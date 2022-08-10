Медлаборатории анализируют ситуацию

Красноярская сеть медлабораторий АБВ решила выйти за пределы домашнего рынка и развивать бизнес в Москве и Санкт-Петербурге, где планирует до конца этого года открыть до 30 отделений. В этих городах высокая конкуренция, предупреждают участники рынка. Еще одним вызовом в этот кризис для сегмента стали высокая зависимость от импорта и падение платежеспособности потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«МО АБВ Центр» получил лицензию на открытие пяти отделений медлаборатории в Москве, такое же разрешение на открытие четырех объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдано ООО «Медофисы АБВ Северо-Запад», обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». Эти юрлица входят в красноярскую сеть «Лаборатории АБВ», принадлежащую владельцу фармдистрибутора «Космофарм» Игорю Варламову. По данным сайта АБВ, три отделения в Москве уже действуют, еще четыре готовятся к открытию. До этого у сети не было офисов за пределами домашнего региона.

Господин Варламов подтвердил “Ъ”, что до конца этого года АБВ откроет в Москве и Санкт-Петербурге около 30 пунктов, из них 15–20 в столице. По его словам, в этом же году сеть планирует выйти в Иркутскую область. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает необходимый объем инвестиций в открытие одного пункта забора биоматериалов примерно в 300 тыс. руб. «Инвитро» предлагает своим партнерам открыть отделения по франшизе с инвестициями в 1,5–5,4 млн руб., в «Гемотесте» — 2,2–3,5 млн руб.

Игорь Варламов консолидировал сеть АБВ в 2021 году, до этого времени 67% красноярского Центра лабораторных технологий АБВ принадлежало дистрибутору медоборудования и материалов для диагностики «Медиа сервис АБВ». Выручка ЦЛТ АБВ и «МО АБВ Центр», управлявших региональной сетью, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году превысила 1 млрд руб.

АБВ лидирует на красноярском рынке, но в последнее время федеральные игроки увеличили свое присутствие в регионе, говорит господин Варламов. В Красноярске у сети 16 офисов, у «Инвитро» — 23, у «Гемотеста» — 17, KDL — восемь. При этом господин Варламов признает, что в Москве и Санкт-Петербурге, куда стремится его сеть, конкуренция высока. Сети расширились в том числе в расчете на анализы, связанные с COVID-19, указывает он, добавляя, что АБВ ставку на эти услуги не делает.

В «Гемотесте» подтверждают, что столичный рынок насыщен лабораторными отделениями. В этом году сеть открыла более 300 новых офисов, из которых 17% — в Москве и Подмосковье. С начала этого года «Инвитро» открыла более 160 новых офисов — это на 80% больше, чем год назад, «Хеликс» — 117 новых точек, почти столько же, сколько за весь 2021 год, сообщили их представители.

Тесты, связанные с COVID-19 в последнее время, пользуются сравнительно меньшим спросом из-за снятия ограничительных мер, говорит директор по продажам «Инвитро» Филипп Сапронов. Но востребованность базовых тестов, на которые всегда делался упор, увеличилась, отмечает он. У «Хеликса», по словам заместителя гендиректора лабораторной службы сети Дарьи Горякиной, вырос спрос на рутинные исследования и превентивную диагностику.

По данным BusinesStat, в 2021 году услугами лабораторной диагностики воспользовались 116,9 млн человек, что на 9% больше год к году. В текущем году основными вызовами для рынка в компании называют высокую зависимость от импорта и падение платежеспособности потребителей. Из-за этого коммерческий сектор вынужден будет сосредоточиться на поддержании действующей сети лабораторий и офисов продаж, перестроить логистические цепочки и максимально долго сдерживать рост среднего чека, говорится в исследовании.

По мнению Сергея Шуляка, количество пунктов забора анализов будет расти, потому что пациенту важно удобное расположение рядом с домом или работой. Это, не исключает эксперт, может привести к снижению среднего чека и посещаемости, а следом и к сокращению доходности отделения медлаборатории, но увеличит загруженность сети в целом.

Полина Гриценко