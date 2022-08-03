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Коммерсантъ FM
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Демпфер не полетел

Топливные компенсации авиакомпаниям за июль снизятся более чем на 40%

На фоне снижения цен на нефть компенсационные выплаты по демпферу для авиакомпаний в июле могут снизиться относительно марта в 2,5 раза, до 6,7 млрд руб. Это более чем на 40% меньше, чем бюджет компенсировал перевозчикам за подорожание топлива в июне. Топливо традиционно дорожает летом, в июле его биржевая стоимость составляла почти 70 тыс. руб. за тонну. По мнению экспертов и участников рынка, пока ситуация не выглядит драматичной, но если цены более двух месяцев продержатся на высоких отметках, авиакомпаниям может потребоваться поддержка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авиакомпании по итогам июля получат из бюджета 6,7 млрд руб. компенсаций за подорожание топлива, следует из обзора «Петромаркета» от 2 августа. Так, демпферные выплаты авиакомпаниям в июле оцениваются в 13,49 тыс. руб. за тонну, что более чем на 40% меньше июньских значений. Уменьшение демпферных выплат в прошлом месяце прежде всего связано со снижением экспортной стоимости топлива на фоне подешевевшей нефти. При этом на СПбМТСБ стоимость авиакеросина почти достигла максимальных значений в 70 тыс. руб. за тонну, что связано с сезонным спросом на топливо.

В марте авиакомпании получили рекордные компенсации по демпферу в 17 млрд руб., что был обусловлено высокими ценами на нефтепродукты из-за подорожания нефти и значительной девальвацией рубля.

Авиакомпании получают из бюджета компенсацию затрат за подорожание топлива за счет демпферного механизма. Он заработал с конца 2019 года, но первые выплаты авиакомпании получили лишь по итогам сентября 2021 года. Перевозчики получают 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и фиксированной оптовой ценой в РФ, которая в 2022 году составляет 55,9 тыс. руб. за тонну.

Биржевой рост цен на авиатопливо уже отражается в повышении цен операторов в аэропортах, отметили в Smartavia, где отменили топливный сбор на всех своих рейсах и включили его в стоимость билета. «В данной ситуации особое значение имеет механизм демпфера, который позволяет авиакомпании избегать переноса роста цены на керосин на пассажиров»,— добавили там. Как рассказал представитель одной из крупных авиакомпаний, в настоящее время подорожание авиакеросина «не выглядит ужасающим»: «Больше настораживают перспективы осенне-зимнего пассажиропотока, если спад будет сильнее традиционного, то сохранение высоких цен на топливо для кого-то может стать серьезной угрозой».

АЭВТ неоднократно добивалась увеличения демпферных выплат для авиаперевозчиков, но безуспешно. По словам источника “Ъ” в отрасли, власти не обсуждают сейчас корректировку демпфера, но, по мнению экспертов, она может потребоваться в случае длительного сохранения высоких цен на топливо. «Спрос на керосин упал, но самое удивительное в этой истории: почему не упала цена? Здесь работает тот самый демпферный механизм, потому что нетбэк на керосин высокий, соответственно, демпфер получается тоже приличного размера»,— в июле Reuters цитировало президента СПбМТСБ Алексея Рыбникова.

Высокие цены на авиакеросин, которые являются основной статьей расходов для авиакомпаний, совпадают с сезонным пиком спроса на авиаперевозки, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Как правило, стоимость топлива достигает пика ближе к сентябрю. По его словам, авиакомпании сейчас имеют неплохие показатели по загрузке рейсов, и сохранение текущих цен в течение месяца-двух не выглядит драматичным для авиаотрасли. Если же они сохранятся на высоком уровне в течение более длительного срока, это потребует от регуляторов рассмотрения вопроса об увеличении господдержки, полагает господин Пантелеев.

Дмитрий Козлов, Айгуль Абдуллина

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