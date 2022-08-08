Доллару обеспечили сокращение

Национальный клиринговый центр (НКЦ) объявил об очередном резком сокращении обеспечения в виде доллара по сделкам с частичным обеспечением — с 50% до 25%. На фоне возросших санкционных рисков НКЦ уже успел отказаться в качестве обеспечения от евро, швейцарского франка, гонконгского доллара. В качестве альтернативы выступает юань, обороты с которым продолжат расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В понедельник, 8 августа, Национальный клиринговый центр объявил об очередном снижении доли американского доллара, принимаемого в качестве обеспечения в сделках с частичным обеспечением. С 15 августа 2022 года доля внесенных средств, принимаемая в обеспечение американской валютой, снижается с 50% до 25%. НКЦ не исключает возможность дальнейшей переоценки долларов в качестве обеспечения в зависимости от уровня рисков, говорится в сообщении Московской биржи.

НКЦ активно пересматривает список валют, принимаемых в качестве частичного обеспечения, с середины июня. «После того как Евросоюз в июне наложил санкции на НРД (см. “Ъ” от 4 июня), возникли существенные риски введения санкций на НКЦ (через который осуществляется клиринг по сделкам с валютой.— “Ъ”). Для снижения этих рисков Банк России отмечал правильным для участников торгов уменьшать валютную позицию в НКЦ»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ответ на возросшие секционные риски небанковская кредитная организация с 15 июня перестала принимать евро, швейцарские франки и гонконгский доллар в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением. С 18 июля НКЦ снизил долю доллара, принимаемого в качестве такого обеспечения, с 100% до 80%, а с 29 июля — до 50%.

Для участников финансового рынка сокращение доли доллара в расчетах означает прежде всего необходимость валютной переориентации.

«Вполне вероятны сокращение общей позиции в валютах недружественных стран и переход на другие активы обеспечения, рекомендованные регуляторами»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По мнению руководителя направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, к изменениям лучше всего подготовлены крупные участников рынка, портфели которых состоят из большого числа активов и редко концентрация в отдельных активах превышает 5%. «Небольшим игрокам, таким как семейные офисы или фонды алгоритмической торговли, придется пересмотреть структуру активов в портфеле»,— считает он.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, по итогам заседания совета директоров, 22 июля: «Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции».

Основной заменой недружественным валютам стал юань, объем торгов с которым нередко превышает объем торгов с евро. К тому же на бирже появились и первые облигации, номинированные в юанях (см. “Ъ” от 28 июля). По мере того как НКЦ будет отказываться от долларового обеспечения, на российском рынке будет расти роль юаня. «В итоге доллар не будет годиться в качестве обеспечения по срочным контрактам. Брокеры также со временем не смогут его использовать для обеспечения по другим сделкам»,— считает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Вместе с тем данный фактор на курс американской валюты, как считают аналитики, оказывает пока ограниченное влияние. По данным Московской биржи, курс доллара после скачка в начале дня почти на 1 руб., до отметки 61,45 руб./$ большую часть дня торговался ниже уровня закрытия прошлой пятницы. По итогам дня курс остановился на отметке 60,76 руб./$, прибавив за день только 17 коп. «Мы не ожидаем значимого влияния этих мер на сам курс доллара, который в основном определяется состоянием текущего счета платежного баланса РФ»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев