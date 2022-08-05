Из свежей почты

Поля Журавлева, 2 года, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 179 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 22 тыс. руб.

Родилась дочка бездыханной, ее сразу забрали в реанимацию. При выписке сказали, что Поля перенесла кислородное голодание. Дома дочь вела себя беспокойно, много плакала. В три месяца не держала голову, плохо двигала руками и ногами. Сначала неврологи говорили, что Поля догонит сверстников в развитии, а потом все же поставили диагноз ДЦП. Благодаря лечению дочь окрепла, научилась ползать, стала повторять слова, но все еще не сидит, не ходит. Нас готовы принять в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, но нам с оплатой не справиться. Нина Журавлева, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель лечения — коррекция тонуса мышц, увеличение двигательной активности, развитие моторики, координации движений и речи».

Мухаммад-Али Дзауров, 3 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 183 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 18 тыс. руб.

Во время беременности я прошла все обследования, даже дополнительно делала 3D-УЗИ. Никаких патологий врачи не нашли, но родился Мухаммад с деформированной головой. У него произошло внутриутробное сращение черепных швов — при такой патологии мозг не может развиваться нормально. Месяц назад сыну по госквоте провели операцию — разъединили сросшиеся швы, голова стала более округлой. Теперь надо начать лечение специальными шлемами, которые будут направлять рост костей. Вы уже помогали нам с оплатой такого лечения для старшего брата Мухаммада, и я очень надеюсь, что и сейчас не оставите нас! Хяди Картоева, Ингушетия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ношение шлемов сроком не менее полугода обеспечит правильное формирование головы ребенка».

Дарина Куртеева, 2 года, варусная деформация ног, требуется лечение. 188 785 руб.

Внимание! Цена лечения 209 785 руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб.

В полтора года дочка стала при ходьбе переваливаться с боку на бок и подворачивать стопы. Ортопед выявил варусную деформацию и посоветовал ограничить нагрузку на ножки. Я стала собирать информацию о болезни, искала врачей, кто помог бы нам. Состояние Дарины тем временем ухудшалось, она уже едва ходила, по ночам плакала, что ножки болят. В итоге я обратилась к ортопеду Вавилову, отправила ему видео и рентгеновские снимки дочери. Доктор сказал, что выпрямить ножки можно только с помощью операции. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Я одна воспитываю четверых детей, сама не потяну. Марина Ярославцева, Удмуртия

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется гемиэпифизиодез бедренной кости с двух сторон (методика лечения, основанная на управлении зонами роста костей.— Русфонд). После лечения ноги примут правильное положение, нормализуется походка».

Миша Ладиков, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 225 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 26 тыс. руб.

Дефект межпредсердной перегородки у сына нашли в шесть месяцев, нас сразу поставили на учет к кардиологу. В четыре года мы стали замечать, что во время подвижных игр Миша быстро устает, сильно потеет. После очередного обследования врачи сказали, что операция неизбежна, но из-за ограничений по коронавирусу ее пришлось отложить. Весной выяснилось, что дефект увеличился — откладывать операцию больше нельзя. Его закроют щадяще, вскрывать грудную клетку не потребуется. Но мы не можем оплатить такую операцию. Вера Ладикова, Ямало-Ненецкий АО

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После операции Миша быстро восстановится».

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