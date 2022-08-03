Гаишники заплатили за права

Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский суд Москвы приговорил трех бывших инспекторов столичного управления ГИБДД, а также трех гражданских к лишению свободы на сроки от 5,5 года до 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-полицейские обвинялись в организации и систематическом получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов, а их подельники — в посредничестве. При этом суд лишил офицеров специальных званий и запретил занимать должности в правоохранительных органах после освобождения. Подсудимых, которые находились во время процесса под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Обжаловать приговор фигуранты дела, по предварительным данным, не намерены. Отметим, что ранее они уже были осуждены за аналогичные преступления.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
На вынесение приговора бывшим сотрудникам ГИБДД московского главка МВД Александру Галкину, братьям Роману и Алексею Долбеевым и их гражданским сообщникам Александру Соловьеву, Михаилу Калинину и Дмитрию Белову у председательствовавшей на процессе Евгении Гороховой ушло три дня. Судя по тому, что на каждое заседание фигуранты громкого уголовного дела, находившиеся под подпиской о невыезде, приходили с вещами, было понятно, что на оправдательный приговор никто из них не рассчитывал. Тем более что за аналогичные преступления в декабре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы уже выносил им обвинительный приговор. Подсудимые в итоге не ошиблись. Всех фигурантов госпожа Горохова признала виновными в получении взяток или посредничестве в этом преступлении и, в зависимости от степени участия в тех или иных эпизодах, приговорила Александра Галкина к 10 годам колонии строгого режима, лишив его специального звания «майор полиции» и запретив три года после освобождения занимать должности в правоохранительных органах. Роман и Алексей Долбеевы были приговорены к 6 годам колонии строгого режима каждый и лишению звания «капитан полиции». Александр Соловьев был признан виновным в семи преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и получил 9 лет колонии строгого режима. Михаил Калинин и Дмитрий Белов — по 5,5 года колонии строгого режима каждый. Кроме того, всем подсудимым назначены штрафы в размере 1,2 млн руб. Вещи, взятые с собой на оглашение приговора, пригодились, так как госпожа Горохова изменила подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу непосредственно в зале суда.
Ранее в прениях сторон, напомним, Генпрокуратура просила назначить для экс-полицейских и их подельников наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 года до 10 лет и оштрафовать каждого на 1,5 млн руб.
Как ранее сообщал “Ъ”, Александр Соловьев, по версии следствия, в 2012 году организовал преступную группу с целью систематического оформления гражданам за взятки водительских удостоверений без фактической сдачи квалификационных экзаменов. Для этого он, говорится в деле, привлек своих знакомых гаишников Галкина, братьев Долбеевых и двоих посредников — Белова и Калинина. Для поиска желающих получить без проблем водительские права за вознаграждение Дмитрий Белов размещал в интернете соответствующие объявления. За такого рода услугу, говорится в материалах дела, клиенты выкладывали по 28 тыс. руб.— часть этих денег шла на оформление подложных свидетельств об окончании автошколы, по 10 тыс. передавалось сотрудникам ГИБДД, а остальное посредники оставляли себе.
По версии следствия, гаишники Галкин и братья Долбеевы, в свою очередь, без фактической сдачи желающими квалификационных экзаменов на право управления автомобилем помогали им в получении прав.
Торговцев водительскими удостоверениями в столичном УГИБДД задержали в ходе спецоперации весной 2013 года, которую проводило Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД. Этому предшествовала полугодовая оперативная разработка злоумышленников.
Адвокат Александр Чернов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Адвокат Александра Соловьева Александр Чернов, как и его коллеги, защищающие других подсудимых, считает незаконными как нынешний приговор, так и первый, который вынес Замоскворецкий суд. В частности, отмечает он, в ходе обоих процессов обвинению так и не удалось доказать существование организованной группы, а разрозненные факты получения денег можно квалифицировать лишь как мелкое взяточничество. «Какие тут могут быть комментарии, все очевидно, подсудимые не видят необходимости обжаловать приговор, хотя основания для его отмены, как в первом случае, есть»,— резюмировал адвокат.