Центры временного привыкания

Минимум 358 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово, рассказали “Ъ” члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами. Правозащитники просят столичного омбудсмена подключиться к решению этой проблемы. Как выяснил “Ъ”, «застрявшие» граждане Украины есть и в других регионах. Пока что их удалось выслать только в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В московских следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины. Об этом “Ъ” рассказала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева. «Из них около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких,— отметила она.— Однако есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыске». По словам госпожи Меркачевой, ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом «специальной военной операции» оно приостановлено. Другие арестанты — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории РФ. «По соглашению между странами после российского суда и приговора они могли бы отбывать наказание у себя на родине. Но теперь и этот механизм остановился,— говорит Ева Меркачева.— Что делать дальше, неясно. Но по сравнению с беженцами, которых у нас сотни тысяч, заключенных украинцев не так много. Пока их проще прокормить и оставить на территории РФ до окончания спецоперации и возобновления соглашений».

В спецприемнике поселка Сахарово (Центр временного содержания иностранных граждан, ЦВСИГ) ожидают депортации еще 113 граждан Украины, рассказал “Ъ” член ОНК Москвы Георгий Иванов. До 24 февраля их там содержалось максимум 30–40 одновременно, поскольку депортация проходила «довольно оперативно». Теперь дипломатические отношения между Россией и Украиной разорваны, нет и прямого авиасообщения между странами. Ситуация усугубляется тем, что у многих граждан Украины нет паспортов, в том числе заграничных, говорит господин Иванов. «До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации,— объясняет он.— Но посольства Украины в Москве больше нет».

По словам правозащитника, часть людей «застряла» в Сахарово с февраля. Если «специальная военная операция» затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в ЦВСИГ два года, потом их обязаны выпустить. Георгий Иванов не исключает, что на выходе из спецприемника людей могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года». Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию «и, возможно, инициировать работу на уровне уполномоченного по правам человека в РФ». Авторы обращения (есть в распоряжении “Ъ”) напоминают, что Конституционный суд еще в 2017 году потребовал разобраться с проблемой «отсутствия судебного контроля за обоснованностью столь длительного нахождения» людей в спецприемниках, однако депутаты до сих пор не приняли соответствующие поправки к КоАП. Правозащитники предлагают каждые два месяца «осуществлять проверку законности и обоснованности заключения» человека в ЦВСИГ, чтобы суд решал вопрос, «есть ли практическая необходимость дальнейшего содержания в заключении». Кроме того, члены ОНК обратили внимание на неудовлетворительные условия спецприемника. Люди, которые там содержатся, жалуются на «отсутствие в рационе овощей и фруктов», «нахождение в комнатах 23 часа в сутки», «отсутствие приватности в санитарно-гигиенических узлах», «отсутствие адекватной медицинской помощи» и «отсутствие в комнатах телевизоров или иных источников получения информации».

Правозащитники подчеркивают, что часть граждан Украины, находящихся в СИЗО и ЦВСИГ, имеют семьи в России. «Они вообще не хотят уезжать. Некоторые из них пытались добиться предоставления убежища, но получили отказ»,— говорит Георгий Иванов. Причина отказа в том, что люди, находясь на свободе, более года не обращались за убежищем и попытались воспользоваться этой возможностью только с наступлением критической ситуации: «Они пустили все на самотек и не занимались своей легализацией в РФ»,— поясняет господин Иванов.

“Ъ” обратился за комментариями в МВД РФ (которому подчиняется центр в Сахарово) и ФСИН (в ведении которой находятся СИЗО). Однако оперативных комментариев от ведомств не поступило. Правозащитники полагают, что проблема «застрявших» в РФ украинцев актуальна не только для Москвы. «Говорят, что в Московской области их около 200. В Петербурге они тоже есть»,— сказал Георгий Иванов.

Как выяснил “Ъ”, аналогичная ситуация может складываться в Екатеринбурге. Омбудсмен Свердловской области, председатель комиссии СПЧ по личным правам Татьяна Мерзлякова подтвердила “Ъ”, что в региональном ЦВСИГ есть граждане Украины, однако не смогла назвать точное число. По ее словам, всего в центре сейчас содержится 201 человек, в том числе 58 детей. «Почти все, кто находится в центре, подали заявки на получение российского гражданства, в том числе и украинские граждане»,— добавила госпожа Мерзлякова.

Омбудсмен Ульяновской области Сергей Люльков рассказал “Ъ”, что в региональном ЦВСИГ находятся двое граждан Украины. Он подтвердил, что их «никак не могут депортировать в связи с тем, что из-за специальной военной операции с Украиной нет никаких контактов». В Нижегородской области за последнее время столкнулись лишь с тремя случаями необходимости депортации граждан Украины. Все они «родом из ДНР», заявили “Ъ” в аппарате регионального уполномоченного по правам человека: «В принципе особых проблем по пересечению границы с дружественными республиками нет. Судебные приставы довозят человека до погранперехода в Ростовской области, а дальше он сам переходит КПП».

Мария Старикова, Ульяна Миронова; Илья Смирнов, Екатеринбург; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Сергей Титов, Ульяновск