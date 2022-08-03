Гаишники заплатили за права

Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский суд Москвы приговорил трех бывших инспекторов столичного управления ГИБДД, а также трех гражданских к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-полицейские обвинялись в организации и систематическом получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов, а их подельники — в посредничестве. При этом суд лишил офицеров специальных званий и запретил занимать должности в правоохранительных органах после освобождения. Подсудимых, которые находились во время процесса под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Обжаловать приговор фигуранты дела, по предварительным данным, не намерены. Отметим, что ранее они уже были осуждены за аналогичные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На вынесение приговора бывшим сотрудникам ГИБДД московского главка МВД Александру Галкину, братьям Роману и Алексею Долбеевым и их гражданским сообщникам Александру Соловьеву, Михаилу Калинину и Дмитрию Белову у председательствовавшей на процессе Евгении Гороховой ушло три дня. Судя по тому, что на каждое заседание фигуранты громкого уголовного дела, находившиеся под подпиской о невыезде, приходили с вещами, было понятно, что на оправдательный приговор никто из них не рассчитывал. Тем более что за аналогичные преступления в декабре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы уже выносил им обвинительный приговор. Подсудимые в итоге не ошиблись. Всех фигурантов госпожа Горохова признала виновными в получении взяток или посредничестве в этом преступлении и, в зависимости от степени участия в тех или иных эпизодах, приговорила Александра Галкина к 10 годам колонии строгого режима, лишив его специального звания «майор полиции» и запретив три года после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. Роман и Алексей Долбеевы были приговорены к 6 годам колонии строгого режима каждый и лишению звания «капитан полиции». Александр Соловьев был признан виновным в семи преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и получил 9 лет колонии строгого режима. Михаил Калинин и Дмитрий Белов — по 5,5 года колонии строгого режима каждый. Кроме того, всем подсудимым назначены штрафы в размере 1,2 млн руб. Вещи, взятые с собой на оглашение приговора, пригодились, так как госпожа Горохова изменила подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу непосредственно в зале суда.

Ранее в прениях сторон, напомним, Генпрокуратура просила назначить для экс-полицейских и их подельников наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 года до 10 лет и оштрафовать каждого на 1,5 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, Александр Соловьев, по версии следствия, в 2012 году организовал преступную группу с целью систематического оформления гражданам за взятки водительских удостоверений без фактической сдачи квалификационных экзаменов. Для этого он, говорится в деле, привлек своих знакомых гаишников Галкина, братьев Долбеевых и двоих посредников — Белова и Калинина. Для поиска желающих получить без проблем водительские права за вознаграждение Дмитрий Белов размещал в интернете соответствующие объявления. За такого рода услугу, говорится в материалах дела, клиенты выкладывали по 28 тыс. руб.— часть этих денег шла на оформление подложных свидетельств об окончании автошколы, по 10 тыс. передавалось сотрудникам ГИБДД, а остальное посредники оставляли себе.

По версии следствия, гаишники Галкин и братья Долбеевы, в свою очередь, без фактической сдачи желающими квалификационных экзаменов на право управления автомобилем помогали им в получении прав.

Торговцев водительскими удостоверениями в столичном УГИБДД задержали в ходе спецоперации весной 2013 года, которую проводило Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД. Этому предшествовала полугодовая оперативная разработка злоумышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Александр Чернов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Адвокат Александр Чернов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Адвокат Александра Соловьева Александр Чернов, как и его коллеги, защищающие других подсудимых, считает незаконными как нынешний приговор, так и первый, который вынес Замоскворецкий суд. В частности, отмечает он, в ходе обоих процессов обвинению так и не удалось доказать существование организованной группы, а разрозненные факты получения денег можно квалифицировать лишь как мелкое взяточничество. «Какие тут могут быть комментарии, все очевидно, подсудимые не видят необходимости обжаловать приговор, хотя основания для его отмены, как в первом случае, есть»,— резюмировал адвокат.

Юрий Сенаторов