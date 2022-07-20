Гаишникам вернули права

Как стало известно “Ъ”, в Дорогомиловском суде Москвы прошли прения уже по второму громкому уголовному делу в отношении трех сотрудников столичного УГИБДД, которые, по версии следствия, за взятки выдавали водительские права без сдачи экзаменов, и их гражданских подельников. В прениях представитель Генпрокуратуры просил суд назначить им по новым эпизодам наказание в виде лишения свободы на сроки от семи с половиной до десяти лет. Ранее Замоскворецкий суд Москвы дал им по первому делу от четырех с половиной до десяти лет строгого режима и оштрафовал на суммы, в шестьдесят раз превышающие полученные взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Расследование семи новых преступных эпизодов дела бывших сотрудников УГИБДД московского главка МВД Александра Галкина, Романа и Алексея Долбеевых, а также их гражданских подельников Александра Соловьева, Михаила Калинина и Дмитрия Белова ГСУ СКР завершило в сентябре прошлого года, после чего оно было направлено в суд. По версии следствия, в 2012 году Галкин и Долбеевы, действуя в составе организованной группы совместно с Соловьевым, Калининым и Беловым, за незаконное денежное вознаграждение обеспечивали желающих водительскими удостоверениями. Экзамены у клиентов не принимались, а документы о том, что они обучались в автошколах, фальсифицировались. Сумма взятки за получение прав, по данным следствия, варьировалась в пределах 20–27,5 тыс. руб. Всем им в окончательной редакции было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Согласно материалам дела, Галкину, Соловьеву и Роману Долбееву следствие инкриминирует по семь эпизодов преступлений, в то время как остальным — от двух до шести эпизодов.

На заключительной стадии разбирательства в Дорогомиловском суде гособвинитель, выступая в прениях, заявил, что вина подсудимых доказана в полном объеме как собранными по делу доказательствами, так и показаниями свидетелей. При этом гособвинитель напомнил суду о первом приговоре, вынесенном фигурантам в 2018 году. В итоге прокурор попросил суд назначить Александру Галкину десять лет колонии (в прошлый раз был приговорен к девяти годам), Роману Долбееву — восемь лет (до этого — четыре года и десять месяцев), Алексею Долбееву — семь лет и один месяц (ранее получил четыре с половиной года), Александру Соловьеву — девять лет (ранее получил семь лет), Михаилу Калинину — семь лет и восемь месяцев (до этого три года и восемь месяцев) и Дмитрию Белову — семь с половиной лет (был приговорен к трем с половиной годам). Гособвинитель предложил отправить всех в колонию строгого режима и оштрафовать на суммы до полутора миллионов рублей. Защита, в свою очередь, просила суд быть снисходительным с учетом того, что подсудимые сотрудничали со следствием.

Напомним, что торговцев водительскими удостоверениями в столичном УГИБДД задержали во время масштабной спецоперации весной 2013 года, которую проводило ГУСБ МВД. По данным полицейских «безопасников», в группировку входило 20 гаишников и посредников, которые с июля по ноябрь 2012 года поставили на поток выдачу водительских прав без сдачи экзаменов с использованием поддельных медсправок и документов об обучении на автокурсах. В результате против инспекторов межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №3 Александра Галкина и Алексея Колоскова, сотрудников спецбатальонов ДПС на спецтрассе УГИБДД по Москве Романа и Алексея Долбеевых, а также Александра Соловьева, Дмитрия Белова и Михаила Калинина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2012 году Соловьев организовал преступную группу с целью выдачи гражданам водительских удостоверений без фактической сдачи квалификационных экзаменов. Для этого он привлек своих знакомых — Галкина, Колоскова, братьев Долбеевых и двоих посредников — Белова и Калинина. Чтобы найти потенциальных клиентов, Белов размещал в интернете объявления с предложением платной помощи в оформлении водительских прав. Услуга обходилась их клиентам, по данным следствия, в 28 тыс. руб., из которых часть расходовалась на оформление подложных свидетельств об окончании автошколы, а остальное посредники оставляли себе, передавая гаишникам в качестве взяток по 10 тыс. руб.

После того скандала заместитель главы столичного УГИБДД Михаил Мартюшин был уволен, а сам начальник Александр Ильин получил «неполное служебное соответствие». В конце января 2014 года он подал в отставку «по состоянию здоровья».

Адвокат Александра Соловьева, управляющий партнер адвокатского бюро «Аксилиум» Александр Чернов считает, что единое уголовное дело было разделено на два (восемь и семь эпизодов) искусственно и незаконно. «Несмотря на то что братья Долбеевы, Калинин и Белов уже отбыли наказание по первому приговору, обвинение вновь запрашивает им наказание, несоразмерное содеянному»,— пояснил Александр Чернов, напомнив, что первый приговор в свое время отменялся Мосгорсудом из-за отсутствия признаков «организованной группы» в деятельности подсудимых, однако это решение было опротестовано тогдашним первым замгенпрокурора РФ Александром Буксманом и впоследствии отменено.

По словам адвоката Александра Чернова, повторный приговор Замоскворецкого суда от 7 декабря 2018 года также является незаконным, так как вывод суда о существовании организованной группы в составе госинспекторов и гражданских лиц так и не был подтвержден доказательствами по делу. «Соловьев, Калинин и Белов не были знакомы с сотрудниками ГИБДД, действовали как посредники в интересах взяткодателей, то есть желавших получить водительские права, и просто передавали в качестве взяток по 10 тыс. руб.,— считает адвокат.— Поэтому их действия и действия сотрудников ГИБДД надлежало квалифицировать как мелкое взяточничество. Но так как первый приговор вступил в законную силу и имеет преюдициальное значение, подсудимым на этот раз остается надеяться лишь на снисхождение и справедливость суда».

Юрий Сенаторов