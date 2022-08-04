Оскару Пиаcтри подрезали колеса

В «Формуле-1» возникла скандальная ситуация, в центре которой оказался молодой австралийский пилот Оскар Пиаcтри. Именно его команда Alpine официально представила в качестве замены знаменитого испанца Фернандо Алонсо, решившего перейти по окончании сезона в Aston Martin. Однако сам Пиаcтри, про которого известно, что он вел переговоры с McLaren, опроверг это заявление. Но в Alpine продолжают настаивать на наличии у пилота «контрактных обязательств» перед «конюшней». Спор, имеющий минимум прецедентов, возможно, придется решать в арбитраже Международной федерации автоспорта (FIA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Пиаcтри заявил, что «не подписывал контракт с командой Alpine на 2023 год» и «не будет гоняться за нее» в будущем сезоне

Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP Оскар Пиаcтри заявил, что «не подписывал контракт с командой Alpine на 2023 год» и «не будет гоняться за нее» в будущем сезоне

Фото: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP / AFP

Скандал, связанный с Оскаром Пиаcтри, разразился вскоре после того, как команда Alpine выпустила официальный пресс-релиз, посвященный самой актуальной для нее проблеме. Она возникла из-за обнародованного в понедельник решения Фернандо Алонсо, выступавшего за нее знаменитого испанца, по окончании текущего сезона перейти в Aston Martin. В качестве его сменщика Alpine, занимающая сейчас четвертое место в Кубке конструкторов, командном зачете текущего первенства, представила 21-летнего Пиаcтри.

Эта новость никого не удивила, показавшись абсолютно логичной. Пиаcтри, по сути, прошел все ступени, необходимые для того, чтобы считаться главной надеждой в автогонках. Он последовательно выиграл два «младших», «переходных» чемпионата — «Формулу-3» в 2020 году и «Формулу-2» в 2021-м. При этом уже некоторое время австралиец выполнял обязанности резервного пилота Alpine.

Однако спустя несколько часов в аккаунте Оскара Пиаcтри появилась запись, в которой объявление команды было названо «неверным» и сделанным «без согласия» спортсмена. Пиаcтри уточнил, что «не подписывал контракт с Alpine на 2023 год» и «не будет гоняться за нее» в будущем сезоне.

Слова Оскара Пиаcтри оказались неприятным сюрпризом для менеджмента команды, которая до того, как Фернандо Алонсо договорился с Aston Martin, собиралась отправить молодого пилота на «стажировку» в Williams. Об этом честно сказал шеф Alpine Отмар Шафнауэр. Причем он продолжил настаивать на том, что с юридической точки зрения команда не допустила никаких нарушений. По словам Шафнауэра, у Пиаcтри действительно есть «контрактные обязательства» перед Alpine, распространяющиеся на 2023 год и с опцией продления еще на сезон, и призвал пилота «уважать» их. Правда, Отмар Шафнауэр, оказалось, в курсе, что у Оскара Пиаcтри и его менеджера Марка Уэббера, известного в прошлом пилота «Формулы», «имелись собственные варианты». Какие варианты, вернее, какой вариант подразумевал Шафнауэр, ни для кого из тех, кто внимательно следит за происходящим в «Формуле-1», не секрет. Уже довольно давно различные источники сообщают о пристальном интересе к Пиаcтри со стороны McLaren.

Комментируя конфликт, BBC отмечает, что речь идет о сложном, имеющем минимум прецедентов случае, а выход может быть найден двумя способами. Наиболее мягкий — выплата денежной компенсации от McLaren Alpine в том случае, если у Пиастри и в самом деле есть контракт с его нынешней командой, обязывающий его остаться в ней в 2023 году. Второй способ — это обращение сторон в специальный арбитраж Международной федерации автоспорта, отвечающий за контрактные споры, CRB.

В истории этого органа был всего один по-настоящему громкий случай, когда он был вынужден заняться подобным вопросом. В 2004 году в CRB обратились команда BAR и выступавший за нее британский пилот Дженсон Баттон, который хотел перейти в Williams и утверждал, что контракт с нынешней командой ему позволяет переход осуществить. Арбитраж тогда встал на сторону BAR, посчитав, что одна из опций договора разрешает команде удержать пилота. Но такой исход разбирательства, как выяснилось позже, благоприятно сказался на карьере Баттона. Именно в BAR, поменявшей название на Brawn, он в 2009 году выиграл чемпионат «Формулы-1».

Алексей Доспехов