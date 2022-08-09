Законодатели мод безопасности

Самыми активными законодателями в думской фракции «Единая Россия» (ЕР) в весеннюю сессию были главы комитетов по безопасности и обороне Василий Пискарев и Андрей Картаполов, выяснил “Ъ”. Чаще всего вносимые единороссами законопроекты были связаны с проблемами «военного времени» и образования. При этом свыше половины инициатив депутатов от ЕР не прошли через партийный «фильтр» в виде экспертного совета, к работе которого у некоторых депутатов есть вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал законопроекты депутатов ЕР, внесенные в ходе завершившейся в июле весенней сессии Госдумы. Напомним, что подавляющее большинство принимаемых законов, инициированных депутатами, вносятся единороссами.

За период с 1 января по 6 июля в Думу были внесены около 170 законопроектов, под которыми подписались члены фракции ЕР, следует из данных думского сайта. Больше всех — 17 проектов — внес глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией, председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Среди них — законопроекты об угрозах государственной безопасности, об иностранных агентах, о расширении списка мест, запрещенных для проведения публичных мероприятий, об ответных мерах в отношении иностранных СМИ.

Впервые избранный в Думу в прошлом году глава комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов подписался под 13 документами (некоторые внесены совместно с господином Пискаревым). Он, в частности, был среди инициаторов признания ветеранами боевых действий военнослужащих ДНР и ЛНР и отмены возрастного предела для заключения первого армейского контракта, а также автором проекта об установлении 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией.

Еще один активный законодатель ЕР, Анатолий Выборный, тоже состоит в комитете по безопасности: 9 из 13 его проектов внесены вместе с Василием Пискаревым, а лично он инициировал, в частности, поправки о внешнем управлении иностранными компаниями. Первый замглавы комитета по обороне Андрей Красов, всегда подписывающий документы вместе с господином Картаполовым, внес 11 проектов. Такую активность депутатов из «силовых» комитетов господин Выборный объясняет «актуальностью их тем в настоящее время».

В число передовиков думского производства входят также глава комитета по законодательству Павел Крашенинников (среди 11 его проектов — инициатива о неисполнении Россией решений ЕСПЧ) и первый замглавы фракции ЕР Дмитрий Вяткин (10 проектов разной тематики), возглавляющий экспертный совет (ЭС) партии, через который должны проходить все инициативы единороссов. Девять проектов внес глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, который помимо защиты прав субъектов персональных данных занимался газоснабжением Вечных огней и непогребенными останками погибших при защите Отечества.

Среди впервые избранных депутатов отличился глава комитета по молодежной политике Артем Метелев (7 проектов), внесший, например, документы о расширении прав волонтеров и о российском движении детей и молодежи. В то же время такие думские новички, как, например, телеведущий «России 1» Евгений Попов и бывший ульяновский губернатор, замглавы фракции ЕР Сергей Морозов, не подписались ни под одним законопроектом.

Тематически инициативы единороссов чаще всего были связаны с «военным временем» и образованием. К первому блоку помимо уже перечисленных относятся проекты об оказании первой помощи военнослужащим в условиях военного времени и о жилищном обеспечении ребенка военнослужащего, родившегося после его гибели. Во второй блок вошли поправки о снижении документационной нагрузки на педагогов, исключении понятия «образовательная услуга», установлении единого подхода к организации групп продленного дня, о преимущественном праве на зачисление в организации среднего профессионального образования для социально уязвимых категорий лиц (детей — сирот и инвалидов, детей военнослужащих и пр.).

По правилам фракции все инициативы единороссов еще до официального внесения в Думу рекомендуется направлять в ЭС партии, который решает, поддерживать их или нет (в предыдущем созыве этот совет действовал на площадке фракции ЕР). Он состоит из нескольких тематических групп, в которые входят сами депутаты, но, как сообщил “Ъ” глава ЭС Дмитрий Вяткин, к оценке творчества депутатов привлекаются и эксперты из научных и общественных организаций. Если совет инициативу не поддерживает, то в Думу она уже не вносится.

