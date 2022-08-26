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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 72 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

Анатолий Торкунов

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов:

— Уважаемый Анатолий Васильевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вот уже 30 лет Вы возглавляете один из ведущих вузов нашей страны. Вы оказали ключевое влияние на успехи российской высшей школы и продолжаете активно развивать нашу образовательную систему. Я искренне рад, что сегодня ВШЭ и МГИМО сотрудничают по многим направлениям: от больших научных исследований до студенческих экспедиций. Желаю Вам неисчерпаемых сил, крепкого здоровья, вдохновения для новых достижений! Уверен, что МГИМО и дальше будет процветать под Вашим руководством.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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