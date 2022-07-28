Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дружелюбные послы «Мира»

Максим Буйлов о международном интересе к картам российской платежной системы

За последние два месяца представители дипломатических ведомств и финансовых организаций полдюжины «дружественных» стран дальнего зарубежья не раз говорили о скорой возможности использования там российских карт «Мир».

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вот, например, 27 июля, об этом упомянул замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Накануне советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона рассказал, что в банкоматах местных банков можно снимать деньги с российских карт (что уже опроверг Ростуризм), а до конца года их будут принимать во всех точках продаж. На прошлой неделе посол Нигерии в РФ сообщил, что обсуждается возможность использования в стране карт «Мир», в июне такие заявления делали глава ЦБ Венесуэлы, гендиректор Египетской банковской компании и посол Таиланда.

В ЦБ, которому принадлежит 100% НСПК — оператора платежной системы «Мир», дипломатично не комментируют заявления зарубежных дипломатов. Сама НСПК разместила на сайте «Мира» специальную ссылку на список из 11 государств, где «обеспечены прием и обслуживание» карт. В него вошли Турция, Вьетнам, Южная Корея, ряд стран СНГ, а также Южная Осетия и Абхазия (реальный опыт туристов показывает, что во многих перечисленных странах карты доступны весьма ограниченно).

Еще несколько лет в выступлениях представителей ЦБ и НСПК мелькали совсем другие страны, например, Великобритания. Но после начала военных действий РФ на Украине реалии изменились. По сути, все цели международной экспансии оказались, можно сказать, достигнуты.

Россиянин с картой «Мир» может приехать в одну из стран СНГ, открыть в местном банке карту Visa или MasterCard, с которой и будет в дальнейшем путешествовать по миру. В большинство «недружественных» стран российские туристы теперь летают через Турцию, где могут снять деньги со своей карты «Мир» и положить их на карту международной платежной системы.

Зато страны, еще доступные российским туристам, как те же Турция, Египет и Таиланд, сами кровно заинтересованы в том, чтобы раньше неспешно разворачивавшаяся там (и до сих пор не везде толком развернувшаяся) система «Мир» стала более доступной, сохранив турпоток из РФ. Даже посол Шри-Ланки еще в мае заявил о том, что в стране будут принимать российские карты.

Получается, что сегодня продвижением международной экспансии карт «Мир» вместо ЦБ и НСПК занимаются дипломаты разных стран, сохраняющих если не дружеские, то хоть какие-то конструктивные отношения с Россией и заинтересованные в потоке денег из нее. А санкции и риторика западных политиков этому только способствуют.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...