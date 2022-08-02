«Спартак» меняет расстановку лиц

Московский «Спартак» оказался в центре внимания из-за информации о предстоящей в ближайшее время смене структуры владения и управления клубом. Источники “Ъ” подтверждают существование плана, по которому контроль над ним вскоре перейдет от Леонида Федуна, столкнувшегося с трудностями из-за пандемии и военной операции России на Украине, к генеральному спонсору команды — компании ЛУКОЙЛ: в ней до недавнего времени господин Федун занимал должность вице-президента. Первым же лицом «Спартака» в случае реализации плана станет один из нескольких претендентов на должность нового главы клубного менеджмента. Каждый из них имеет большой опыт работы в футболе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реорганизация структуры владения и управления «Спартаком» предполагает переход контроля над клубом от Леонида Федуна к генеральному спонсору клуба — ЛУКОЙЛу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Реорганизация структуры владения и управления «Спартаком» предполагает переход контроля над клубом от Леонида Федуна к генеральному спонсору клуба — ЛУКОЙЛу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О существовании плана радикальной реорганизации структуры владения и управления «Спартаком» “Ъ” рассказал источник, знакомый с процессом его разработки. По его словам, он может быть реализован уже в ближайшие недели — до осени. Согласно этому плану, контроль над «Спартаком» фактически полностью перейдет к ЛУКОЙЛу, генеральному спонсору клуба. От него, отмечает собеседник “Ъ”, и раньше в значительной степени — «как минимум на 30%» — зависело наполнение спартаковского бюджета, который, по данным «Спорт-Экспресса», в минувшем сезоне составлял 11 млрд руб. Остальные поступления обеспечивались коммерческими заработками клуба и инвестициями его акционеров, в первую очередь покинувших весной посты президента и вице-президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна. В 2019 году «Интерфакс» оценивал их эффективные доли владения в «Спартаке» в 36,7% и 32,7%. При этом долгое время, с момента оформления сделки по покупке клуба, долго не имевшего себе равных в плане популярности в отечественном футболе, у Андрея Червиченко 2003 году, именно господин Федун оставался главным «лицом» клуба, определявшим его стратегию и имевшим в руках все управленческие рычаги.

По словам источника “Ъ”, план предполагает, что Леонид Федун расстанется с должностями президента и председателя совета директоров «Спартака».

«Одного человека с практически неограниченными полномочиями в клубе не будет. А вместо такой конструкции будет создана более гибкая, с активным участием в клубной жизни всего совета директоров». Собеседник “Ъ” заметил, что к такому развитию событий мог привести «комплекс факторов». К ним, возможно, относится и невысокая эффективность команды в прошедшие 19 лет: она лишь однажды, в 2017 году, завоевала золото российского чемпионата, часто терпела громкие неудачи в разных турнирах, например, в предыдущем сезоне рухнула во внутреннем первенстве на десятое место, часто допускала ошибки при выборе тренеров и попадала в скандальные истории. Но не меньший вес, не исключено, был у объективных обстоятельств — пандемии коронавируса и проблем, возникших на фоне специальной военной операции России на Украине и международных санкций, ударивших и по футболу. Источник “Ъ” предположил, что из-за них Леониду Федуну стало сложнее выполнять обязательства по финансированию «Спартака», и обратил внимание на его летнюю трансферную кампанию. Она пока получается чрезвычайно скромной, если сравнивать ее с кампаниями некоторых других грандов: «По сути, клуб, в основном избавлявшийся от дорогих футболистов, провел ее так, словно решил просто урезать расходы».

Другой источник “Ъ”, работающий в одной из структур, тесно связанных с Российской премьер-лигой (РПЛ), сказал, что версия насчет «скорой смены системы управления в "Спартаке’"» выглядит, на его взгляд, «достоверной». Он указал на то, что «клубный менеджмент уже довольно давно находится в подвешенном состоянии, не зная, какой будет его судьба в конце августа или начале сентября».

Вопрос о ближайшем будущим «Спартака» превратился в наиболее интригующий в российском футболе благодаря появлению в минувшие выходные в целом ряде Telegram-каналов и медиаресурсов информации, предсказывающей уход Леонида Федуна с ключевых постов в клубе и даже вероятную передачу им ЛУКОЙЛу активов, связанных с ним,— например, «Открытие Арены», домашнего стадиона команды. Спартаковская пресс-служба отрицала подготовку к серьезным «перестановкам». Ничего по этому поводу не говорил и сам Леонид Федун. А его супруга Зарема Салихова, в последнее время принимавшая активное участие в делах клуба, призвала через «Спорт-Экспресс» блогеров и журналистов перестать вредить «Спартаку», распуская «зловонную шумиху и слухи». Она отметила, что в настоящий момент в команде «отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех».

Между тем источники “Ъ” настаивают на том, что ЛУКОЙЛ уже занимается поиском человека, который мог бы возглавить клубный менеджмент. Чаще всего в этом контексте упоминалась фамилия Ашота Хачатурянца.

Господин Хачатурянц, профессиональный топ-менеджер, работавший генеральным директором «Сбербанк Капитала», сделал стремительную карьеру в отечественном футбольном менеджменте. В 2019 году ему доверили судейский комитет Российского футбольного союза (РФС), а осенью 2021-го — РПЛ, которую он неожиданно покинул в конце июня. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уверен, что у кандидатуры Ашота Хачатурянца «много плюсов»: «Это связи, богатый опыт работы антикризисным менеджером, умение привлекать инвестиции, высокий статус, позволяющий избегать давления. К тому же он преданный болельщик "Спартака"». Источник “Ъ”, знающий о плане по «реструктуризации» управления клубом, однако, настаивает на том, что явным фаворитом в борьбе за спартаковский пост господин Хачатурянц, «в РФС и РПЛ успевший резкими действиями, допустим, напрочь испортить отношения с судьями», не является: «Есть еще два-три очень сильных кандидата, известные в футболе люди, которые могут возглавить "Спартак", если, конечно, идея будет осуществлена. С этой командой невозможно в чем-то быть уверенным на сто процентов».

Что имелось в виду, понятно. Реформирование системы владения и управления «Спартаком» — это отнюдь не новая тема. В повестке дня с 2003 года она оказывалась по крайней мере дважды, причем ее инициировал сам Леонид Федун. В 2015 году он объявил о том, что вручает полномочия по руководству клубом «профессионалам», а в 2019-м анонсировал вызвавший не меньший ажиотаж проект по передаче контрольного пакета его акций болельщикам. Оба раза обещания не были выполнены. В середине прошлого десятилетия Леонид Федун совсем недолго продержался в тени, в конце концов вернув прежнюю заметную роль. А о намеченной трансформации «Спартака» в «народную» и в финансовом смысле команду не вспоминают с весны 2020 года, то есть с начала пандемии.

Алексей Доспехов