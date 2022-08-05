Катарский фактор

Стартующий сегодня чемпионат Англии, который в последнее время, если судить по еврокубковым показателям, превратился в сильнейшее континентальное первенство, выглядит особенно интригующим по двум причинам. Первая — это довольно серьезные перемены, пережитые за короткое межсезонье некоторыми грандами. Вторая — фактор чемпионата мира в Катаре, который, кажется, может оказать влияние на ход борьбы за золото. Ведь, например, его действующему обладателю «Манчестер Сити» придется отправить на турнир чуть ли не весь основной состав, рискуя получить его обратно далеко не в том состоянии, в каком он находился летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрлинг Холанн — единственный ключевой игрок «Манчестер Сити», которому не придется отправляться в конце года на чемпионат мира в Катаре

Фото: Matthew Ashton - AMA / Getty Images Эрлинг Холанн — единственный ключевой игрок «Манчестер Сити», которому не придется отправляться в конце года на чемпионат мира в Катаре

Фото: Matthew Ashton - AMA / Getty Images

Очередной чемпионат Англии, открывающийся в пятницу матчем «Кристал Пэлас» с «Арсеналом», представляется восхитительным по насыщенности всякими секретами, подводными камнями аттракционом. Конечно, каждое лето кто-то из клубов «верхнего эшелона», или столкнувшись со стагнацией, грозящей перерасти в кризис, а иногда и с самым настоящим кризисом, или играя на опережение, на профилактику, чтобы избежать проблем в будущем, предпринимает какие-то резкие шаги, касающиеся кадровой составляющей. Но вот чтобы их делали не один-два гранда, а практически все — такое случается редко. И нынешнее межсезонье как раз выглядит таким исключительным случаем.

В меньшей степени этот тезис касается двух флагманов — «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», которые никому не отдавали золото с 2018 года, а в минувшем сезоне вели борьбу за него, завершившуюся в пользу манчестерцев, вплоть до заключительных минут заключительного тура. Но и тут все не так просто. Оба расстались если не с системообразующими, безусловно стержневыми, то по крайней мере очень важными для них игроками: «Манчестер Сити» — с Габриэлом Жезусом и Рахимом Стерлингом, «Ливерпуль» — с Садио Мане. Новички (Эрлинг Холанн и Калвин Филлипс у чемпионов страны, Дарио Нуньес у серебряных призеров) многообещающие, с исходящим от них блеском, но их появление в любом случае означает корректировки в игровой философии, связанные с необходимостью интеграции новых звезд в старую и прекрасно работавшую без них модель. А такая интеграция — это всегда риск.

С остальными грандами все еще сложнее. Провалившийся в предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» привыкает к взглядам и требованиям переехавшего из Голландии тренера Эрика тен Хага, а те, кто за него переживает, до сих пор волнуются по поводу будущего Криштиану Роналду и его настроя: вроде намеков на то, что португалец покинет клуб, полно, но в реальность они воплощаться отказываются. «Челси» поменял владельца — Романа Абрамовича на Тодда Бёли, а тот с наскока принялся освежать заявку. Приобретения — и Стерлинг, и Калиду Кулибали — смотрятся красиво, но факт, что по-прежнему не видно, кто у лондонцев, избавившихся от вдруг скисшего Ромелу Лукаку, будет забивать голы. «Арсенал», долго пытающийся подобраться вплотную к верхушке, укрепился целым отрядом классных футболистов во главе с Габриэлом Жезусом и Александром Зинченко. А кампания «Тоттенхема», в результате которой в клубе очутились Ришарлисон, Ив Биссума, Клеман Лангле, Иван Перишич, вообще была признана экспертами, например BBC и The Guardian, чуть ли не эталонной, наводящей на мысли о готовности к серьезному рывку.

Впрочем, разумеется, все равно вариант, при котором в драке за золото снова будут участвовать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», никого к ней не подпуская, кажется наиболее вероятным: база, что ли, у них гораздо прочнее, чем у других. Но подводный камушек, момент тайны есть и тут.

Нынешний чемпионат особенный еще и по той причине, что его календарь разрублен приблизительно пополам перенесенным на конец года чемпионатом мира в Катаре. До его старта команды успеют сыграть 16 туров. И несложно предположить, что мировое первенство может оказать существенное влияние на течение внутреннего турнира, добавив ему турбулентности, в первую очередь именно на его фаворитов. Им впервые придется посреди сезона, а не после его окончания (обычно чемпионаты мира проводятся летом) отпустить в национальные сборные группу ведущих бойцов. Отпустить не на пару товарищеских встреч, а в натуральную мясорубку, в которой травмы, моральное и физическое истощение — вещи абсолютно нормальные, молясь, чтобы бойцы вернулись назад в более или менее годном состоянии.

И в этом смысле положение «Манчестер Сити» — жуткое. Вся его основа, кроме норвежца Холанна,— игроки сборных, пробившихся на чемпионат мира. Причем, как правило, сильнейших сборных — английской, бельгийской, португальской, бразильской, испанской. Таких, которые наверняка пройдут на первенстве далеко и в погоне за наградами измочалят своих лидеров по полной программе.

На фоне манчестерцев «Ливерпуль» — везунчик. У гвинейца Наби Кейта, шотландца Энди Робертсона, египтянина Мохаммеда Салаха, ключевых для клуба фигур, никакого чемпионата мира не будет. А значит, для них конец года — месяц чистого отдыха и восстановления перед продолжением английского чемпионата. Козырь, между прочим, возможно, не такой уж скромный.

Алексей Доспехов