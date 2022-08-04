Что АвтоВАЗ планирует оставить в Ижевске

На площадку в Ижевске у АвтоВАЗа большие планы. «Здесь будет организовано производство инновационного продукта — принципиально новой электрической версии Lada e-Largus»,— сообщает АвтоВАЗ (детали проекта будут объявлены дополнительно). На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Цех штамповки действительно можно продолжать использовать под нужды АвтоВАЗа, считает Сергей Удалов из «Автостата»: «Штампов мало не бывает, а при переносе их нужно переналаживать».

Ольга Никитина