Впрочем, как выяснил “Ъ”, этот «фильтр» проходят не все проекты. По данным, предоставленным “Ъ” в ЕР, в весеннюю сессию ЭС поддержал около 70 инициатив. То есть около 100 уже внесенных в Думу проектов, среди авторов которых есть единороссы, пока не рассматривались в ЭС или вовсе туда не направлялись. Господин Вяткин пояснил “Ъ”, что некоторые межфракционные инициативы не направляются в ЭС, кроме того, совет не успел рассмотреть часть уже внесенных проектов, но «это будет сделано после начала осенней сессии». Иногда документы не направляются в ЭС, если требуется их срочное рассмотрение, но они согласованы со всеми участниками законотворческого процесса, добавляет единоросс. Например, так было с проектами о наказании за исполнение антироссийских санкций и о внешнем управлении иностранными компаниями, ушедшими из России. Как пояснил “Ъ” автор последнего документа Анатолий Выборный, поправки не были направлены в ЭС, чтобы не затягивать с их рассмотрением в «непростой период времени», но «фракция была в курсе». Правда, в итоге принятие этого проекта было отложено.

Больше всего проектов, не проходивших через ЭС, у Павла Крашенинникова (все 11 внесенных), замсекретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко (все 8) и вице-спикера, бывшего «аграрного» вице-премьера Алексея Гордеева (все 7). Среди инициатив последнего — внесенные вместе с коммунистами поправки об эксперименте на Камчатке по регулированию внутренних воздушных перевозок красной икры, а также изменения в части рекламы российской винодельческой продукции. Господин Ревенко объяснил “Ъ” этот факт тем, что он выступал в соавторстве с депутатами разных фракций из комиссии по иностранному вмешательству и комитета по спорту.

Один из двух самых активных авторов-одиночек Константин Затулин (у него и Владислава Резника по 6 личных проектов) рассказал “Ъ”, что направляет свои проекты в ЭС одновременно с внесением в Думу, но «не понимает», как работает этот орган. Так, в июле совет одобрил две его инициативы, которые уже стали законами (в том числе об отсрочке оформления ОСАГО для автомобилей из Донбасса). А его же мартовское предложение признавать соотечественниками только тех, кто владеет русским языком, однопартийцы рассмотрели только в июле и решили не поддерживать. (Отдельные проекты, решение по которым ЭС принял в июле, были внесены в Думу еще в прошлом году. – “Ъ”) При этом, по словам господина Затулина, его ни разу не приглашали на заседание совета. «Он создан, чтобы отсекать те проекты, которые не поддерживаются в правительстве и администрации президента, выполняет функцию цензора, но по закону депутат обладает правом законодательной инициативы»,— подчеркивает единоросс. К тому же не факт, что если проект не поддержали на ЭС, то и Дума его отклонит, добавляет господин Затулин: позиция может измениться, поскольку «конечное решение за государственно-правовым управлением президента».

Дмитрий Вяткин рассказал “Ъ”, что с начала работы в декабре 2021 года ЭС рассмотрел более 200 проектов и свыше 80 из них поддержал. На вопрос о причинах отказа он ответил, что «по-разному бывает»: как правило, это «недостаточно проработанные» инициативы, не обеспеченные финансированием. «Это (ЭС.— “Ъ”) не только "фильтр", но и возможность доработки текста. Особенно заинтересованы получить поддержку в совете новички в Думе»,— отметил депутат. Свои плюсы в работе ЭС видит и опытный законодатель Анатолий Выборный: он считает, что «уровень экспертного совета партии вырос», там «указывают на недочеты» и дают «гарантию» поддержки в парламенте.

Впрочем, чаще всего члены ЭС видят проекты, «связанные с именами депутатов, которые уже не первый год в Думе и занимают руководящие посты», признает господин Вяткин. Хотя судить об эффективности парламентариев только по количеству внесенных законопроектов «не совсем справедливо», уверен единоросс: «Нужно учитывать количество принятых законов (инициативы перечисленных выше авторов, как правило, принимаются.— “Ъ”). Кроме того, некоторые из коллег больше сконцентрированы на работе в регионах или в партии».

Мария Макутина