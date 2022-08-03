Дробленый Zenden

Структуре крупной обувной сети Zenden на втором круге тянущегося около трех лет спора не удалось отбиться от налоговых претензий на 867 млн руб. Арбитражный суд поддержал сторону инспекции, обвинившей компанию в умышленном «дроблении бизнеса» через индивидуальных предпринимателей с целью уменьшения налогов. Юристы считают, что суды занизили стандарт доказывания для госоргана, а решение окажет «негативное психологическое воздействие» на бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

ООО «Дом одежды» (структура Zenden, принадлежит основателю сети Андрею Павлову) потерпело поражение в налоговом споре на 867 млн руб., включая 405 млн руб. НДС и 187 млн руб. налога на прибыль. ООО закупало обувь за рубежом, после чего реализовывало ее российским ИП и компаниям, работающим в розницу. По итогам налоговой проверки за 2013–2015 годы инспекция №13 по Владимирской области пришла к выводу, что 22 ИП были подконтрольны компании и на них выводилась часть выручки, уменьшая налог на прибыль и НДС. В 2019 году «Дом одежды» оспорил решение налоговиков и выиграл в двух инстанциях (см. “Ъ” от 10 марта 2021 года). Но в октябре 2021-го окружная кассация отправила спор на новое рассмотрение, на котором победу одержали уже налоговики.

Zenden включает сети Zenden, Thomas Munz и Mascotte. По собственным данным, под управлением группы около 400 магазинов в 120 городах. В 2021 году выручка ООО «Дом одежды» выросла на 23%, до 14,48 млрд руб., чистая прибыль составила 294,41 млн руб. против убытка годом ранее.

В опубликованном 30 июля решении арбитражного суда Владимирской области говорится, что компания «в результате искусственного дробления бизнеса получила необоснованную налоговую выгоду». Так, 22 фигурирующих в деле ИП применяли льготное налогообложение (единый налог на вмененный доход и упрощенную систему), и благодаря выводу части выручки на ИП налоговая нагрузка «Дома одежды» снизилась на 43,6%, счел суд. Доказательствами схемы суд посчитал то, что у сотрудников «Дома одежды» был доступ к программам с информацией об этих ИП, а у 12 из них компания являлась единственным поставщиком. Все ИП торговали полученными от ООО товарами в фирменных магазинах Zenden и принимали скидочные карты сети. Были случаи трудовой миграции сотрудников между компанией и ИП, также ООО продавало им товар дешевле, чем другим розничным покупателям. Таким образом, заключил суд, «Дом одежды» и предприниматели «функционировали как единый хозяйствующий субъект».

Основатель Zenden Group Андрей Павлов называет решение суда «откровенным налоговым беспределом». «Судя по нашему делу, теперь подконтрольность может быть у предпринимателя не только в рамках одного договора, но и временного отрезка. Это открывает безграничные возможности терроризировать легальный бизнес»,— указывает он. С точки зрения доказательств за год ничего не поменялось, отмечает господин Павлов, а решение вынесено прямо противоположное. Своими действиями налоговики «наносят огромный ущерб экономике страны, создавая неравные и непрозрачные условия ведения бизнеса, убивая инвестиционный и деловой климат», возмущается он. Представляющий интересы «Дома одежды» партнер ГК ACG Олег Давыдов добавил, что компания будет обжаловать «незаконное и необоснованное» решение суда.

В ФНС решение суда комментировать не стали.

«Сегодня связанные с обвинениями в дроблении бизнеса споры являются одними из наиболее распространенных среди всех налоговых споров»,— говорит партнер налоговой практики МЭФ Александр Ерасов. Исход таких дел, по его словам, зависит от того, будет ли доказан факт ведения единого бизнеса, а не существования самостоятельных хозяйствующих субъектов.

«Современные реалии по теме дробления бизнеса — не радужные, так как налоговики обладают широкими возможностями по сбору и анализу информации, что позволяет им эффективно доказывать применение незаконных схем налоговой оптимизации»,— указывает юрист BGP Litigation Даниил Захаров. Он полагает, что решение суда будет иметь «негативное психологическое воздействие» и снизит «позитивный настрой предпринимателей», поскольку изначально дело Zenden «вселяло надежду на поворот практики по этому направлению».

Между тем партнер «Пепеляев Групп» Сергей Савсерис полагает, что на новом рассмотрении суд понизил стандарт доказывания до «неприемлемо низкого уровня», оценив из 12 доводов ФНС лишь один — о снижении налоговой нагрузки ООО в результате применения выбранной бизнес-модели. По его мнению, этого мало для доказательства схемы по дроблению. В связи с этим господин Савсерис полагает, что у компании есть шанс отменить решение в вышестоящих инстанциях, если те исследуют все аргументы налоговиков. Александр Ерасов, напротив, считает небольшими шансы компании на победу, «учитывая текущие тенденции при рассмотрении судами налоговых споров».

Екатерина Волкова, Анатолий Костырев, Евгения Крючкова