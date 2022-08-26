Сегодня исполняется 72 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову
Анатолий Торкунов
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Его поздравляет ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов:
— Уважаемый Анатолий Васильевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вот уже 30 лет Вы возглавляете один из ведущих вузов нашей страны. Вы оказали ключевое влияние на успехи российской высшей школы и продолжаете активно развивать нашу образовательную систему. Я искренне рад, что сегодня ВШЭ и МГИМО сотрудничают по многим направлениям: от больших научных исследований до студенческих экспедиций. Желаю Вам неисчерпаемых сил, крепкого здоровья, вдохновения для новых достижений! Уверен, что МГИМО и дальше будет процветать под Вашим руководством.