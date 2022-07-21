Сталь не выплавляется и растет cash-cost

«Северсталь» и ММК отчитались о снижении производства и продаж по итогам первого полугодия. Компании имеют разные стратегии реализации, но испытывают одинаковые проблемы: снижение активности на рынках, сильный рубль и ограничения на экспорте. НЛМК и Evraz еще не публиковали результаты, но уже ясно, что у российских компаний пока не выходит полноценно переориентировать поставки стали из Европы в Азию, если это вообще возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Северсталь» во втором квартале произвела 2,4 млн тонн жидкой стали, что означает падение на 18% к первому кварталу и на 14% в годовом выражении. Продажи сократились на 17% в квартальном выражении и на 15% в годовом — до 2,3 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Операционные результаты «Северстали» за первое полугодие не в полной мере отражают влияние санкций, наложенных на нее после начала боевых действий на Украине. В марте из-за санкций ЕС против акционера компании Алексея Мордашова «Северстали» пришлось прекратить экспорт в Европу, на который приходилось 32% выручки. Но самые жесткие санкции были введены в начале июня, когда Минфин США включил господина Мордашова и его основные активы в SDN-лист. При этом контрагентам компании был дан срок до 31 августа на сворачивание всех сделок. Поэтому результаты «Северстали» в третьем и четвертом квартале года могут быть гораздо хуже.

«Северсталь» сообщила, что из-за санкций ЕС по итогам полугодия продажи проката сократились на 9%, составив 2 млн тонн. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, комментируя операционные результаты, сказал, что после полного закрытия экспорта в ЕС «Северсталь» переориентировала продажи на менее маржинальные рынки и перестроила цепочку закупок материалов для работы предприятий. «Затрудненный доступ к экспорту сопровождался значительным снижением внутреннего спроса и цен, резким укреплением рубля, что оказало давление на результаты компании»,— сообщил он.

В итоге загрузка производственных мощностей в июне упала до 75%.

«Северсталь» также сообщила, что не намерена публиковать финансовую отчетность за первый и второй квартал. Как писал “Ъ”, в июне компания работала с рентабельностью минус 46% на экспорт и плюс 1% на внутреннем рынке.

Также на этой неделе операционные результаты раскрывал ММК, который, в отличие от «Северстали», традиционно был ориентирован на внутренний рынок. Несмотря на меньшую зависимость от внешних поставок, компания также сократила производство и продажи. По итогам полугодия выплавка стали снизилась на 9,5% в годовом выражении, до 6 млн тонн, а продажи — на 15,7%.

Причиной стали капитальные ремонты оборудования, ограничения на экспорте и снижение деловой активности в России.

Cash-cost сляба (операционные затраты на его выпуск) из-за укрепления рубля увеличился на 29% относительного первого квартала — до $528 за тонну. ММК работает со средней рентабельностью в 5,9%.

Evraz и НЛМК не публиковали отчетность о производственных результатах за первое полугодие, и на данный момент неясно, будут ли в принципе их раскрывать. 20 июля основной акционер НЛМК Владимир Лисин сообщил, что с начала года компания сократила производство на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами. По его словам, на внутреннем рынке наблюдается снижение активности, часть экспортных направлений для российских металлургов закрылись, а поставки в Азию осложняются высокой стоимостью фрахта. Кроме того, крупнейший рынок — Китай — является профицитным.

Аналитики называют опубликованные металлургами результаты прогнозируемыми. Снижение объемов реализации «Северсталью» во втором квартале ожидалось рынком и соответствует общеотраслевым тенденциям, считают аналитики инвестиционного банка «Синара». По их мнению, публикация не окажет воздействия на котировки «Северстали»: в течение дня 21 июля акции компании потеряли менее 1%. По прогнозу компании, который она давала в июне, объемы производства российских металлургов в 2022 году сократятся на 15%, до 59,6 млн тонн, а во втором полугодии — на 26%.

Евгений Зайнуллин