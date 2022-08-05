Если друг оказался вниз

Первая неделя августа ознаменовалась «медвежьей» игрой на российском рынке акций. Индекс Московской биржи потерял за эти дни 7% и вновь приблизился к уровню 2000 пунктов, причем падение котировок проходило широким фронтом. Поводов для игры на понижение было много — от падения цен на нефть и роста ставок за рубежом до ожидания скорого выхода на рынок инвесторов из дружественных стран, которые могут начать продавать «замороженные» ценные бумаги. К концу месяца, как ожидают эксперты, волатильность на российском рынке может вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биржевые торги в пятницу, 5 августа, завершились заметным падением котировок акций. Индекс Московской биржи закрылся на отметке 2054,29 пунктов, что на 2,9% ниже закрытия предыдущего дня. Игра на понижение продолжалась всю неделю, в результате индекс потерял 7%. Как отмечают участники торгов, падение рынка происходило широким фронтом, при этом наибольшее снижение по итогам недели демонстрируют ценные бумаги «Русала» (-13%) и «Полюса» (-16%), а по итогам пятницы больше всех потеряли акции Yandex (-8,1%) и расписки VK (-6,3%) и Ozon (-4,7%).

И поводов для такого движения было предостаточно. В частности, негативная динамика нефтяных котировок влияла на фондовый индекс, в котором компании нефтегазовой отрасли занимают существенную долю. Согласно данным investing.com, на этой неделе котировки нефти Brent опускались до минимальных отметок с февраля — до $97 за баррель на спот-рынке и до $93,4 за баррель по срочному контракту.

В частности, пятничное движение на рынке можно обозначить как уход от риска в преддверии выходных, при неопределенности из-за Тайваня и возможного сценария «торговых войн», фиксации прибыли по ряду бумаг, отмечает главный аналитик УК ТРИНФИКО Михаил Васильев.

Вместе с тем он отмечает, что российский рынок по-прежнему выглядит изолированным от внешних воздействий и риск-факторов, однако в то же время «чувствителен к теме вероятной рецессии в мировой экономике и соответственного снижения спроса на сырьевые и промышленные товары». По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, негатива рынку добавило повышение процентных ставок во многих странах, в том числе в Великобритании, где процентная ставка Банка Англии была повышена сразу на 0,5 п. п., до рекордной величины в 1,75%.

Помимо этого, слабая динамика рынка на этой неделе во многом обусловлена ожидаемым открытием со следующего понедельника доступа к фондовому и срочному рынкам Московской биржи для нерезидентов из дружественных стран.

По словам директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, ряд участников рынка предполагает, что допуск к биржевым торгам нерезидентов из дружественных стран «создаст дополнительный навес предложения, что приведет к дальнейшему снижению котировок». «Многие аналитики сходятся во мнении, что появление у нерезидентов возможности выйти из российских активов, помимо риска снижения их стоимости, также несет и инфраструктурный риск заморозки активов»,— отмечает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев. Кроме того, отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов, в середине месяца начнется автоматическая конвертация расписок. Возможная продажа части бумаг, которые станут доступны инвесторам после конвертации, также может вызвать волатильность на рынке.

Также эксперты отмечают, что не стоит сбрасывать со счетов и продолжающий оказывать влияние на котировки санкционный фактор.

Как отмечает Михаил Беспалов, на прошедшей неделе очередным напоминанием об этом стало объявление о наложении блокирующих санкций США на российского производителя стали ММК, что не исключает «повторения подобной ситуации и для других компаний, хотя, возможно, и не на горизонте ближайшего месяца».

Однако в целом опасения в отношении ближайших перспектив российского рынка могут оказаться слишком пессимистичными. Как поясняет Виталий Исаков, большую часть свободно обращающихся акций держали «нерезиденты из недружественных стран, и они остаются отстранены от торгов». Кроме того, указывает он, если вновь допущенные к торгам участники все же действительно ринутся продавать акции, «то стоит помнить, что снижение цены без сопутствующего ухудшения ожидаемых финансовых результатов лишь повышает привлекательность актива».

Впрочем, как указывает Максим Васильев, стимулом для роста в ближайшее время могут оказаться все те же «внешние инвесторы из дружественных стран, желающих приобрести дешевые бумаги российских компаний», а также вероятные фискальные меры по поддержке металлургов или реализация нового «бюджетного правила». По оценке Натальи Мильчаковой, до конца августа индекс Московской биржи будет колебаться в диапазоне 1900–2400 пунктов, причем к концу месяца волатильность рынка может повыситься.

Виталий Гайдаев