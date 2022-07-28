В списках не значился

Окружной избирком не допустил к осенним муниципальным выборам в Москве действующего депутата района Филевский парк Дениса Прокуронова. По мнению комиссии, он необоснованно назвал себя лицом, аффилированным с НКО—иностранным агентом, и тем самым сообщил о себе недостоверную информацию, что является основанием для отказа в регистрации. По мнению эксперта, формальная юридическая логика в таком решении есть, но избирком должен был уведомить кандидата о недостатках в его документах и дать возможность их исправить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Прокуронов

Фото: страница Дениса Прокуронова в соцсети Денис Прокуронов

Фото: страница Дениса Прокуронова в соцсети

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав», кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, признается гражданин, который в течение двух лет до назначения выборов или в период избирательной кампании входил в состав организации-иноагента, являлся ее учредителем, членом, участником, руководителем или работником либо же занимался политической деятельностью и получал деньги или имущество от иноагента, в том числе через посредников.

Как рассказал “Ъ” Денис Прокуронов, год назад он работал с НКО «Гражданское содействие», которую Минюст весной 2015 года включил в реестр организаций, исполняющих функции иноагента. Решение известить об этом избирком было принято после консультаций с юристами, и до последнего момента депутат не подозревал, что это может стать проблемой. В извещении избиркома о выявленных в документах кандидата недостатках об этом также не упоминалось.

Тем не менее избирком муниципального округа Филевский парк в своем решении указал, что «наличие статуса кандидата, являющегося аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, не может быть поставлено в зависимость от желания самого кандидата». Комиссия дважды направляла в Главное управление Минюста по Москве запрос о наличии у господина Прокуронова статуса лица, аффилированного с иноагентом, однако в ведомстве сообщили, что не располагают такой информацией. Следовательно, кандидат сообщил о себе сведения, не соответствующие действительности, что является основанием для отказа в регистрации, постановил избирком.

Денис Прокуронов сообщил “Ъ”, что уже пожаловался на решение филевской комиссии в Мосгоризбирком, а если потребуется, готов дойти и до суда. Сложившуюся ситуацию он считает абсурдной.

Понятия «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» появились в избирательном законодательстве в прошлом году. Этот статус сам по себе не означает запрета выдвигаться, но такие кандидаты обязаны указывать его в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах и во всех агитационных материалах. Информация о связи кандидата с иноагентом должна занимать не менее 15% площади агитматериалов, ее также размещают на информационном стенде избиркома и в избирательном бюллетене. На выборах в Госдуму-2021 аффилированные с иноагентами кандидаты были выявлены в списке «Яблока», но снимать их с выборов за это не стали, хотя партии и пришлось внести в документы необходимые изменения. Согласно внесенным уже в 2022 году поправкам, с 1 декабря 2022 года в России должен появиться единый реестр иноагентов и аффилированных с ними лиц. “Ъ” обратился в Минюст с запросом о том, как граждане должны определять свою аффилированность с иноагентами до появления этого реестра.

На самом деле в данном случае принципиально не наличие или отсутствие самого факта аффилированности, а то, является ли эта информация достоверной, объясняет электоральный юрист Роман Смирнов. По закону, напоминает он, именно предоставление в избирком информации, не соответствующей действительности, является основанием для отказа в регистрации, так что логика, хоть и формальная, в действиях избиркома есть. С другой стороны, по закону избирком обязан был за три дня до принятия решения о регистрации уведомить кандидата о недочетах в документах и дать ему возможность их исправить, напоминает эксперт. И если этого не произошло, у него есть хорошие шансы отстоять свою регистрацию в суде. И все же наиболее правильным для кандидата было бы не пытаться перестраховаться, а самому заранее подать запрос в Минюст и действовать уже исходя из полученных данных, считает господин Смирнов. Своих кандидатов, по его словам, он всегда заставляет делать подобные запросы, и даже не по одному разу, так как в базах данных разных ведомств нередки сбои и ошибки.

Анастасия Корня