Сегодня исполняется 72 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов:

— Уважаемый Анатолий Васильевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вот уже 30 лет Вы возглавляете один из ведущих вузов нашей страны. Вы оказали ключевое влияние на успехи российской высшей школы и продолжаете активно развивать нашу образовательную систему. Я искренне рад, что сегодня ВШЭ и МГИМО сотрудничают по многим направлениям: от больших научных исследований до студенческих экспедиций. Желаю Вам неисчерпаемых сил, крепкого здоровья, вдохновения для новых достижений! Уверен, что МГИМО и дальше будет процветать под Вашим руководством.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»