Интернет-торговля нащупала «Пульс»

ФК «Пульс», возглавившая по итогам прошлого года список крупных фармдистрибуторов, запускает свой маркетплейс по онлайн-продаже лекарств. Компания также получила разрешение на их доставку покупателям. «Пульс» вышел в этот сегмент позже конкурентов, поэтому ему будет сложно закрепиться на рынке интернет-торговли, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ФК «Пульс» запустила интернет-аптеку на сайте polza.ru и 27 июля получила разрешение на дистанционную торговлю, обнаружил “Ъ” в реестре Росздравнадзора. Компания зарегистрировала домен еще в апреле и подала заявку на регистрацию ряда товарных знаков под брендом Polzaru, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В компании от комментариев отказались.

ФК «Пульс» Эдуарда Нетылько стала крупнейшим российским фармдистрибутором по итогам 2021 года. По данным DSM Group, компания реализовала за год товаров на 291 млрд руб., заняв долю 14,7%. «Пульс» развивает также маркетинговый союз «Созвездие» и имеет собственную небольшую розничную сеть «Аптека Форте» (включает девять аптек на 1 апреля, по данным RNC Pharma).

Polzaru возникла на базе сайта «Аптеки Форте», следует из информации на сайте портала. Там же сказано, что к сервису подключено более 8 тыс. партнерских аптек в 1,36 тыс. населенных пунктов. Сделать заказ домой пока нельзя, только в одну из партнерских точек.

Среди крупнейших аптечных сетей, уже подключившихся к Polzaru, по данным сайта сервиса,— «Фармленд» и «Планета здоровья». В сетях на запросы “Ъ” не ответили. Фармритейлеры, как правило, сотрудничают одновременно с несколькими интернет-площадками.

В тройку крупнейших фармдистрибуторов также входят «Протек» и «Катрен», которые тоже развивают свои маркетплейсы. У «Катрен» — это Apteka.ru, товарооборот которой, по данным RNC Pharma, вырос на 18% в 2021 году, до 59,3 млрд руб. Продажи «Здравсити», принадлежащей «Протеку», увеличились за год в четыре раза, до 9,1 млрд руб.

Рынок онлайн-бронирования и продаж в интернет-аптеках растет. В 2021 году, по данным Data Insight, онлайн-продажи в сегменте выросли на 34%, до 168 млрд руб. Эта сфера является одной из самых быстрорастущих в интернете: в 2021 году фармрозница уступала только продуктовым ритейлерам. Лидером рынка стала Apteka.ru (35% всей онлайн-выручки сегмента), за ней следуют «Еаптека» «Сбера» и «Р-Фарма» и «Здравсити».

Среди аптечных продаж, по данным RNC Pharma, по итогам первого квартала на e-commerce пришлась рекордная доля в 16,2%. Но ее дальнейший рост сдерживается действующим пока запретом на дистанционную торговлю рецептурных лекарств, подчеркивали в агентстве. С мая 2020 года разрешена дистанционная торговля только безрецептурными лекарствами. Онлайн-продажа рецептурных препаратов должна запуститься с марта 2023 года: соответствующий законопроект сейчас обсуждается.

Рынок онлайн-продаж аптечных товаров имеет потенциал для развития, несмотря на высокую конкуренцию, уверен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, сейчас на заказы в интернете приходится около 12% продаж аптечных сетей, а в перспективе могут вырасти до 30%. «Пульс» немного задержался с выходом на рынок, не согласен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Аналогичные проекты конкурентов вышли гораздо раньше, и на примере "Протека" видно, как сложно ему догнать конкурента Apteka.ru»,— добавляет он.

Собственный маркетплейс для дистрибутора — это еще и дополнительная площадка для продаж и коммуникации с аптеками, считает господин Шуляк. Онлайн-проект — это и определенный сервис, который дистрибутор предоставляет своим партнерам, добиваясь одновременно «привязки» к себе, объясняет Николай Беспалов: «По сути, это один из инструментов дележа оптового рынка».

Полина Гриценко