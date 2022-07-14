ОАО РЖД объезжает штрафы

В Госдуме предлагают не штрафовать ОАО РЖД за просрочку доставки грузов. По его мнению, нужно поменять Устав железнодорожного транспорта так, чтобы монополия не несла ответственности за срыв сроков, если это произошло из-за военных действий, санкций или других обстоятельств. В ОАО РЖД отмечают, что уже столкнулись с повышенными затратами на пени из-за резкого роста спроса на перевозки по направлениям, альтернативным европейским. Но клиенты монополии подчеркивают, что и сами пострадали от санкций, но их никто от штрафов освобождать не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом депутата от Воронежской области Андрея Маркова главе Минтранса Виталию Савельеву от 24 июня (есть у “Ъ”). Депутат пишет, что в условиях санкций ОАО РЖД «регулярно сталкивается с проблемой нарушения сроков доставки грузов отдельных грузоотправителей». Он сообщает, что в январе—мае в арбитражные суды РФ были поданы иски к ОАО РЖД за просрочку доставки грузов и порожних вагонов на сумму свыше 4 млрд руб., среди истцов — ММК, «РН-Транс» и другие. С просьбой о моратории к депутату обратилась юрслужба Юго-Восточной железной дороги.

Идея в том, чтобы дополнить статью 97 Устава железнодорожного транспорта абзацем, в котором говорится, что пени не начисляются и не уплачиваются перевозчиком, «выдавшим груз с просрочкой вследствие военных действий или других военно-технических операций, применения санкций или ограничений в отношении перевозчика, а также других обстоятельств», препятствующих своевременному осуществлению перевозки. Другой вариант — разрешить правительству установить такой мораторий в 2022 году.

Объем этих штрафов не очень существенен в масштабах деятельности монополии. По данным отчетности ОАО РЖД по МСФО за 2021 год, штрафы, выставленные контрагентам, за год составили 1,8 млрд руб., а полученные контрагентами — 546 млн руб. По информации собеседников “Ъ” в отрасли, вопросы взаимных претензий зачастую решаются взаимозачетом.

В ОАО РЖД инициативу о моратории ожидаемо поддержали, говоря, что под действием санкций со стороны недружественных государств предприятия вынуждены переориентировать поставки своей продукции на альтернативные направления. «Беспрецедентный спрос на железнодорожные перевозки по этим направлениям и увеличивающиеся объемы могут существенно повлиять на соблюдение сроков доставки грузов по всей сети железных дорог и, как следствие, привести к значительным финансовым убыткам ОАО РЖД в виде уплаты пени за нарушение сроков доставки грузов,— говорят там.— Мы уже наблюдаем эту тенденцию».

В монополии отмечают, что по ряду отраслей экономики правительство уже выработало механизмы по снижению финансовой нагрузки, в том числе касающиеся выплат неустойки, и аналогичные условия могли бы быть установлены и применительно к статье 97 устава. «Мера позволит оперативно реагировать на изменяющиеся макроэкономические условия и удовлетворять потребности экономики в перевозках грузов за счет обеспечения вывоза дополнительных объемов, а также формирования новых логистических цепочек для освоения рынков стран Восточной и Юго-Восточной Азии»,— полагают в ОАО РЖД.

Но контрагенты железных дорог считают иначе. Инициатива крайне спорная сама по себе, еще более сомнительно ее обоснование, говорит исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Санковский. «Ведь негативные последствия недружественных действий затронули не только железнодорожного перевозчика, но и грузоотправителей, операторов и других участников рынка,— отмечает он.— Однако предложений об одновременной, "зеркальной" защите других сторон правоотношений рассматриваемая инициатива не содержит». Он также отмечает, что рассматриваемые в судах иски относятся к нарушениям сроков доставки, имевшим место в период до начала военных действий (в частности, в 2021 году).

Господин Санковский также считает избыточным предложение по дополнению статьи 97 устава, поскольку все перечисленные обстоятельства уже предусмотрены положениями статьи 29 устава, а следовательно, «не имеется препятствий для ОАО РЖД исключить свою ответственность». СОЖТ считает введение моратория недопустимым.

«Введение моратория на штрафы не окажет влияния на финансовую устойчивость монополии: само ОАО РЖД в разы больше штрафует пользователей инфраструктуры,— говорит собеседник “Ъ” среди клиентов монополии.— Учитывая, что регулирование правил недискриминационного доступа к Восточному полигону сейчас полностью перешло под контроль перевозчика, ситуация со штрафами выглядит абсурдной. Разве что отмена ответственности за просрочку позволит ОАО РЖД вновь нарастить объем нерегулируемых услуг и сервисов». Сегодня наиболее разумным, говорит он, представляется предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Рифата Шайхутдинова — о необходимости перезапуска реформы железнодорожного транспорта.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что ОАО РЖД и так на уровне двусторонних отношений с грузоотправителями побуждает тех отказаться от взыскания штрафов. При этом монополия уже получила достаточную поддержку от государства — в виде как вливаний в уставный капитал, так и индексации тарифов на 11%, что в условиях замедлившейся инфляции выглядит совсем спорным решением. И сейчас, по мнению эксперта, следует сосредоточиться на поддержке грузоотправителей — как экспортеров, которые сейчас столкнулись с неадекватным курсом рубля, так и импортеров, которые прилагают беспрецедентные усилия для того, чтобы ввезти хоть какую-нибудь продукцию в РФ, несмотря на ограничения и необходимость вносить предоплату на всех стадиях. По мнению господина Бурмистрова, отказ от штрафов несвоевременен и деструктивен, поскольку их наличие дисциплинирует.

Наталья Скорлыгина