Инвесторы сматывают удочки

Компания «Дальнее» Ефима Малкина и Ирины Панченко — топ-менеджеров из команды Романа Абрамовича — вышла из рыбопромышленного бизнеса. Принадлежавшие им 50% в сахалинском предприятии «Поронай» с квотами на вылов почти 84 тыс. тонн рыбы в этом году перешли ГК «Гидрострой» экс-сенатора Александра Верховского. Но у «Дальнего» остался опцион на выкуп пакета. Сделка могла потребоваться для снятия рисков санкций, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Регистер, Коммерсантъ Фото: Борис Регистер, Коммерсантъ

ООО «Дальнее» топ-менеджеров из команды Романа Абрамовича Ефима Малкина и Ирины Панченко вышло из капитала сахалинской рыбопромышленной компании «Поронай», где владело 50%. С конца июля эта доля перешла другому совладельцу — структуре ГК «Гидрострой» экс-сенатора от Сахалинской области Александра Верховского «Остров Сахалин», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ.

Как следует из документов Росрыболовства, «Поронай» владеет квотами на вылов почти 84 тыс. тонн рыбы в этом году в Дальневосточном бассейне, включая более 63 тыс. тонн минтая и почти 19 тыс. тонн сельди. Выручка компании в 2021 году была 6,89 млрд руб., чистая прибыль — 1,85 млрд руб. В Millhouse, управляющей активами господина Абрамовича и других бывших акционеров «Сибнефти», отказались от комментариев. В «Гидрострое» на вопросы “Ъ” не ответили.

«Дальнее», говорится ее отчетности, приобрело 50% «Пороная» двумя траншами у «Острова Сахалин» и другой структуры «Гидростроя» «Курильский рыбак» в 2018 году за $100 млн по курсу ЦБ на день оплаты — 5,81 млрд руб. В 2019–2020 годах «Дальнее» получило от «Пороная» 1,75 млрд руб. дивидендов. Согласно ЕГРЮЛ, после смены владельцев «Пороная» доля «Острова Сахалин» остается в залоге у «Дальнего». В отчетности «Острова Сахалин» также есть сведения о соглашении о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в «Поронае» с «Дальним». Срок действия соглашения — до 30 июня 2026 года.

Руководитель группы корпоративных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Гармаев указывает, что, судя по всему, «Дальнее» сохранило право выкупить у «Острова Сахалин» всю или почти всю свою долю в «Поронае» по заранее определенной цене в зависимости от будущих показателей бизнеса. Залог доли — дополнительная защита для снижения риска передачи доли третьим лицам, добавляет он. По словам юриста, вероятнее всего, владельцам «Дальнего» потребовалось вывести компанию из числа формальных собственников «Пороная» для минимизации каких-либо рисков.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников отмечает, что «Дальнее» изначально могло быть только финансовым инвестором, а выход из капитала могли ускорить, например, возросшие риски санкций. Эту версию подтверждает и собеседник “Ъ” в инвесткругах. Роман Абрамович попал под санкции Великобритании и ЕС из-за военной операции России на Украине. Как поясняли собеседники “Ъ”, санкции грозят российским рыбопромышленникам утратой доступа к наиболее привлекательным экспортным рынкам. Так, попавший в SDN-лист Минфина США Глеб Франк продал контрольные доли в Русской рыбопромышленной компании и ГК «Русский краб» топ-менеджерам.

В целом, по мнению Сергея Сенникова, на фоне ограничений для российского капитала в мире интерес сторонних инвесторов к рыбопромышленной отрасли может вырасти с учетом неплохой доходности этого бизнеса. АФК «Система», которая в 2021 году стала владельцем рыбодобывающей компании на западном побережье Камчатского полуострова, в июле этого года объявила о покупке долей еще в двух местных игроках. На базе активов планируется сформировать холдинг «Восход» с общим объемом вылова 27–35 тыс. тонн рыбы в год.

Но руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев считает, что на настроении инвесторов негативно отразится готовящийся второй этап программы инвестквот, который предусматривает распределение в 2023 году 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке на строительство судов и заводов. Бенефициарами программы станут крупнейшие рыбопромышленные холдинги, а остальные игроки только лишатся части квот и доходов, указывает эксперт.

Анатолий Костырев