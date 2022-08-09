Рынок труда США не заметил рецессии

Уровень безработицы в США в июле, несмотря на сокращение ВВП страны по итогам полугодия, сократился с 3,6% до 3,5%, за месяц создано 528 тыс. рабочих мест, свидетельствуют данные американского Минтруда. За предыдущие четыре месяца среднемесячный прирост числа рабочих мест был заметно ниже — 388 тыс. Оба показателя уже вернулись на уровни, которые были в феврале 2020 года — до начала пандемии. Общее число занятых в США в июле было на 629 тыс. выше, чем в феврале 2020-го.

Напомним, по итогам второго квартала ВВП США сократился на 0,9% в годовом исчислении (то есть если бы показатель изменялся такими же темпами в течение всего года) после спада на 1,6% в первом квартале (см. “Ъ” от 29 июля). Это вызвало разговоры о начавшейся технической рецессии в США. В частности, о том, что американская экономика погрузилась в рецессию, заявлял лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти. В администрации США с такой трактовкой не согласны. «Если вы посмотрите на наш рынок труда, на потребительские расходы, капиталовложения бизнеса, то вы увидите признаки экономического прогресса и во втором квартале»,— заявлял президент США Джо Байден.

Как следует из свежих данных американского Минтруда, более значительный, чем ожидалось, прирост показателя числа рабочих мест в июле обеспечили туризм (развлечения и гостиничный сектор, плюс 96 тыс. мест, но занятость здесь по-прежнему на 7,1% ниже, чем до пандемии), профессиональные и бизнес-услуги (плюс 89 тыс.), здравоохранение (плюс 70 тыс.). В госсекторе прирост составил 57 тыс., в стройке — 32 тыс., в розничной торговле — 22 тыс. рабочих мест. Занятость в промышленности увеличилась на 30 тыс. человек, в том числе в производстве полупроводников и электронных компонентов — на 4 тыс. В статусе безработных в июле находились 5,7 млн человек. Число тех, кто не может найти работу более 27 недель, сократилось за месяц на 269 тыс., до 1,1 млн человек (18,9% от общего числа).

«Последние данные о рынке труда ставят под вопрос утверждения о том, что экономика находится на грани рецессии, и увеличивают вероятность еще одного повышения ставки ФРС США на 75 базисных пунктов в сентябре»,— отмечают в Capital Economics. Рынок труда также пока не замечает снижения активности в промышленном секторе и строительстве.

Татьяна Едовина