Мир» принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. Сейчас карты ПС принимаются в десяти странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. О случаях обслуживания карт банков, попавших под блокирующие санкции Запада, известно не было. По итогам первого квартала 2022 года в РФ выпущено 125,5 млн карт «Мир».

В Национальной системе платежных карт (НСПК) о возможности приема карт «Мир» банков, попавших под блокирующие санкции, не ответили. Так же поступили в ВТБ. В Сбербанке сообщили, что карты «Мир» Сбербанка принимаются в Турции в рамках соглашений с НСПК (оператор ПС «Мир»). При этом отдельные игроки могут по своему усмотрению ограничивать операции, указали там. Ни в одном из турецких банков, заключивших соглашения с НСПК, на запрос “Ъ” не ответили.

Эксперты платежного рынка указывают, что, с одной стороны, банки, заключившие соглашение, обязаны принимать «Мир», но с учетом санкций дело обстоит иначе. «В рамках одной платежной системы, например "Мир", думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило "Honor all cards rule",— рассказывает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.— Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС». По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, риск так называемых вторичных санкций существенно преувеличен. «Некое фрондерство турецких банков вполне оправдано экономической эффективностью данных операций, учитывая клиентскую базу Сбербанка и ВТБ»,— считает он.

«Многое зависит от вида операции с картой. Если снимались доллары, то проблемы, наверное, могут быть,— говорит руководитель санкционной практики АБ "А-Про" Екатерина Макеева.— Если лиры или оплата проводилась в рублях, то маловероятно, при всем стремлении США к экстерриториальности какая-то связь с американской экономикой должна быть». Согласно разъяснениям OFAC применительно к иранским санкциям, американским представителям нужно проявлять должную осмотрительность в отношениях с таким иностранным банком, потому что, если американцы знали, что иностранный банк взаимодействует с подсанкционными банками, им грозит ответственность за нарушение санкционного режима, предостерегает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. «Для иностранных банков, продолжающих сотрудничество с подсанкционными банками в списке SDN, могут возникнуть негативные последствия как в случае, когда их действия привели к нарушениям американским лицом санкционного режима США, так и в результате оказания "существенного содействия" банкам в списке SDN,— указывает руководитель группы международных проектов Vegas Lex Наталия Абцешко.— В связи с существенным содействием подсанкционным банкам для иностранных банков возникают риски вторичных санкций, вплоть до включения в список SDN, влекущего блокировку всех операций и заморозку всех средств иностранного банка». Однако, по ее словам, пока неизвестны прецеденты применения вторичных санкций в отношении иностранных банков в связи с обслуживанием ими карт «Мир», не исключено, что такое обслуживание пока не попало в поле зрения американского регулятора.

Ксения Дементьева