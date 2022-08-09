Валютный занавес

Не дожидаясь получения отзывов на консультативный доклад ЦБ о новой стратегии на финрынке, РФ продолжила «подталкивание» рынка к девалютизации и усилила ограничения на трансграничные операции с капиталом. Издан указ, разрешающий неисполнение банками депозитных договоров юрлиц в валюте в случае санкций. ЦБ подтвердил будущие заградительные регуляторные надбавки по валютным кредитам и ввел «карантин» для арбитражных операций с репатриацией российских акций в собственность резидентов с Запада. Диссонанс в регулировании между стимулированием импорта и дестимулированием валютизации становится все более отчетливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вслед за указом президента от 5 августа 2022 года, запрещающим переход прав по долям в капитале значительной части российских компаний, принадлежащих «недружественным» нерезидентам (см. “Ъ” от 8 августа), вчера выпущен новый указ — на этот раз реализующий принцип «подталкивания» к дальнейшей девалютизации российского рынка. Часть указа касается режима погашений еврооблигаций российских эмитентов с использованием «счетов типа Д» (см. стр. 7), другая часть указа разрешает для российских банков в случае введения против них санкционных ограничений и ареста на их счетах иностранной валюты приостанавливать операции (включая перечисление и выдачу) по договорам счета/вклада на сумму арестованной на корсчетах валюты или активов.

Указ распространяет указанное право только на средства в валюте, поступившие в банк после 8 августа. Речь идет не об аннулировании обязательств в отношении клиентов-юрлиц, а о приостановлении, впрочем, проценты, штрафы, пени по таким остановленным вкладам не выполняются. Если арестована лишь часть средств банка на иностранном корсчете, приостановка распространяется на часть сумм вклада пропорционально объему валютных счетов всей клиентуры-юрлиц в банке, в других случаях разные правила распространяются на валютные депозиты и средства на валютных счетах. Де-факто указ официально перекладывает часть риска ареста по валютным депозитам на корпоративную клиентуру банка и адресован де-факто всем, кто заинтересован в новом валютным депозите или счете, поскольку речь идет о (пока) неподсанкционных банках. В качестве своеобразной компенсации указ разрешает банку, попавшему под санкции, по соглашению с клиентом передавать ему напрямую права требования к иностранному банку—держателю корсчета.

Одновременно с этим ЦБ анонсировал в виде проекта регуляторного акта введение надбавок по кредитам и займам в валюте — дифференцированных по «дружественности» и «недружественности» валюты (в последнем случае надбавка составит вполне заградительные 120%) и по достаточности выручки в иностранной валюте. Хотя предполагается, что экспортеры будут иметь преимущества, а из-под действия регуляции выведены кредиты, обеспеченные госгарантиями, происходящее, как и положения указа, с очевидностью создадут дополнительные проблемы потенциальным импортерам.

В целом попытки ЦБ уверенно разделить рынок на «экспортеров» и «импортеров» не учитывают сложность бизнес-инфраструктуры, обеспечивающей импорт, и чем дальше, тем больше задача девалютизации экономики РФ и задача стимулирования импорта расходятся. Капитальные и торговые составляющие баланса разделены лишь условно, и все более нестандартные ограничения в одной части единого рынка будут негативно отражаться на других его частях. В свете того, что «замораживание» активов нерезидентов получает все более уверенные перспективы продлиться много лет, все попытки дополнительного (и зачастую просто ситуативного — см. стр. 8) ограничения лишь дополнительно надстраивают сверху стену между российским и западным рынками — несмотря на либерализацию части валютного контроля, барьеры для импорта в результате будут лишь де-факто усиливаться.

Дмитрий Бутрин