Язык до TOEFL не доведет

Самый популярный тест на знание английского языка стал недоступен для россиян. Сайт экзамена TOEFL больше не регистрирует граждан России — даже если они проживают в другой стране. “Ъ” спросил эксперта, какие популярные в англоязычных странах тесты остаются доступными для россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания ETS (проводит международные тестирования по английскому языку) ограничила гражданам России доступ к регистрации на один из самых популярных в мире экзаменов — TOEFL. Внимание на это обратила «Медиазона» (признана в России СМИ-иноагентом). Читательница сообщила изданию, что не смогла записаться на тестирование и обратилась за разъяснением в ETS. По словам «Медиазоны», компания ответила, что из-за требований Минфина США резидентам и гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены или создавать учетные записи на платформе. Более того, россияне не могут отправить результаты уже сданного теста в университеты.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — экзамен на уровень владения английским, который сдают для учебы или работы в англоязычных странах. Чаще всего это тестирование выбирают те, кто планируют переезжать в США или Канаду, или для поступления в вузы этих стран. Весной компания ETS и оператор второй по популярности экзаменационной системы IELTS объявили, что приостанавливают тестирование на территории России и Белоруссии. Однако тогда речь шла о географическом запрете. Желающие могли выехать в другие страны, например СНГ, и сдать экзамен там.

Корреспондент “Ъ” действительно не смог зарегистрироваться на сайте ETS. В случае выбора российского гражданства там появляется предупреждение: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США.— “Ъ”) мы не можем обработать ваш запрос». Однако о каких именно требованиях идет речь, не уточняется. “Ъ” обратился с запросом в компанию, но пока не получил ответа.

Преподаватель английского языка, академический консультант Skyeng Алексей Конобеев также не смог получить доступ к регистрации, хотя попробовал указать другую страну для сдачи экзамена. Его отсекли именно по причине гражданства. Господин Конобеев рассказал, что россияне пока что могут воспользоваться альтернативными системам подтверждения уровня владения английским. Например, американские и канадские вузы принимают IELTS, а его пока что можно сдать вне России. Помимо него, отмечает господин Конобеев, для получения рабочей визы или поступления в вуз могут принять результаты Pearson Test of English Academic, EFSET, Duolingo и Trinity College Integrated Skills in English. Все из них, кроме последнего, можно сдать онлайн. «У ряда вузов есть и свои внутренние экзамены,— напоминает он.— Если кому-то хочется поступить в американский вуз, то он должен зайти на сайт выбранного университета и посмотреть список экзаменов, которые засчитываются».

Эксперт считает, что из-за решения ETS вырастет популярность других экзаменов, а в России может открыться больше центров для прохождения тестирования. Впрочем, желающим сдать другие экзамены придется учитывать разницу форматов. «Даже если экзаменуемый хорошо владеет языком, но не очень знаком с другим экзаменом, то ему будет посложнее. И все равно придется к новому формату подготовиться и учесть тонкости. Могут также отличаться параметры оценивания и критерии»,— говорит господин Конобеев.

Обновление. После сдачи номера в печать ETS сообщила, что позволит гражданам России и Белоруссии регистрироваться для сдачи его в удаленном формате с 4 августа.

Анна Васильева