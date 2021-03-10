Zenden не раздробили в суде

Структура крупной обувной сети Zenden Андрея Павлова в двух инстанциях успешно оспорила налоговые доначисления на 867 млн руб. Налоговые органы обвиняли компанию в дроблении бизнеса через несколько ИП для экономии на налогах, но суды сочли факт схемы недоказанным. Юристы говорят, что похожая бизнес-модель встречается в ряде отраслей, а позиция судов должна мотивировать налоговиков более тщательно подходить к доказыванию обвинений.

Одна из структур Zenden ООО «Дом одежды» (принадлежит основателю сети Андрею Павлову) успешно оспорила решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №13 по Владимирской области, которая доначислила компании 867 млн руб. налогов и штрафов. На прошлой неделе Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе соответствующее решение арбитражного суда первой инстанции, следует из картотеки дел. Претензии к «Дому одежды» возникли по итогам проверки за 2013–2015 годы, когда налоговая пришла к выводу, что компания недоплатила налог на прибыль и НДС за счет вывода части выручки на «взаимозависимых и подконтрольных индивидуальных предпринимателей». Последние применяли льготные режимы налогообложения — единый налог на вмененный доход и упрощенную систему.

Как следует из судебных актов, «Дом одежды» закупал обувь у иностранных производителей, а затем продавал ее оптом российским ИП и организациям, которые занимались розницей. В материалах проверки фигурируют 22 ИП, которых инспекция сочла взаимосвязанными с компанией. Но суды посчитали, что налоговые органы не доказали ни наличие схемы, ни то, что компания является ее выгодоприобретателем. Так, не установлены передача выручки ИП в «Дом одежды» и взаимозависимость компании со всеми 22 ИП. А Андрей Павлов безвозмездно предоставлял право пользования брендом Zenden не только этим, но всем оптовым покупателям товаров сети. Суды подчеркнули, что для признания схемы дробления должно быть установлено, что компания и ИП не были самостоятельными, а вели единый бизнес, но инспекция этого не доказала. В ФНС от комментариев отказались.

В Zenden заявили, что решение инспекции ставило под удар практически все сети, работающие по франшизе, поскольку ФНС для предъявления претензий нужно только «доказать элементы подконтрольности, которые есть в той или иной степени между продавцом и покупателем, например контроль задолженности или стандарты продаж». В компании отметили, что благодаря решению суда теперь могут вернуть незаконно списанные денежные средства. Zenden включает сети Zenden, Thomas Munz и Mascotte. Всего у компании около 400 магазинов в 120 городах. Выручка «Дома одежды» в 2019 году — 20,2 млрд руб., чистая прибыль — 864,8 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru.

По словам партнера «Нортия ГКС» Алексея Мельникова, тема дробления бизнеса давно находится в фокусе налоговиков, особенно пристально отслеживают признаки подобных схем на ресторанном рынке, в оптовой и розничной торговле. Крупные сети, как правило, не идут на подобные уловки — им невыгодно ставить под удар свой бизнес, уверен один из федеральных fashion-операторов. Дробление характерно разве что для небольших компаний, а крупным игрокам это сулит больше проблем с администрированием, чем выгоды, соглашается президент сети Baon Илья Ярошенко.

Руководитель практики «Налоги» АБ «Андрей Городисский и партнеры» Валентин Моисеев отмечает, что дела о дроблении бизнеса нередко выигрывают налогоплательщики. По его словам, модель бизнеса, где есть оптовый продавец и несколько розничных точек на льготных налоговых режимах, распространена и зачастую объективно обусловлена, хотя налоговые органы склонны видеть в этом злоупотребления. Партнер налоговой практики МЭФ PKF Геннадий Тимоничев считает основной причиной поражения налоговиков «фрагментарный подход к сбору доказательств, непроведение анализа всех необходимых документов и допроса всех участников дела», а также то, что они «сделали общий вывод по единичным обстоятельствам». Все это закрепляет подход, что претензии налоговых органов о дроблении бизнеса должны быть подкреплены системно собранными доказательствами, заключает господин Мельников.

Екатерина Волкова, Никита Щуренков, Татьяна Гришина