Ашот Хачатурянц покинул высшую лигу

Российская премьер-лига (РПЛ) второй раз за полгода с небольшим сменила руководителя. Ашот Хачатурянц, сменивший на этом посту прошлой осенью одного из главных долгожителей и «тяжеловесов» в среде отечественных спортивных функционеров Сергея Прядкина, покинул его, уступив должность генеральному секретарю Российского футбольного союза (РФС) Александру Алаеву. Источники «Ъ» связывают решение господина Хачатурянца с «особенностями ситуации», сложившейся на фоне «специальной военной операции» России на Украине, и желанием сосредоточиться на «собственных бизнес-проектах». По их мнению, Ашот Хачатурянц мог уйти из РПЛ и раньше, но его задержала необходимость найти лиге новых коммерческих партнеров на будущий сезон, обеспечив структуре «финансовую устойчивость».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ашот Хачатурянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российская премьер-лига подтвердила, что 54-летний Ашот Хачатурянц покинул пост президента структуры, объединяющей 16 клубов высшего дивизиона. Формально речь идет об очень неожиданном событии. Назначение в конце ноября прошлого года Ашота Хачатурянца на должность главы РПЛ вошло в число наиболее громких событий в отечественном футболе за последние годы. Господин Хачатурянц сменил ушедшего в отставку Сергея Прядкина, одного из главных долгожителей и «тяжеловесов» в среде отечественных футбольных функционеров. Господин Прядкин руководил РПЛ с 2007 года, а его пост достался человеку, сделавшему удивительную по стремительности карьеру в футбольном истеблишменте.

Еще в конце 2019 года, в тот момент, когда Ашоту Хачатурянцу доверили судейский комитет РФС, профессиональный топ-менеджер, работавший генеральным директором «Сбербанк Капитала», был абсолютно новым лицом для отрасли. Однако он очень быстро приобрел в ней известность. Добиться ее Ашоту Хачатурянцу помогла энергичная работа по реформированию системы судейства.

Глубокие, рассчитанные на много лет реформы он собирался проводить, и став главой РПЛ. Его амбициозные планы по повышению конкурентоспособности лиги и ее востребованности у аудитории были включены в проект концепции развития структуры. Однако, по сути, так и не начав их реализовывать, Ашот Хачатурянц c РПЛ расстался.

Между тем источник «Ъ» в российском футбольном менеджменте утверждает, что на самом деле господин Хачатурянц предупредил об уходе в отставку «еще весной». По его словам, ее причиной были «особенности ситуации», сложившейся на фоне военной операции России на Украине.

Они осложнили процесс реформирования РПЛ, сделав неактуальными многие положения плана, а также заставили Ашота Хачатурянца «уделять больше внимания собственным бизнес-проектам».

По данным другого источника «Ъ», представляющего сотрудничавшую с премьер-лигой компанию, господин Хачатурянц мог распрощаться с РПЛ еще до окончания сезона, но так поступить ему помешало выдвинутое клубами условие. Оно заключалось в том, чтобы «обеспечить финансовую устойчивость лиге», необходимую ей в «сложный период», связанный с негативным эффектом от международных санкций. Под обеспечением стабильности подразумевался поиск коммерческих партнеров для премьер-лиги. В первую очередь речь шла о новых беттинг-партнере и титульном спонсоре.

Первый из этих двух «слотов» РПЛ закрыла в начале июня, когда объявила о заключении договора с букмекерской компанией Winline: он рассчитан на четыре года и принесет ей 11 млрд руб. Второй еще не закрыт, но в конце прошлой недели Ашот Хачатурянц сообщил о том, что новый титульный спонсор вместо прежнего — банка «Тинькофф», у которого истек срок действия контракта с лигой, будет представлен 9 июля перед открывающим очередной сезон матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

Различные источники уверяют, что приоритетным вариантом для РПЛ является контракт с платежной системой «Мир». Предполагается, что он будет рассчитан, как и договор с Winline, на четыре года и принесет ей в общей сложности более 3 млрд руб.

В распространенном пресс-службой РПЛ заявлении Ашота Хачатурянца, посвященном отставке, акцент сделан как раз на этих моментах. Отметив, что его команде «удалось поставить лигу и взаимодействие с ее клубами на новые рельсы», господин Хачатурянц отдельно выделил подписание контрактов «с новыми надежными партнерами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее». «Это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях»,— добавил он.

Преемник Ашота Хачатурянца на посту президента РПЛ уже фактически известен. Временно исполнять его обязанности уже назначен 42-летний Александр Алаев, которого рекомендовал сам господин Хачатурянц.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Алаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его карьера как раз полностью соответствует представлениям о том, какой она должна быть у футбольного чиновника. Заметную должность генерального директора Российского футбольного союза Александр Алаев занял девять лет назад. В 2019 году он превратился в генерального секретаря РФС, то есть, по сути, правую руку ее президента Александра Дюкова, а в 2021-м возглавил ФНЛ, второй по статусу российский дивизион.

Источник «Ъ» в РПЛ не сомневается, что Александр Алаев останется руководить премьер-лигой на постоянной основе. Он указал на то, что у господина Алаева «есть все плюсы для этого, а это прежде всего отлично выстроенные отношения как с Александром Дюковым, так и с большинством первых лиц сильнейших российских клубов». А Ашот Хачатурянц, рассказывая о господине Алаеве, выразил уверенность в том, что в случае утверждения его кандидатуры «курс на реформы РПЛ и создание качественного и конкурентоспособного продукта будет продолжен».

Алексей Доспехов