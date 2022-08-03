Регионы туристического притяжения

Растущий турпоток по ставшим модными направлениям внутри страны сейчас зачастую превышает их возможности. Наглядный пример — Дагестан, куда, по оценкам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, сейчас ежедневно прибывает 10 тыс. путешественников. Многие из них сейчас вынужденно развивают сельский туризм, не найдя места в отелях Махачкалы. Не всегда просто для гостей оказывается найти и туристический автобус. Рост интереса к региону подтверждается статистикой запросов. По данным «Яндекса», количество поисков по слову «Дагестан» в июле выросло на 70% относительно аналогичного периода прошлого года, «Дагестан море» — на 274%, «Дагестан отдых» — на 258%. Схожую картину можно увидеть и в регионах Дальнего Востока. Так, запросов по словам «Сахалин отдых» за год стало больше в полтора раза. А очереди в аэропорту Владивостока на фоне увеличившейся частоты рейсов на днях стали темой для обсуждения в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Резкие скачки спроса можно считать модой на то или иное направление. В туризме традиционно хорошо работает сарафанное радио: положительные впечатления о поездке друзей или родственников часто становятся фактором, определяющим принятие решения потенциального путешественника. Но часто это явление оказывается краткосрочным. Например, по подсчетам господина Ромашкина, направление обычно «держится в топе» не больше двух-трех лет. Во многом повлиять на этот процесс невозможно: одни и те же экскурсионные направления туристы редко посещают ежегодно. Сложно представить себе путешественника, готового каждое лето проводить на острове Итуруп или наслаждаться видами Сулакского каньона.

Одновременно извлечь пользу из растущего турпотока для регионов зачастую оказывается не так легко. Здесь хорошо подходит пример расположенной в Мурманской области Териберки, которая после выхода в 2015 году фильма «Левиафан» столкнулась с настоящим наплывом туристов, став символом российского захолустья. Но уже в 2018 году основатели кооператива LavkaLavka свернули затеянный здесь на волне популярности проект по развитию производства замороженных ягод и грибов: привлечь новых инвесторов в него не удалось, сообщал ранее Forbes. Не произошло в селе и бума гостиничного строительства. На портале «Яндекс.Путешествия» для бронирования здесь доступны только семь средств размещения.

Не исключено, что похожий сценарий повторится и в регионах, набирающих сейчас популярность у туристов. Здесь стоит вспомнить, что в тот же Дагестан, несмотря на высокую плотность населения, федеральные продуктовые ритейлеры в принципе впервые решились выйти только в 2021 году. А на Дальнем Востоке большинство инвесторов, очевидно, отпугнет экстремально короткий сезон. Универсальное решение в этой ситуации — строительство крупных всесезонных курортов. Но на это лишь есть одна воля — политическая.