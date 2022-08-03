Замкнутый «Круг добра»

С начала этого года фонд «Круг добра», обеспечивающий лекарствами и медизделиями детей с редкими заболеваниями, заключил контрактов или находится на стадии их заключения на общую сумму 57,7 млрд руб. Всего фонду в текущем году предстоит освоить более 122 млрд руб. с учетом средств, оставшихся с прошлого года. Однако основные контракты уже заключены. В итоге «Круг добра» снова не сможет освоить полностью выделенные средства. Основной причиной эксперты называют отсутствие отлаженности процесса формирования заявок на уровне регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Круге добра», с января по середину июля этого года фонд заключил или находится на стадии заключения контрактов на общую сумму 57,7 млрд руб. Основные контракты на 2022 год подписаны, но часть закупок еще предстоит осуществить, пояснили в фонде. При этом, по данным Headway Company, за полгода ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава закупил зарегистрированные в стране препараты для «Круга добра» на 24,9 млрд руб. В июле, по данным сайта госзакупок, было объявлено еще более 40 аукционов на 13,3 млрд руб., по тендерам на 6,1 млрд уже определен поставщик.

Самые затратные в списке фонда — препараты от спинально-мышечной атрофии (СМА) и муковисцидоза, на которые пришлось около 61% от всего объема средств на закупки зарегистрированных лекарств. Крупными поставщиками зарегистрированных средств остаются «Фармимэкс», «Санофи Россия» и «Ирвин».

Параллельно сам фонд приобретает не зарегистрированные в России препараты. В январе—июле «Круг добра» заключил с регионами 679 контрактов на поставку таких лекарств, но общая сумма закупок не раскрывается.

«Круг добра» создан в январе 2021 года указом Владимира Путина. Фонд обеспечивает лекарствами и медизделиями пациентов до 18 лет с редкими заболеваниями. Для его финансирования с 13% до 15% был повышен НДФЛ для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн руб.

По итогам этого года «Круг добра» должен получить 78,6 млрд руб. Помимо этого, у фонда с прошлого года не израсходовано 44 млрд руб.: из выделенных 75 млрд «Круг добра» потратил 30,9 млрд руб. В фонде пояснили, что остаток возник из-за того, что закупки начались не с начала года. Оставшаяся сумма, по словам представителя «Круга добра», может полностью или частично перейти на следующий год, что позволит обеспечить лекарствами имеющихся подопечных.

В то же время число нуждающихся растет. Если сейчас «Круг добра» обеспечивает препаратами и медизделиями 3 тыс. человек, то к концу этого года, по прогнозам фонда, их число может увеличиться до 4 тыс. Кроме того, экспертный совет «Круга добра» рассматривает возможность дополнения списка заболеваний, включения новых препаратов по уже имеющимся в списке фонда заболеваниям и расширения категории детей, могущих претендовать на получение лекарств за его счет.

Основная причина медленного освоения средств «Кругом добра» — длительное формирование заявок со стороны регионов. От момента постановки диагноза пациенту до отправления корректной заявки регионом может пройти несколько недель, а иногда и больше, говорит директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко. Другая сложность связана с тем, что часть регионов не всегда пользуется возможностью запрашивать лекарства в тех субъектах РФ, где они есть в наличии, поясняет эксперт. Тем не менее, по ее словам, 95% детей из известных «Семьям СМА» получают необходимые препараты. Кроме того, распределение лекарств тормозит усложнившаяся и подорожавшая после введения санкций логистика, добавляет председатель Межрегиональной общественной организации «Помощь больным с муковисцидозом» Ирина Мясникова.

Региональные операторы госзакупок, несмотря на работу «Круга добра», увеличили в первом полугодии объем закупок лекарств, которыми должен обеспечивать фонд, на 10,4% год к году, до 12,9 млрд руб., следует из подсчетов Headway Company и “Ъ”. Это, поясняет госпожа Мясникова, связано с тем, что регионы по-прежнему должны сами закупать лекарства и медизделия для взрослых пациентов с редкими заболеваниями.

Полина Гриценко