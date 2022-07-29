Границы приглушили музыку

Американский дистрибутор контента ONErpm изымает с российских стриминговых площадок, среди которых «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка», релизы музыкантов, чьи аккаунты не зарегистрированы в РФ, Белоруссии и Казахстане. Речь может идти о реорганизации ресурса так, чтобы исполнителям из этих стран стали доступны собираемые им платежи. ONErpm — только один из множества подобных сервисов, но готовность продолжить работу в России даже на фоне военных действий на Украине может привлечь к нему клиентов тех, кто покинул страну.

Международный цифровой дистрибутор контента ONErpm сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что решил изъять релизы артистов, зарегистрированных не в России, Белоруссии и Казахстане, с российских площадок («Яндекс Музыка», «Звук» «VK Музыка»). Аккаунты, в которых указана одна из этих стран, не попали под ограничение, и все релизы в них по-прежнему доступны.

ONErpm основана в 2010 году в США Эммануэлом Зунцем и Мэтью Олимом, имеет офисы в 20 странах мира, в России открыла представительство в 2019 году. В числе партнеров «VK Музыка», «Звук», «Яндекс Музыка», Spotify, Deezer и другие. По своим данным, компания выпустила 288 тыс. релизов в мире, из которых более 30 тыс. приходится на российских исполнителей (A`Studio, Игорь Бутман, «Электрофорез», Хадн Дадн, Антон Лаврентьев, «Курара», Tequilajazzz и др.). Генпродюсер сервиса «Звук» Сергей Балдин на «Российской креативной неделе» заявлял, что во всем мире издано 100 тыс. русских релизов.

Решение об удалении контента зарубежных аккаунтов с российских площадок техническое, это нужно, чтобы артисты из России, Белоруссии и Казахстана получили возможность выводить хотя бы часть своих роялти, объяснила “Ъ” глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски: «Мы готовим новый способ вывода средств в рублях только для пользователей из перечисленных трех стран». В сервисе не уточняют, как именно вывод зарубежных исполнителей поможет российским получать платежи. Возможно, речь идет о каком-то варианте разделения ресурсов.

«Яндекс Музыка» работает с ONErpm, подтвердили в компании: «По нашему опыту, этот партнер специализируется больше на локальном каталоге. Мы оцениваем влияние его решения на наш зарубежный каталог как низкое и надеемся совместно найти более подходящее решение». В «VK Музыке» и «Звуке» отказались от комментариев.

С начала военной операции на Украине мейджор-лейблы Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group приостановили работу в России, в связи с чем «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и другие стриминги лишились части зарубежных премьер (см. “Ъ” от 14 марта). Выпуск релизов в России остановили также крупнейшие цифровые дистрибуторы — французская Believe Digital и The Orchard (контролируется Sony), они сотрудничают в основном с крупными артистами и лейблами. Дистрибутор CD Baby (входит в Downtown Music) также заявлял, что не «будет доставлять новую музыку на российские стриминги». ONErpm продолжал публиковать релизы, но авторы из России и Белоруссии не могли выводить средства. В РФ крупнейшим участником рынка цифровой дистрибуции музыки выступает Zvonko Group (создана в 2021 году, объединяет «Первое музыкальное», «Национальное музыкальное издательство», студию «Союз», Soyuz Music). В Zvonko не ответили “Ъ”.

Как объяснил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич, на Zvonko Group сейчас приходится более 60% рынка цифровой дистрибуции музыки: «Но, если ONErpm наладит механизм выплат артистам, она сможет переманить значительную часть пользователей, ушедших Believe и The Orchard. Кроме того, сейчас это одна из немногих площадок, через которую российские артисты могут попасть на зарубежные платформы».

По словам эксперта, 82% музыки, которую сейчас слушают в РФ,— русская, поэтому ограничение публикации зарубежных артистов на российских стримингах на пользователях сильно не скажется. Сам ONErpm потеряет не более 5% выручки в регионе. Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов подчеркивает, что основной контент зарубежных мейджоров тоже остается доступным в России.

Юлия Тишина, Татьяна Исакова