Ограничения сыграют на поглощение

В первом полугодии 2022 года российский рынок M&A показал рост на 5,6%, до $18,1 млрд, что сопровождалось ростом средней суммы сделки. Иностранные инвесторы распродают активы, а вводимые ограничения могут подстегнуть новые сделки в M&A, считают эксперты. Новый ориентир в M&A — это скупка выходящих из России иностранцев. И большинство сделок второго полугодия ожидается за счет них, уверены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В первом полугодии 2022 года объем сделок на рынке слияний и поглощений (M&A) в РФ достиг $18,1 млрд, превысив показатель аналогичного периода 2021 года на 5,6%, следует из обзора AK&M, с которым ознакомился “Ъ”. Общее количество сделок сократилось на 26,2%, до 217 штук. Вырос средний размер сделки (за вычетом крупнейших) — в 1,7 раза, до $64,2 млн. По данным AK&M, в динамике первого полугодия наибольшую роль сыграл сегмент строительства и девелопмента (обеспечил 41,3% сделок). Крупнейшей операцией отчетного периода стала продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» консорциуму британских инвесторов за $3,15 млрд в мае.

Структура российского рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2022 года Отрасль Объем сделок ($ млн) Количество сделок (шт.) Спорт 3233,6 2 ТЭК 3023,5 13 Строительство и девелопмент 2979,5 95 Финансовые институты 1964,0 11 Машиностроение 1747,5 15 Добыча полезных ископаемых 977,5 4 Химическая и нефтехимическая промышленность 712,3 2 Транспорт 653,2 10 Торговля 620,1 13 IT 516,7 12 Металлургия 500,0 1 Услуги 396,0 17 Электроэнергетика 384,1 4 Пищевая промышленность 129,9 7 Сельское хозяйство 80,6 5 Связь 70,0 2 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность; издательства 51,7 2 Страхование 50,0 2 По данным AK&M.

До конца 2022 года рынок M&A будет сопровождаться как уже введенными ограничениями на сделки с нерезидентами, так и ожиданием возможного ужесточения в будущем. Среди трендов замгендиректора AK&M Людмила Еремина выделяет резкое снижение стоимости предприятий не затронутых санкциями сфер, что связано с переизбытком предложения на рынке M&A, кризисом, сворачиванием инвестиционных программ и, как следствие, падением спроса на ранее популярные активы. Впрочем, отмечает она, далеко не все сделки по продаже бизнеса зарубежных инвесторов попадают в статистику. «Это объясняется символическими суммами, за которые предприятия продаются, а также затяжным процессом согласования»,— заключает она.

Активность рынка M&A в третьем-четвертом кварталах 2022 года будет сопоставимой со вторым, несмотря на введенные на прошлой неделе ограничения на сделки с нерезидентами из «недружественных» стран, ожидает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept (ранее КПМГ) Денис Суровцев. По-прежнему основным драйвером будет выход иностранцев из российских активов. Во втором квартале успели закрыться только сделки, которые шли по ускоренному графику, в том числе продажи бизнесов финских компании, которые наиболее резко приняли решение о срочном выходе из России, отмечает эксперт. «Сейчас есть большой pipeline сделок, участники которых более взвешенно подошли к решению выйти из активов и выделили на подготовку сделок больше времени. Большинство сделок во втором полугодии ожидается как раз за счет них»,— отмечает он.

В качестве ответной меры на заморозку части золотовалютных резервов РФ были введены ограничения на выход иностранных инвесторов, представляющих так называемые недружественные страны, из российских активов, напоминает директор, руководитель юридической практики компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) Никита Коробейников. 5 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на сделки с нерезидентами из «недружественных» стран в том числе в отраслях ТЭКа и финансов. За пределами этих отраслей вряд ли будет существенный спад активности, полагает Денис Суровцев. «Скорее всего, эти ограничения подстегнут новые сделки: иностранные компании, которые пока еще не приняли решение о продаже, получат импульс начать работу по выходу сейчас, не дожидаясь, когда выход станет невозможным из-за следующего пакета ограничений»,— говорит эксперт.

Быстрое и существенное изменение регуляторной среды не могло не сказаться на рынке M&A. Но в основном ограничения не распространяются на инвесторов из стран, не отнесенных к «недружественным», «и для них сейчас наступает благоприятное время для прихода или расширения своего присутствия на российском рынке», говорит господин Коробейников.

Указ президента РФ также вводит дополнительные ограничения для так называемых стратегических отраслей, имеющих наибольшее значение для экономического потенциала и безопасности страны, отмечает он. Впрочем, по специальному разрешению совершение таких сделок все равно возможно, то есть это не полный запрет, а скорее, регулирование «в ручном режиме», заключает эксперт.

Ольга Шерункова