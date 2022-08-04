Банкам простят значимость

С точки зрения банков основная новация в опубликованном документе ЦБ — это возможная заморозка повышения нормативов капитала, которая теоретически может обеспечить прирост кредитного портфеля на 15 трлн руб. Но, как отмечают собеседники “Ъ”, в реальности темпы кредитования будут зависеть не столько от капитала, сколько от платежеспособного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ может заморозить или снизить надбавки к обязательным нормативам по капиталу, следует из опубликованного в четверг документа регулятора (.pdf). К обязательным нормативам по капиталу применяются антициклическая надбавка (2,5 процентного пункта, п. п.), а также надбавка за системную значимость банка (1 п. п.). Надбавки к нормативам позволяют накопить дополнительный запас капитала (буфер) на случай кризиса. В части банковского регулирования возможные временная заморозка или снижение их размера предложены, «чтобы у банков была возможность наращивать кредитование».

Для ограничения рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования в первую очередь будет использоваться новый инструмент — макропруденциальные лимиты, а не меры, усиливающие нагрузку на капитал, что будет способствовать сохранению потенциала кредитования экономики, указал ЦБ.

По прогнозу регулятора, потребкредитование по итогам 2022 года вырастет на 5%.

Банкиры предпочли не комментировать действия регулятора. Но, по оценке аналитика ХКФ-банка Станислава Дужинского, инициатива снижения надбавок, обнародованная регулятором, «это позитивный момент для российского розничного банкинга». По его словам, ввод повышенных надбавок к капиталу приводит к ограничению кредитного плеча банков, что, свою очередь, отрицательно сказывается на маржинальности бизнеса. «В текущих непростых макроэкономических условиях она позволит поддержать рентабельность банковского сектора и обеспечит его дополнительную устойчивость»,— заключает он.

Однако потенциал стимулирования кредитования за счет временной отмены или снижения надбавок сильно ограничен, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Невыполнение надбавок не влечет жестких регуляторных последствий, просто не позволяет (полностью или частично) распределять прибыль в форме дивидендов, а также требует подготовки плана выхода на выполнение надбавок. При этом выплаты дивидендов в текущих условиях и так отменяются, независимо от выполнения надбавок, отмечает он. «Для системно значимых банков все надбавки к нормативам в сумме составляют 3,5 п. п., для кредитных организаций, не являющихся системно значимыми,— 2,5 п. п. Но это не значит, что в случае отмены надбавок все банки резко загрузили бы капитал и сократили нормативы на указанные величины»,— говорит Юрий Беликов.

Исходя из последних раскрытых данных на начало февраля даже среди системно значимых банков не все кредитные организации полностью выполняли надбавки.

«Соответственно, для отдельных игроков временная официальная отмена надбавок ничего не изменяет. Для других банков сокращение нормативов на 3,5 п. п. технически было бы допустимо, но наращивание активов под риском — это не только вопрос буфера капитала, но даже в большей степени наличия устойчивого фондирования, а также платежеспособного спроса»,— поясняет Юрий Беликов. По его оценке, гипотетически сокращение нормативов крупных банков на некую допустимую величину в пределах суммы надбавок к нормативам достаточности капитала было бы эквивалентно приросту кредитного портфеля стандартного уровня риска на величину не менее 15 трлн руб. Активы всего банковского сектора на начало 2022 года составляли 120,3 трлн руб.

Однако февральские исходные данные уже далеко не самые актуальные, тогда как последующие стрессы дополнительно ухудшают потенциал роста, считает эксперт. «Это бумажный потенциал, реализация которого упирается в другие фундаментальные факторы и индивидуальные показатели каждого конкретного банка. В действительности же более вероятно, что заморозка надбавок просто позволит банкам более плавно выходить из регуляторных послаблений, начиная отражать реализованные потери без обязанности подготовки планов восстановления достаточности капитала до уровней с учетом надбавок»,— заключает он.

Впрочем, по оценке гендиректора АКРА Михаила Сухова, на ближайший год, пока Банк России не выработал конкретную схему регулирования на постоянной основе, роспуск буферов капитала совокупно на 5,5 трлн руб. и прекращение макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска (объемом 0,9 трлн руб. по необеспеченным и ипотечным кредитам) уже сняли ограничения для общих объемов кредитов со стороны значения достаточности капитала.

Другие вопросы, обнародованные в документе — отсутствие потребности в системной докапитализации, постепенный выход из послаблений и возврат к публикации банковской отчетности,— ЦБ так или иначе ранее уже представлял. Вместе с тем в части возможной докапитализации ЦБ указывает, что банкам может потребоваться поддержка собственников. Но «поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей». Впрочем, и в таком случае эта поддержка понадобится только крупнейшим игрокам, где зачастую собственник — ЦБ или государство.

Ольга Шерункова