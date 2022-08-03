Арест адвоката обеспечила его квалификация

Мосгорсуд (МГС) признал законным арест адвоката Дмитрия Талантова, заключенного более месяца назад в СИЗО в связи с обвинениями в распространении фейков о российской армии. Его защитники, не исключающие связи между уголовным делом коллеги и его участием в громком процессе бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова, просили смягчить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Они отмечали, что обвинения в адрес адвоката несостоятельны хотя бы потому, что приписываемое ему высказывание в интернете о событиях в Буче было опубликовано до появления официальной позиции Минобороны по данному вопросу. Впрочем, на суд эти доводы, как и поручительства в поддержку господина Талантова, впечатления не произвели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Талантов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Талантов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Дмитрия Талантова затянулось в Мосгорсуде до вечера. Сам адвокат участвовал в заседании по видео-конференц-связи из столичного СИЗО-4 «Медведь». Между тем в здание МГС на Богородском Валу пришло сразу десять защитников адвоката. Они принесли несколько поручительств за своего коллегу, кроме того, обращение в поддержку господина Талантова пришло из Адвокатской палаты Удмуртии, президентом которой он является. «Требовать полной отмены меры пресечения, исходя из существующих реалий, было бы бессмысленно, а потому мы с коллегами просили изменить арест на любую другую, не связанную с содержанием под стражей»,— сообщил “Ъ” один из защитников арестованного адвоката Даниил Берман. По его словам, суд первой инстанции исходил из тяжести обвинения, содержащегося в появившейся после начала военной спецоперации новой статье УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Это преступление относится к категории тяжких и предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как отметили представители защиты, согласно закону, тяжесть инкриминируемого деяния не может являться единственным аргументом в пользу ареста. Между тем в деле Дмитрия Талантова дополнительным доводом для Черемушкинского райсуда при избрании меры пресечения тогда еще подозреваемому адвокату, по словам его защитников, стала многолетняя успешная адвокатская деятельность фигуранта громкого уголовного дела. Это обстоятельство, как решил в конце июня суд, господин Талантов мог использовать для воспрепятствования расследованию.

Тем временем по ходатайству защиты суд, несмотря на протесты прокуроров, приобщил к материалам документы о том, что вменяемое в вину Дмитрию Талантову высказывание о событиях в украинском городе Буче было им опубликовано на его странице в соцсетях еще до того, как Минобороны официально представило свою позицию, опровергнув причастность к произошедшему российских военных. По мнению защиты, это говорит о несостоятельности всей позиции следствия целиком. Впрочем, суд после недолгого пребывания в совещательной комнате, оставил решение Черемушкинского суда об аресте адвоката в силе.

Как уточнил господин Берман, несмотря на это, Дмитрий Талантов свою вину категорически отрицает и «настроен на борьбу». Адвокат пояснил, что сейчас условия содержания в СИЗО его коллеги вполне сносные, хотя есть ряд вопросов. В частности, с обеспечением нужными лекарственными препаратами страдающего целым рядом хронических заболеваний, включая гипертонию, 61-летнего подследственного. Представители защиты напомнили, что проблемы у Дмитрия Талантова возникли при переводе в «Медведь» из изолятора временного содержания. Его поместили в переполненную восьмиместную камеру, где он стал десятым обитателем. В результате несколько дней он не имел даже собственного спального места и не мог нормально отдохнуть. Правда, вскоре сотрудники ФСИН поставили в камере дополнительные двухъярусные нары.

Адвокаты Дмитрия Талантова также отметили, что не исключают связи между уголовным делом своего коллеги и его успешной работой по защите обвиняемого в госизмене бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. «Насколько мне известно, Иван Сафронов не отказался от Дмитрия Талантова как адвоката»,— сообщил “Ъ” один из защитников, отметив, что «в силу объективных причин» тот, конечно, не сможет в полной мере осуществлять защиту клиента.

Между тем в процессе Ивана Сафронова сейчас объявлен перерыв. В этот период, как ожидалось, он со своими оставшимися адвокатами, должен был определиться с тактикой защиты и решить, есть ли необходимость приглашать нового адвоката взамен «выбывшего» господина Талантова, на котором лежала «львиная доля» процессуальной работы. Напомним, что он сам в свое время вступил в уголовное дело Ивана Сафронова взамен уехавших из России Евгения Смирнова и Ивана Павлова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Последнего, как сообщал “Ъ”, СКР обвинил в разглашении тайны предварительного следствия по делу журналиста. Впрочем, по данным “Ъ”, новых защитников в этом процессе пока не появилось и работать будут двое оставшихся.

Сергей Сергеев