6,93 процента годовых составило в третьей декаде июля среднее значение максимальных процентных ставок по вкладам физлиц в рублях у десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, сообщил ЦБ. В первой декаде октября 2020 года этот показатель обновил абсолютный минимум — тогда средняя ставка снизилась до 4,33%. После этого она медленно росла — вплоть до третьей декады февраля этого года, увеличившись в итоге до 8,59%. После начала военной операции РФ на Украине и поднятия ключевой ставки ЦБ произошел резкий скачок показателя — в первой декаде марта он составлял уже 20,51%. После этого средняя максимальная ставка по вкладам стала постепенно сокращаться.