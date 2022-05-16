Аллергенная инженерия

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Как стало известно “Ъ”, остановка поставок американской Thermo Fisher Scientific в РФ из-за военных действий на Украине приведет к исчезновению самых популярных молекулярных тестов на аллергию. Сейчас лаборатории расходуют остатки запасов и подбирают альтернативных поставщиков. Эксперты опасаются, что в результате текущего кризиса с рынка могут вообще исчезнуть узкоспециализированные тесты на индивидуальные аллергены и аутоиммунные заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в трех сетях лабораторий рассказали, что Thermo Fisher Scientific не принимает заказы из России на оборудование и реагенты для диагностики аллергии по методу ImmunoCAP. Пока лаборатории используют оставшиеся запасы. В «Хеликс» их осталось на несколько месяцев, в «Инвитро» — на месяц, уточнили “Ъ” их представители.

Американская Thermo Fisher Scientific 10 марта сообщила о приостановке из-за военных действий на Украине поставок в Россию оборудования и расходных материалов, кроме «необходимых для сохранения здоровья». Подробный перечень позиций компания не раскрывала. В Thermo Fisher Scientific комментарий не предоставили.

Технология молекулярной аллергологии ImmunoCAP разработана шведской Phadia Laboratory Systems, которая входит Thermo Fisher Scientific. Метод считается «золотым стандартом» диагностики аллергии. Технология ImmunoCAP позволяет выявить конкретный компонент, вызывающий реакцию, позволяя «разобрать на части» аллергию, поясняет директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова. Например, аллергия может быть не на яйцо, а только на белок. Также, по словам госпожи Сафоновой, эти тесты дают мало ложноположительных реакций.

У «ЛабКвеста» на молекулярную аллергологию приходилось 11,2% всех исследований. Из этой доли до 49% тестов делалось с помощью комплексного исследования Phadiatop ImmunoCAP. У «Инвитро» на тесты ImmunoCAP приходилось около 20% тестов на аллергию, у «Хеликс» — около 70%. «Хеликс» вместе с Phadia продвигал методику среди клиентов, объясняет заместитель гендиректора лабораторной службы Дарья Горякина. Спрос на эти тесты в «ЛабКвест» рос до начала марта: комплексы выходили дешевле отдельных компонентов. «Их только раскрутили на рынке, у них были большие перспективы»,— отмечает Анна Сафонова.

В «Инвитро» говорят, что в марте цены на аллергологические исследования выросли на 10%. В «Хеликсе» заверили, что стоимость услуг не менялась, но поставщики увеличили закупочные цены в феврале—апреле на 10–30%.

Теперь лаборатории ищут замену технологии. В KDL уже нельзя заказать комплексное тестирование с использованием аллергочипа ImmunoCAP (комплексное исследование на чувствительность к большому числу компонентов), следует из информации на сайте сети. Представитель KDL отметил, что доступен аналог с аллергочипом Alex2 австрийской MacroArray Diagnostics. В «Хеликс» также используют Alex2, а кроме того, системы Immulite от Siemens Healthineers, Alisei Q.S. от Radim, RIDA AllergyScreen от R-Biopharm. В «Инвитро» сообщили, что используют реагенты российской компании, но не назвали ее.

«ЛабКвест» начал на базе материалов НПО «Иммунотекс» создавать аллергопанели (анализ крови на специфические иммуноглобулины на несколько сгруппированных аллергенов) для «расшифровки» типа аллергии. Например, с пыльцевыми аллергенами по травам и деревьям. Лаборатории ищут замену и другой продукции Thermo Fisher Scientific, например для исследований на аутоиммунные заболевания.

Владелец онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович полагает, что с рынка в результате текущего кризиса могут вообще уйти редкие, узкоспециализированные тесты. К таким он относит, например, тесты на аутоиммунные заболевания и индивидуальные аллергены, которые в основном поставляются из-за рубежа. Логистика подорожает из-за транспортных ограничений и увеличения плеча доставки через третьи страны, тогда как реагенты доставляются небольшими партиями, указывает он. По словам господина Савановича, с учетом роста цен на фоне снижения платежеспособного спроса это может привести к остановке их поставок.

Полина Гриценко