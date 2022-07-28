Дружелюбные послы «Мира»

За последние два месяца представители дипломатических ведомств и финансовых организаций полдюжины «дружественных» стран дальнего зарубежья не раз говорили о скорой возможности использования там российских карт «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вот, например, 27 июля, об этом упомянул замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Накануне советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона рассказал, что в банкоматах местных банков можно снимать деньги с российских карт (что уже опроверг Ростуризм), а до конца года их будут принимать во всех точках продаж. На прошлой неделе посол Нигерии в РФ сообщил, что обсуждается возможность использования в стране карт «Мир», в июне такие заявления делали глава ЦБ Венесуэлы, гендиректор Египетской банковской компании и посол Таиланда.

В ЦБ, которому принадлежит 100% НСПК — оператора платежной системы «Мир», дипломатично не комментируют заявления зарубежных дипломатов. Сама НСПК разместила на сайте «Мира» специальную ссылку на список из 11 государств, где «обеспечены прием и обслуживание» карт. В него вошли Турция, Вьетнам, Южная Корея, ряд стран СНГ, а также Южная Осетия и Абхазия (реальный опыт туристов показывает, что во многих перечисленных странах карты доступны весьма ограниченно).

Еще несколько лет в выступлениях представителей ЦБ и НСПК мелькали совсем другие страны, например, Великобритания. Но после начала военных действий РФ на Украине реалии изменились. По сути, все цели международной экспансии оказались, можно сказать, достигнуты.

Россиянин с картой «Мир» может приехать в одну из стран СНГ, открыть в местном банке карту Visa или MasterCard, с которой и будет в дальнейшем путешествовать по миру. В большинство «недружественных» стран российские туристы теперь летают через Турцию, где могут снять деньги со своей карты «Мир» и положить их на карту международной платежной системы.

Зато страны, еще доступные российским туристам, как те же Турция, Египет и Таиланд, сами кровно заинтересованы в том, чтобы раньше неспешно разворачивавшаяся там (и до сих пор не везде толком развернувшаяся) система «Мир» стала более доступной, сохранив турпоток из РФ. Даже посол Шри-Ланки еще в мае заявил о том, что в стране будут принимать российские карты.

Получается, что сегодня продвижением международной экспансии карт «Мир» вместо ЦБ и НСПК занимаются дипломаты разных стран, сохраняющих если не дружеские, то хоть какие-то конструктивные отношения с Россией и заинтересованные в потоке денег из нее. А санкции и риторика западных политиков этому только способствуют.