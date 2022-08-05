Пятиборцы бьют копытом

Бывшие и действующие спортсмены, выступающие в современном пятиборье, разработали план реформ. На их взгляд, он позволит решить наиболее острую для вида проблему, которому в настоящий момент угрожает потеря места в олимпийской программе. План предполагает, что вызывавший серьезные претензии у спортивных функционеров и борцов за права животных конкур, то есть преодоление препятствий верхом на лошади, должен, вопреки принятому ранее решению Международного союза современного пятиборья (UIPM), все-таки остаться одной из дисциплин, составляющих жанр. А сохранить его предполагается, например, обеспечив «гармонизацию отношений» между животными и всадниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятиборцы не согласны с намерением UIPM заменить конкур другой дисциплиной

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Пятиборцы не согласны с намерением UIPM заменить конкур другой дисциплиной

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ресурс Insidethegames опубликовал содержание письма под названием Riding Reformation Document, отправленного в Международный союз современного пятиборья. Его автором является группа Pentathlon United (PU): она объединяет бывших и действующих спортсменов, выступающих в одном из «классических» видов, чьи правила сформировались еще в позапрошлом столетии. Письмо представляет собой план реформ, которые, по мнению его авторов, помогут пятиборью решить наиболее острую для него проблему.

Она связана с конкуром — одной из пяти, наряду с фехтованием, плаванием, стрельбой и бегом, дисциплин, в которых соревнуются пятиборцы. Конкур был исключен из этого набора после инцидента на Олимпиаде в Токио в прошлом году. Тогда тренер немецкой спортсменки Анники Шлой Ким Райзнер ударила по морде коню по кличке Saint Boy. Животное (лошади спортсменам выдаются по жребию) упрямилось, отказывалось брать барьеры, что стоило Шлой олимпийской медали, а для Ким Райзнер удар обернулся дисквалификацией, поскольку случай вызвал гнев многочисленных организаций по защите животных. В результате UIPM ради спасения репутации решил отказаться от конной составляющей, учтя и еще одну претензию спортивных функционеров. Она касалась элитарности и дороговизны конкура, мешающих расширению географии пятиборья в целом.

Впрочем, скорее всего, токийская история стала лишь поводом как-то встряхнуть терявший популярность вид. Дело в том, что более чем вековой олимпийский стаж не помог пятиборью избавиться от репутации одного из наименее привлекательных для зрителей событий на Олимпиадах. В итоге Международный олимпийский комитет (МОК) дал ясно понять UIPM, что ждет от него шагов по повышению востребованности при формировании программы Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Современного пятиборья не оказалось в списке «корневых» видов, заранее, без дополнительного конкурса, включенных в нее. UIPM отреагировал на требования, объявив о намерении заменить конкур новой дисциплиной — преодолением (уже без лошади) полосы препятствий, похожей на ту, какую используют в некоторых телешоу. Но пока это не помогло структуре избавиться от угрозы потери места в олимпийской программе.

Наоборот, ее положение стало, кажется, еще хуже. PU выступила резко против исключения конкура, обосновав свою позицию данными опроса, проведенного среди спортсменов. Из него следовало, что более 90% опрошенных недовольны действиями UIPM и считают, что руководство федерации не способно обеспечить будущее современного пятиборья. При этом 77% респондентов заявили, что, скорее всего, уйдут из пятиборья, если решение по поводу конкура не будет отменено.

В свежем письме PU подробно объясняет, как она собирается улучшить ситуацию с конкуром. Организация делает акцент на «заботе о благополучии лошадей» и «гармонизации их отношений с всадниками». На самом деле данные аспекты всегда фигурировали в повестке, но такую «заботу» UIPM всегда отдавал на откуп организаторам соревнований: собственно, это они предоставляют лошадей. PU настаивает на том, что теперь сама федерация должна это контролировать.

Кроме того, объединение предлагает UIPM учредить академию верховой езды с целью повысить квалификацию спортсменов в самом широком смысле этого слова. Иными словами, в академии должны обучить и обращению с лошадьми.

А для повышения доступности конкура PU придумала «Меморандум взаимопонимания». Его подпишут федерации, входящие в UIPM. Меморандум обеспечит «систематизированное региональное сотрудничество», в том числе между «развитыми» для пятиборья и «отстающими» странами. Представители последних смогут улучшить навыки, посещая тренировочные лагеря. Наконец, плодотворной идеей с точки зрения PU, все-таки «твердо верящей» в то, что полноценный олимпийский статус современного пятиборья все же «будет восстановлен» и без внедрения полосы препятствий, выглядит тесная коллаборация между UIPM и «профильной» для конкура структурой — Международной федерацией конного спорта (FEI).

Алексей Доспехов