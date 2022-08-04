Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что АвтоВАЗ планирует оставить в Ижевске

Контекст

На площадку в Ижевске у АвтоВАЗа большие планы. «Здесь будет организовано производство инновационного продукта — принципиально новой электрической версии Lada e-Largus»,— сообщает АвтоВАЗ (детали проекта будут объявлены дополнительно). На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Цех штамповки действительно можно продолжать использовать под нужды АвтоВАЗа, считает Сергей Удалов из «Автостата»: «Штампов мало не бывает, а при переносе их нужно переналаживать».

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...