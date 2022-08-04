Электроника плохо параллелится

Производители электробытовой и компьютерной техники и ритейлеры раскритиковали инициативу Минкульта распространить авторский сбор на электронные устройства, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Она, по их мнению, может нарушить поставки в Россию электроники по схеме параллельного импорта. По оценке дистрибуторов, этот механизм и так пока не покрывает весь спрос в разных категориях.

“Ъ” ознакомился с письмом Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет «М.Видео», Huawei, LG, Samsung и другие компании), направленным 29 июня в Минкульт и Минэкономразвития. Из него следует, что проект постановления правительства, разработанный Минкультом, касающийся сбора с импортеров электроники и информационных носителей (так называемого налога на болванки), налагает на ввозимую из ЕАЭС электронику так называемый двойной сбор и может снизить долю товаров, которые идут в Россию по схеме параллельного импорта, «что напрямую противоречит концепции» правительства.

Проект Минкульта был опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru 12 июля. Он предполагает, что авторский сбор в 1% от таможенной стоимости, который сейчас взимается с импортированных в Россию телефонов, компьютеров, умных часов и носителей данных и перечисляется Российскому союзу правообладателей (РСП), должен распространиться на устройства, ввезенные в Россию из других стран ЕАЭС. Такую меру Минкульт объясняет «резким падением доходов правообладателей» (см. “Ъ” от 14 июля).

РАТЭК также отмечает, что принятие подобного проекта повлечет за собой сокращение ассортимента техники в магазинах и рост цен. Разработчик законопроекта уверяет, что в государствах—членах ЕАЭС, через которые в настоящее время импортируется электроника в Россию, сбор указанного вознаграждения фактически не осуществляется, но в Казахстане и в Республике Беларусь приняты соответствующие требования по уплате вознаграждения аналогично российскому налоговому сбору для правообладателей, следует из позиции ассоциации. В Минэкономразвития сообщили, что готовят заключение об оценке регулирующего воздействия проекта. В РСП и Минкульте не ответили “Ъ”.

Параллельный импорт — ввоз изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ — легализован с июня до конца 2022 года. В список товаров, которые доступны для ввоза по такому механизму, вошли гаджеты Apple, Samsung, игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo и другая электроника.

Источник “Ъ” на рынке дистрибуции электроники согласен с тем, что предлагаемые расширения авторского сбора затруднят параллельный импорт, а также увеличивают трудозатраты участников рынка на учет и диалог с РСП: «В итоге это приведет к удорожанию продукции для конечного покупателя или к снижению предложения на российском рынке». Если профильные министерства ставят целью собираемость налогов, то нужно прорабатывать единообразную систему сборов во всех странах—участниках союза, считает собеседник. Он отмечает, что параллельный импорт в отрасли пока не может обеспечить беспрерывность поставок и объемы поставок, хоть сколько-то сопоставимые с теми, что были до февраля.

В «Марвел-Дистрибуции» заявили, что поддерживают опасения РАТЭК. «В целом мы выступаем за взвешенный и единообразный подход к пошлинам и сборам на всей территории ЕАЭС как единого таможенного пространства»,— отметил представитель «Марвел-Дистрибуции». Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что при введении этого налога рост цен на технику будет, однако он отмечает, что такой рост едва ли превысит 2–5% от общей стоимости устройства: «Добавление 1% сбора будет компенсироваться продавцами и импортерами через включение его в цену товара».

Тимофей Корнев