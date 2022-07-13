С жидкой сталью поступили мягко

Правительство освободило шесть машиностроительных предприятий, в том числе Волжский трубный завод и «Алтайвагон», от необходимости уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала. При этом пока Минфин не готов отменять акциз для всей отрасли, несмотря на падение выпуска стали на фоне санкций и укрепления рубля. Эксперты, впрочем, считают, что рентабельность у сталелитейных компаний остается относительно высокой даже в текущих реалиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Минфин согласовал проект приказа, освобождающего шесть предприятий от уплаты акциза на жидкую сталь во втором квартале, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Четыре компании занимаются машиностроением — «Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь» и «Алтайвагон», а еще две производят специальные стали — Волжский трубный завод ТМК и корпорация «Красный Октябрь».

Общие объемы выпуска стали у этих заводов незначительны в контексте отрасли: так, у «ВКМ-Стали» мощность составляет до 50 тыс. тонн литья в год, у «Алтайвагона» — 67 тыс. тонн, притом что в целом в России производится 76 млн тонн стали в год. Cогласно текущему законодательству, из-под действия акциза выводятся заводы в отрасли машиностроения и военно-промышленного комплекса, у которых есть цеха по разливу стали, при условии, что их мощность не превышает 300 тыс. тонн в год.

Акциз на сталь как способ изъятия сверхдоходов у металлургов заработал с начала этого года. Он составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Акциз не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну. По данным ФАС, на июнь для расчета акциза используется цена $473,8 за тонну (в январе было $622).

Исходно бизнес настаивал на том, чтобы акциз не взимался с производителей всей электростали, но в итоге из-под него удалось вывести только машиностроителей. «Основная идея — электросталь. Исключить либо всю, либо как минимум электросталь, которую производят на машиностроительных и иных предприятиях, где эта часть производственного цикла является внутренним производством»,— говорил глава РСПП Александр Шохин в конце октября 2021 года. Тогда он рассчитывал, что исключения могут получить около 200 машиностроительных заводов.

В последние месяцы металлурги вновь активно поднимают вопрос отмены акциза, указывая на резко упавшую маржинальность, негативный эффект санкций на экспорт и стоимость логистики, а также резкое укрепление рубля. Вице-президент «Русской стали» Андрей Леонов говорил, что в июне производство стали снизилось на 20–50% в зависимости от компании, а себестоимость производства выросла на 50%. В мае и июне Минфин и Минпромторг уже анализировали ситуацию, чтобы решить вопрос о необходимости корректировок акциза. Как сообщили “Ъ” в Минфине, мониторинг продолжается, и в «случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов ниже критического уровня» Минфин готов рассматривать вопрос о донастройке формулы акциза.

По мнению экспертов, рентабельность металлургов пока остается приемлемой. «По нашей оценке, с учетом вертикальной интеграции себестоимость базового горячекатаного проката крупных российских производителей (ММК, НЛМК и "Северсталь") не превышает $500 за тонну. Компании до сих пор могут показывать двухзначную рентабельность на уровне EBITDA в процентах»,— говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Наметившееся ослабление рубля и ожидаемое падение цен на коксующийся уголь и металлолом на внутреннем рынке также позволят металлургам снизить себестоимость, считает аналитик. Снижение внутренних цен на коксующийся уголь в третьем квартале может составить в среднем около 60%, полагает он, экспортные цены на уголь марки Ж могут упасть в среднем до 12 тыс. руб. за тонну (FCA, без учета 20% НДС) против 26,5 тыс. руб. за тонну кварталом ранее.

Евгений Зайнуллин