Опять попали в Вену

Переговорщики по иранской ядерной программе съехались в Вену, чтобы предпринять, возможно, последнюю попытку спасти «сделку века» — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Возобновить не проводившиеся уже несколько месяцев переговоры по восстановлению сделки предложил Евросоюз, представивший Ирану и США ряд компромиссных идей. Россия готова способствовать реанимации СВПД, но шансы на успех переговоров невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный иранский переговорщик по СВПД Али Багери Кани (слева) Фото: Reuters / Lisa Leutner Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов направляется к месту переговоров Фото: Alex Halada / AFP Следующая фотография 1 / 2 Главный иранский переговорщик по СВПД Али Багери Кани (слева) Фото: Reuters / Lisa Leutner Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов направляется к месту переговоров Фото: Alex Halada / AFP

«Тенты для журналистов вернулись»,— написал в четверг в Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, прикрепив к посту фото двух белых палаток, возведенных венскими властями напротив фешенебельного отеля Palais Coburg. Этих тентов не было там уже почти пять месяцев: последний полноценный раунд переговоров по восстановлению СВПД, то есть иранской ядерной сделки, прошел в начале февраля. И хотя Михаил Ульянов накануне тех консультаций в интервью “Ъ” говорил, что процесс вышел на финишную прямую и на столе переговоров лежит 20-страничный итоговый документ по восстановлению «сделки века» (см. “Ъ” от 8 февраля), урегулировать последние спорные вопросы тогда и в последующие недели не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тенты для журналистов перед отелем Palais Coburg в Вене

Фото: Alex Halada / AFP Тенты для журналистов перед отелем Palais Coburg в Вене

Фото: Alex Halada / AFP

С тех пор ситуация только ухудшилась: иранцы отключили видеокамеры на ряде своих ядерных объектов, ограничив возможности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) наблюдать за их деятельностью, заявили о запуске сотен новых центрифуг для обогащения урана и объявили, что с технической точки зрения обладают всем необходимым, чтобы создать ядерное оружие. Израиль в ответ пригрозил нанести по Ирану «сильный удар». Усложнила нахождение развязок по Ирану и военная операция, начатая на Украине: Москва потребовала гарантий от Вашингтона, что ее будущее сотрудничество с Тегераном не окажется под западными санкциями.

На этом фоне шансы на прогресс в переговорах по восстановлению СВПД в последние недели казались едва ли не нулевыми, но выступающий одним из посредников Евросоюз решил сделать еще один рывок. 21 июля глава МИД ЕС Жозеп Боррель передал участникам сделки (Ирану, России, Китаю, Франции, Великобритании и Германии), а также вышедшим из нее США проект обновленного решения Совместной комиссии по восстановлению СВПД. Модификации в подготовленный еще в феврале—марте документ Жозеп Боррель внес на основе отдельных консультаций с Ираном и США

Напомним, СВПД был подписан Ираном с пятеркой постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германией. Суть соглашения — ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с Ирана. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и вернули свои антииранские санкции. Спустя год Тегеран начал постепенный отказ от обязательств в рамках «ядерной сделки». После прихода в Белый дом администрации президента Джо Байдена США решили возобновить диалог с Ираном. Восемь раундов непрямых переговоров в Вене позволили сторонам продвинуться весьма далеко. Однако ряд принципиальных моментов урегулировать так и не удалось. Отдельные переговоры между иранцами и американцами в Катаре при посредничестве ЕС также не привели к прорыву.

В колонке для газеты Financial Times Жозеп Боррель написал, что представленный им 21 июля текст — это «наилучшая возможная сделка», которую он считает достижимой. «Это не идеальное соглашение, однако оно учитывает все ключевые вопросы и компромиссы, которых с большим трудом достигли стороны»,— отметил дипломат. Провал переговоров по восстановлению СВПД может, по его словам, обернуться «опасным ядерным кризисом».

«Пришло время для быстрых политических решений»,— заявил Боррель. Как долго продлится нынешний раунд переговоров в Вене и как он будет структурирован, однако, пока неизвестно.



Иранская сторона тоже передала переговорщикам свои соображения. При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщила, что Тегеран отказался от своего требования об исключении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из американского списка террористических группировок и снятии с него санкций. Источник в иранской переговорной делегации, однако, сказал агентству IRNA, что это не так. Ранее иранские переговорщики наряду с вопросом о КСИР также требовали от Вашингтона гарантий того, что он более не выйдет из сделки. «Мяч сейчас на стороне США»,— утверждают в разговорах с журналистами иранские дипломаты.

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли, однако, дал понять, что с точки зрения Вашингтона дело за Тегераном. «Мы мало чего ждем (от переговоров в Вене.— “Ъ”), но США приветствуют усилия Евросоюза и готовы предпринять добросовестную попытку добиться сделки. Скоро станет ясно, готов ли Иран сделать то же самое»,— написал он в Twitter перед поездкой в Вену.

Михаил Ульянов, отвечая на вопрос “Ъ” в Twitter, также дал понять, что российская сторона поддерживает посреднические усилия ЕС, но отметил, что этого мало. По его словам, «российские переговорщики готовы к конструктивным переговорам для окончательной доработки соглашения». «Надежда умирает последней»,— напомнил российский дипломат.

Елена Черненко