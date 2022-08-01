Широка Украина, а выдворять некуда

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из РФ «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения». Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) — в основном по причине нарушения миграционного законодательства. После начала «военной операции» их высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в ЦВСИГ. Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали “Ъ”, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге. Правозащитники отмечают, что суды принимают такие решения очень медленно, а некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее “Ъ” подробно рассказывал о проблеме украинских граждан, которые застряли в России из-за разрыва дипломатических отношений на фоне «военной операции». Как минимум 245 человек находились в московских СИЗО — их не успели депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать назначенное российским судом наказание на родине. Кроме того, в подмосковном ЦВСИГ содержалось 113 граждан Украины, которых должны были выслать из-за нарушения миграционного законодательства.

Проблемой застрявших в ЦВСИГ украинцев занялись правозащитники из Московской Хельсинкской группы (МХГ). Они направили в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) запрос о том, как ведомство планирует решить этот вопрос. «Цель ЦВСИГ — обеспечить выдворение. А в отсутствие такой возможности лишение свободы иностранного гражданина нелегитимно»,— пояснил “Ъ” руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев.

В ответе столичного управления ФССП (есть у “Ъ”) говорится, что проведение «специальной военной операции» «делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность». Те украинцы, у которых отсутствуют необходимые для пересечения границы документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. «В настоящее время решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения,— констатировали в ФССП.— Рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения».

«Сначала мы подумали, что это красивая бравада,— признал Роман Киселев.— Однако они действительно начали подавать заявления в суды». По его словам, представители ведомства неофициально сообщили, что заявления были направлены по всем украинским гражданам. Правозащитники жалуются, что «суды рассматривают эти дела слишком медленно». По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово был освобожден 21 гражданин Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф (от 4 тыс. до 7 тыс. руб.).

Вместе с тем десять украинцев получили отказ. Например, в одном случае суд не увидел причины, по которой выдворение на Украину в нынешней ситуации невозможно (решение есть в распоряжении “Ъ”). В другом случае, говорит Роман Киселев, суд заявил, что гражданин Украины якобы не может требовать освобождения, поскольку содержится в ЦВСИГ не так долго. «При этом уже через три месяца (после задержания.— “Ъ”) украинцы могут подавать заявление и требовать освобождения из ЦВСИГ»,— напоминает господин Киселев.

Правозащитник считает, что в таких отказах «отсутствует правовая логика» и «решение обусловлено исключительно желанием ФСБ». Так, один из подопечных МХГ рассказал, что сотрудник ФСБ проводил «опрос» при задержании — спрашивал про отношение к «военной операции», про Зеленского и затрагивал другие политические темы. «В июне при посещении московского ЦВСИГ начальник сказал, что к 30 украинцам есть вопросы у ФСБ, поэтому к ним зайти нельзя,— вспоминает господин Киселев.— Нам сказали, что некоторые из них что-то писали в соцсетях».

По данным МХГ, в санкт-петербургском ЦВСИГ из 40 отпустили уже 30 украинцев. «Это заслуга местных адвокатов, ведь прокуратура начала просыпаться только в середине июля,— считает Роман Киселев.— Это проблема федерального масштаба. Она хоть как-то сейчас начала решаться в Москве и Петербурге, но про другие регионы известно намного меньше». “Ъ” обратился за комментариями в МВД РФ, но не получил ответа.

Уполномоченный по правам человека Воронежской области Сергей Канищев рассказал “Ъ”, что в региональном ЦВСИГ содержатся 39 граждан Украины. Он не смог сказать, поданы ли по ним заявления об освобождении. Омбудсмен Томской области Елена Карташова сообщила “Ъ”, что у них есть лишь один человек с подобной проблемой. Он «самостоятельно» попытался обжаловать выдворение, однако суд отказал в этом. «Сейчас заявление, подготовленное совместно с адвокатами, направлено в Томский областной суд, его решение нам пока неизвестно»,— рассказала госпожа Карташова. В ЦВСИГ Ульяновской области также находится один гражданин Украины, сообщил “Ъ” региональный омбудсмен Сергей Люльков; узнать, планируется ли его освобождение, “Ъ” не удалось.

Ульяна Миронова, корреспондентская сеть “Ъ”